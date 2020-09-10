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Учитель математики поделился "гениальным" методом сложения дробей
Учитель математики Дмитрий Давидюк показал в TikTok необычный метод сложения дробей с разными знаменателями. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:52
2020-09-10T17:57
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Учитель математики Дмитрий Давидюк показал в <a href="https://www.tiktok.com/@dima_davidyuk/video/6867374296453418241" target="_blank" rel="nofollow noopener">TikTok</a> необычный метод сложения дробей с разными знаменателями. Согласно "методу бабочки", вначале надо умножить числитель первой дроби на знаменатель второй, а затем числитель второй — на знаменатель первой. Сумма получившихся чисел будет числителем дроби в ответе, результат умножения знаменателей дробей — ее знаменателем. Ролик набрал свыше четырех миллионов просмотров и две тысячи комментариев. Многие пользователи признались, что если бы им так объясняли математику в школе, они бы учились намного лучше. Некоторые даже назвали этот способ "гениальным".
https://ria.ru/20190801/1557065056.html
Разве это не первое правило? В советской школе, это знал любой четвероклассник...
99
Так всех учили в советской школе сложению дробей, ну может быть только не было слова "бабочка", что ж тут гениального? Такие действия по сложению дробей просто на подсознании: спасибо советской школе, советскому образованию и учителям по математике.
96
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, общество

Учитель математики поделился "гениальным" методом сложения дробей

16:52 10.09.2020 (обновлено: 17:57 10.09.2020)
7904
© Depositphotos / poznyakovШкольные канцелярские товары
Школьные канцелярские товары - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Depositphotos / poznyakov
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Учитель математики Дмитрий Давидюк показал в TikTok необычный метод сложения дробей с разными знаменателями.
Согласно "методу бабочки", вначале надо умножить числитель первой дроби на знаменатель второй, а затем числитель второй — на знаменатель первой.
 
Сумма получившихся чисел будет числителем дроби в ответе, результат умножения знаменателей дробей — ее знаменателем.
Ролик набрал свыше четырех миллионов просмотров и две тысячи комментариев.
Многие пользователи признались, что если бы им так объясняли математику в школе, они бы учились намного лучше. Некоторые даже назвали этот способ "гениальным".
Расчеты на доске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
1 августа 2019, 09:04
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
2016877662
Обсудить 23
Социальный навигаторСН_ОбразованиеОбщество
Популярные комментарии
Разве это не первое правило? В советской школе, это знал любой четвероклассник...
10 сентября, 17:05
Georgiy KravchenkoGeorgiy Kravchenko
9611001
Так всех учили в советской школе сложению дробей, ну может быть только не было слова "бабочка", что ж тут гениального? Такие действия по сложению дробей просто на подсознании: спасибо советской школе, советскому образованию и учителям по математике.
10 сентября, 17:14
llevksm
9311001
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