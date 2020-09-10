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https://ria.ru/20200910/efremov-1577014188.html
Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
У актера Михаила Ефремова есть шанс доказать нарушение своего права на защиту и таким образом добиться изменения приговора на апелляции. Так юрист Иван... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T02:34
2020-09-10T02:34
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
онк
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
иван мельников
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> У актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> есть шанс доказать нарушение своего права на защиту и таким образом добиться изменения приговора на апелляции. Так юрист <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Мельников</a> прокомментировал высказывание артиста в адрес адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Актер считает, что адвокат его "подставил" на восемь лет. Сейчас, по словам артиста, составляется расширенная апелляционная жалоба.Правозащитник считает, что на основании дисциплинарных решений <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_palata_advokatov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФПА</a> актер сможет попробовать доказать нарушение своего права на защиту и попробовать предоставить суду иную позицию.Мельников добавил, что вызывающее поведение Пашаева на публике отразилось на позиции гособвинителя и приговоре суда.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> сообщила, Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью". Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576999170.html
https://ria.ru/20200909/dobrovinskiy-1577009723.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, иван мельников, москва, происшествия

Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева

02:34 10.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. У актера Михаила Ефремова есть шанс доказать нарушение своего права на защиту и таким образом добиться изменения приговора на апелляции. Так юрист Иван Мельников прокомментировал высказывание артиста в адрес адвоката Эльмана Пашаева, пишет mk.ru.
Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Актер считает, что адвокат его "подставил" на восемь лет. Сейчас, по словам артиста, составляется расширенная апелляционная жалоба.

"Ефремову сейчас крайне важно оперативно подготовить ряд жалоб в Федеральную палату (ФПА) адвокатов на действия своего защитника, в которых он отобразит многочисленные нарушения, имевшие место в судебном процессе, за его пределами и во время следствия", — рассказал Мельников.

Правозащитник считает, что на основании дисциплинарных решений ФПА актер сможет попробовать доказать нарушение своего права на защиту и попробовать предоставить суду иную позицию.

"Если позиция Ефремова, которую тот занял в первое время, была абсолютно правильной — он признавал вину, раскаивался и приносил соболезнования близким, — то впоследствии, не без явного участия защитника, он начал отрицать вину и идти на явный конфликт с потерпевшими по делу", — заключил юрист.

Мельников добавил, что вызывающее поведение Пашаева на публике отразилось на позиции гособвинителя и приговоре суда.
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Ранее ОНК сообщила, Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью". Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваОНКМихаил ЕфремовФедеральная палата адвокатов РФИван МельниковМоскваПроисшествия
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