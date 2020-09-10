https://ria.ru/20200910/glinka-1577030841.html

Авторы фильма о Докторе Лизе воссоздали ее голос с помощью нейросети

Голос Елизаветы Глинки, которой посвящен фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза", воссоздан авторами картины с помощью нейросети, сообщила пресс-служба "Киностудии... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:35

2020-09-10T13:35

2020-09-10T15:37

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новости культуры

оксана карас

чулпан хаматова

елизавета глинка

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Голос <a href="http://ria.ru/person_Doktor_Liza_Elizaveta_Glinka/" target="_blank" data-auto="true">Елизаветы Глинки</a>, которой посвящен фильм <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Karas/" target="_blank" data-auto="true">Оксаны Карас</a> "Доктор Лиза", воссоздан авторами картины с помощью нейросети, сообщила пресс-служба "Киностудии КИТ"."Авторы фильма "Доктор Лиза" с помощью искусственного интеллекта воссоздали голос главной героини Елизаветы Глинки: для эксперимента были озвучены фразы из ее онлайн-дневника и различных интервью. В основе технологии — нейронная сеть, позволяющая скопировать любой голос. Для реализации проекта были подняты архивы с видео- и аудио-интервью Елизаветы Петровны. На ролике, опубликованном в YouTube, синтезированный голос зачитывает самые известные цитаты Глинки", - говорится в сообщении.Как сообщили создатели фильма, голос Глинки "мог утешить, придать сил, направить". "Ее номер набирали в момент острой боли, и она могла спасти словом и делом", поэтому ее голос решили "протянуть в этот сложный, противоречивый год", отмечается в сообщении.Роль Глинки в фильме "Доктор Лиза" сыграла <a href="http://ria.ru/person_CHulpan_KHamatova/" target="_blank" data-auto="true">Чулпан Хаматова</a>. В центре сюжета — история одного дня из жизни доктора. Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Но до этого предстоит одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где ее фонд "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_pomoshh/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая помощь</a>" принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.Фильм вошел в конкурсную программу российского фестиваля "Кинотавр". В широкий прокат картина выйдет 22 октября.

https://ria.ru/20191225/1562755601.html

https://ria.ru/20200506/1570998370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, оксана карас, чулпан хаматова, елизавета глинка