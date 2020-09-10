Ларису Долину поздравили с днем рождения друзья и коллеги

"Этому видео 17 лет. Равно как и этому дуэту. Это наш первый совместный выход на сцену в далеком 2003 году. Я, конечно, счастливчик. Быть другом, учеником великой певицы, петь с ней уже столько лет. Лариса Александровна мастер. Профессионал. Легенда. Планка, которую она когда-то так высоко подняла, за все эти годы ни на градус не опустилась. Обещаю написать нам новый дуэт. Всегда горжусь. Всегда восхищаюсь. Безгранично люблю. С днем рождения, моя дорогая Лариса Александровна".