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https://ria.ru/20200910/dolina-1577051112.html
Ларису Долину поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Сегодня у Ларисы Долиной день рождения. Эстрадной джазовой певице и актрисе исполнилось 65 лет. С самого утра она получает в Сети поздравления от друзей и... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:37
2020-09-10T20:34
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александр панайотов
лариса долина
надежда бабкина
валерия (алла перфилова)
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Сегодня у Ларисы Долиной день рождения. Эстрадной джазовой певице и актрисе исполнилось 65 лет. С самого утра она получает в Сети поздравления от друзей и коллег. Кто и что пожелал артистке — в подборке РИА Новости.Александр БуйновНадежда БабкинаАлександр ПанайотовАлла ДовлатоваОлег ГазмановВалерияАлександр ДобронравовАлександр Левшин
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, александр панайотов, лариса долина, надежда бабкина, валерия (алла перфилова), олег газманов, александр буйнов

Ларису Долину поздравили с днем рождения друзья и коллеги

19:37 10.09.2020 (обновлено: 20:34 10.09.2020)
2027
© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сегодня у Ларисы Долиной день рождения. Эстрадной джазовой певице и актрисе исполнилось 65 лет. С самого утра она получает в Сети поздравления от друзей и коллег. Кто и что пожелал артистке — в подборке РИА Новости.

Александр Буйнов

"Уникальный голос, безумный, обволакивающий тембр — это все народная джазовая певица Лариса Долина! С днем рождения, любимая, с юбилеем. Здоровья, любви, удачи. Ты — настоящая, люблю тебя".
Александр Буйнов
певец

Надежда Бабкина

"Мои дорогие! Давайте все вместе поздравим с юбилеем великолепную певицу Ларису Долину! Природа обогатила и наградила Лару потрясающими голосовыми данными. Вибрация мощнейшая в голосе. Продирает до кончиков ногтей. Из всех жизненных передряг Лара выходит с честью. Никакие невзгоды ее не сломили, только сделали сильнее".
Надежда Бабкина
певица, телеведущая, руководитель вокального ансамбля «Русская песня»

Александр Панайотов

"Этому видео 17 лет. Равно как и этому дуэту. Это наш первый совместный выход на сцену в далеком 2003 году. Я, конечно, счастливчик. Быть другом, учеником великой певицы, петь с ней уже столько лет. Лариса Александровна мастер. Профессионал. Легенда. Планка, которую она когда-то так высоко подняла, за все эти годы ни на градус не опустилась. Обещаю написать нам новый дуэт. Всегда горжусь. Всегда восхищаюсь. Безгранично люблю. С днем рождения, моя дорогая Лариса Александровна".

Александр Панайотов
певец

Алла Довлатова

"Друзья! Сегодня отмечает юбилей наша любимая и народная артистка Лариса Долина. У нас есть такие артисты, которыми восхищается весь мир. Их талант выше барьеров языкового и менталитета. Лариса — это как раз тот случай. Лариса не просто любимая народом артистка и певица, она национальное достояние".
Алла Довлатова
радио- и телеведущая, актриса

Олег Газманов

"Дорогая Лариса, с днем рождения! "Чтоб светились твои глазки и не подводили связки". Есть с кого брать пример. Легендарная, великолепная, виртуозно владеющая голосом певица. Прими самые искренние поздравления".
Олег Газманов
певец

Валерия

"Сегодня день рождения величайшей певицы современности Ларисы Долиной".
Валерия
певица

Александр Добронравов

"Здоровья, творческих свершений, преданного и верного служения музыке, благополучия. В 2003 году Лариса Александровна приняла участие и поддержала меня в проекте к 300-летию Санкт-Петербурга. Искренне рад, что состоялась наша совместная работа и сотрудничество. С благодарностью и любовью, Александр Добронравов".
Александр Добронравов
певец и композитор

Александр Левшин

"Лариса, от души поздравляю тебя с днем рождения. Ты отдельно стоящая планета в нашем грешном и забавном шоу-бизнесе. Желаю тебе здоровья и женского счастья".
Александр Левшин
композитор, певец
18000012
КультураНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыАлександр ПанайотовЛариса ДолинаНадежда БабкинаВалерия (Алла Перфилова)Олег ГазмановАлександр Буйнов
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