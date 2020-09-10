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https://ria.ru/20200910/gosduma-1577016569.html
В Госдуме назвали киевскую власть "слугой Запада"
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал ущербным антироссийский курс нынешней украинской власти, которой, по его мнению, в нынешних реалиях больше подходит... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:23
2020-09-10T08:23
михаил шеремет
евросоюз
севастополь
оон
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a> назвал ущербным антироссийский курс нынешней украинской власти, которой, по его мнению, в нынешних реалиях больше подходит название "слуга Запада".Ранее в среду осведомленный источник рассказал РИА Новости, что постпреды стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России - индивидуальных лиц и организаций - из-за ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. В свою очередь, первый заместитель главы украинского МИД <a href="http://ria.ru/person_EHmine_Dzhaparova/" target="_blank" data-auto="true">Эмине Джапарова</a> заявила, что ведомство приветствует продление санкций Европейского союза против 175 россиян и 44 субъектов РФ, введенных из-за присоединения Крыма к России.По его словам, Украине пора переосмыслить ущербность выбранного антироссийского и прозападного курса, который, кроме разорения и обнищания украинского народа, ничего не принес.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576996494.html
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михаил шеремет, евросоюз, севастополь, оон, украина, в мире

В Госдуме назвали киевскую власть "слугой Запада"

08:23 10.09.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал ущербным антироссийский курс нынешней украинской власти, которой, по его мнению, в нынешних реалиях больше подходит название "слуга Запада".
Ранее в среду осведомленный источник рассказал РИА Новости, что постпреды стран Евросоюза договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России - индивидуальных лиц и организаций - из-за ситуации на Украине. В свою очередь, первый заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что ведомство приветствует продление санкций Европейского союза против 175 россиян и 44 субъектов РФ, введенных из-за присоединения Крыма к России.
"Зеленскому и его партии "Слуга народа" стоит называться "Слугой Запада". Это будет по-честному и куда правдивее отражать реалии, в которых мы находимся", - сказал РИА Новости Шеремет, комментируя заявление украинского МИДа.
По его словам, Украине пора переосмыслить ущербность выбранного антироссийского и прозападного курса, который, кроме разорения и обнищания украинского народа, ничего не принес.
"Вызывает глубокое сожаление неадекватные действия соседнего государства, власти которого не способны вести самостоятельную политику", - подчеркнул депутат.
Зампредседатель правительства, министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Михаил ШереметЕвросоюзСевастопольООНУкраинаВ мире
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