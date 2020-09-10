https://ria.ru/20200910/drobi-1577051089.html
Учитель математики поделился "гениальным" методом сложения дробей
Учитель математики Дмитрий Давидюк показал в TikTok необычный метод сложения дробей с разными знаменателями. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:52
2020-09-10T16:52
2020-09-10T17:57
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Учитель математики Дмитрий Давидюк показал в <a href="https://www.tiktok.com/@dima_davidyuk/video/6867374296453418241" target="_blank" rel="nofollow noopener">TikTok</a> необычный метод сложения дробей с разными знаменателями. Согласно "методу бабочки", вначале надо умножить числитель первой дроби на знаменатель второй, а затем числитель второй — на знаменатель первой. Сумма получившихся чисел будет числителем дроби в ответе, результат умножения знаменателей дробей — ее знаменателем. Ролик набрал свыше четырех миллионов просмотров и две тысячи комментариев. Многие пользователи признались, что если бы им так объясняли математику в школе, они бы учились намного лучше. Некоторые даже назвали этот способ "гениальным".
https://ria.ru/20190801/1557065056.html
Georgiy Kravchenko
Разве это не первое правило? В советской школе, это знал любой четвероклассник...
99
levksm
Так всех учили в советской школе сложению дробей, ну может быть только не было слова "бабочка", что ж тут гениального? Такие действия по сложению дробей просто на подсознании: спасибо советской школе, советскому образованию и учителям по математике.
96
23
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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