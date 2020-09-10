Авторы фильма о Докторе Лизе воссоздали ее голос с помощью нейросети
13:35 10.09.2020 (обновлено: 15:37 10.09.2020)
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© Киностудия КИТ (2020)Кадр из фильма "Доктор Лиза"
© Киностудия КИТ (2020)
Кадр из фильма "Доктор Лиза"
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Голос Елизаветы Глинки, которой посвящен фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза", воссоздан авторами картины с помощью нейросети, сообщила пресс-служба "Киностудии КИТ".
"Авторы фильма "Доктор Лиза" с помощью искусственного интеллекта воссоздали голос главной героини Елизаветы Глинки: для эксперимента были озвучены фразы из ее онлайн-дневника и различных интервью. В основе технологии — нейронная сеть, позволяющая скопировать любой голос. Для реализации проекта были подняты архивы с видео- и аудио-интервью Елизаветы Петровны. На ролике, опубликованном в YouTube, синтезированный голос зачитывает самые известные цитаты Глинки", - говорится в сообщении.
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Как сообщили создатели фильма, голос Глинки "мог утешить, придать сил, направить". "Ее номер набирали в момент острой боли, и она могла спасти словом и делом", поэтому ее голос решили "протянуть в этот сложный, противоречивый год", отмечается в сообщении.
Роль Глинки в фильме "Доктор Лиза" сыграла Чулпан Хаматова. В центре сюжета — история одного дня из жизни доктора. Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Но до этого предстоит одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где ее фонд "Справедливая помощь" принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.
Фильм вошел в конкурсную программу российского фестиваля "Кинотавр". В широкий прокат картина выйдет 22 октября.