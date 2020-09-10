В Госдуме назвали киевскую власть "слугой Запада"
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал ущербным антироссийский курс нынешней украинской власти, которой, по его мнению, в нынешних реалиях больше подходит название "слуга Запада".
Ранее в среду осведомленный источник рассказал РИА Новости, что постпреды стран Евросоюза договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России - индивидуальных лиц и организаций - из-за ситуации на Украине. В свою очередь, первый заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что ведомство приветствует продление санкций Европейского союза против 175 россиян и 44 субъектов РФ, введенных из-за присоединения Крыма к России.
"Зеленскому и его партии "Слуга народа" стоит называться "Слугой Запада". Это будет по-честному и куда правдивее отражать реалии, в которых мы находимся", - сказал РИА Новости Шеремет, комментируя заявление украинского МИДа.
По его словам, Украине пора переосмыслить ущербность выбранного антироссийского и прозападного курса, который, кроме разорения и обнищания украинского народа, ничего не принес.
"Вызывает глубокое сожаление неадекватные действия соседнего государства, власти которого не способны вести самостоятельную политику", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".