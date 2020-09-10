https://ria.ru/20200910/efremov-1577014188.html

Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева

У актера Михаила Ефремова есть шанс доказать нарушение своего права на защиту и таким образом добиться изменения приговора на апелляции. Так юрист Иван... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T02:34

2020-09-10T02:34

2020-09-10T02:34

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

онк

михаил ефремов

федеральная палата адвокатов рф

иван мельников

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> У актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> есть шанс доказать нарушение своего права на защиту и таким образом добиться изменения приговора на апелляции. Так юрист <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Мельников</a> прокомментировал высказывание артиста в адрес адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Актер считает, что адвокат его "подставил" на восемь лет. Сейчас, по словам артиста, составляется расширенная апелляционная жалоба.Правозащитник считает, что на основании дисциплинарных решений <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_palata_advokatov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФПА</a> актер сможет попробовать доказать нарушение своего права на защиту и попробовать предоставить суду иную позицию.Мельников добавил, что вызывающее поведение Пашаева на публике отразилось на позиции гособвинителя и приговоре суда.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> сообщила, Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью". Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200909/efremov-1576999170.html

https://ria.ru/20200909/dobrovinskiy-1577009723.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, иван мельников, москва, происшествия