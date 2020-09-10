Ларису Долину поздравили с днем рождения друзья и коллеги
19:37 10.09.2020 (обновлено: 20:34 10.09.2020)
2027
© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сегодня у Ларисы Долиной день рождения. Эстрадной джазовой певице и актрисе исполнилось 65 лет. С самого утра она получает в Сети поздравления от друзей и коллег. Кто и что пожелал артистке — в подборке РИА Новости.
Александр Буйнов
"Уникальный голос, безумный, обволакивающий тембр — это все народная джазовая певица Лариса Долина! С днем рождения, любимая, с юбилеем. Здоровья, любви, удачи. Ты — настоящая, люблю тебя".
Надежда Бабкина
"Мои дорогие! Давайте все вместе поздравим с юбилеем великолепную певицу Ларису Долину! Природа обогатила и наградила Лару потрясающими голосовыми данными. Вибрация мощнейшая в голосе. Продирает до кончиков ногтей. Из всех жизненных передряг Лара выходит с честью. Никакие невзгоды ее не сломили, только сделали сильнее".
Александр Панайотов
"Этому видео 17 лет. Равно как и этому дуэту. Это наш первый совместный выход на сцену в далеком 2003 году. Я, конечно, счастливчик. Быть другом, учеником великой певицы, петь с ней уже столько лет. Лариса Александровна мастер. Профессионал. Легенда. Планка, которую она когда-то так высоко подняла, за все эти годы ни на градус не опустилась. Обещаю написать нам новый дуэт. Всегда горжусь. Всегда восхищаюсь. Безгранично люблю. С днем рождения, моя дорогая Лариса Александровна".
Алла Довлатова
"Друзья! Сегодня отмечает юбилей наша любимая и народная артистка Лариса Долина. У нас есть такие артисты, которыми восхищается весь мир. Их талант выше барьеров языкового и менталитета. Лариса — это как раз тот случай. Лариса не просто любимая народом артистка и певица, она национальное достояние".
Олег Газманов
"Дорогая Лариса, с днем рождения! "Чтоб светились твои глазки и не подводили связки". Есть с кого брать пример. Легендарная, великолепная, виртуозно владеющая голосом певица. Прими самые искренние поздравления".
Валерия
"Сегодня день рождения величайшей певицы современности Ларисы Долиной".
Александр Добронравов
"Здоровья, творческих свершений, преданного и верного служения музыке, благополучия. В 2003 году Лариса Александровна приняла участие и поддержала меня в проекте к 300-летию Санкт-Петербурга. Искренне рад, что состоялась наша совместная работа и сотрудничество. С благодарностью и любовью, Александр Добронравов".
Александр Левшин
"Лариса, от души поздравляю тебя с днем рождения. Ты отдельно стоящая планета в нашем грешном и забавном шоу-бизнесе. Желаю тебе здоровья и женского счастья".