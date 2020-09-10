https://ria.ru/20200910/chempionat-1577030401.html
Названы имена финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters
По итогам квалификационного отбора в заключительный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters вышли 155 участников из шести... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:54
2020-09-10T12:54
2020-09-10T14:01
кем стать
навигатор абитуриента
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>По итогам квалификационного отбора в заключительный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters вышли 155 участников из шести федеральных округов России, сообщили организаторы.Финалисты в возрасте от 18 до 35 лет представляют шесть федеральных округов России: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный и Дальневосточный. Всего в состязании приняло участие более 10 000 молодых профессионалов. В финале, который будет проходить с 12 по 15 октября в Москве, участники посоревнуются за звание чемпионов в 16 компетенциях. Им предстоит выполнить профильные задания разного уровня сложности. Церемония закрытия чемпионата ArtMasters состоится 21 октября в Большом театре.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, москва, общество
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. По итогам квалификационного отбора в заключительный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters вышли 155 участников из шести федеральных округов России, сообщили организаторы.
Финалисты в возрасте от 18 до 35 лет представляют шесть федеральных округов России: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный и Дальневосточный. Всего в состязании приняло участие более 10 000 молодых профессионалов.
ArtMasters — это первый в стране национальный чемпионат для тех, кто работает в творческой индустрии. Нашей задачей было выявить и поддержать молодых профессионалов в сфере культуры, и мы были приятно удивлены высоким уровнем и качеством работ конкурсантов, поэтому с нетерпением ждем встречи с финалистами и их творческими работами", – сказал руководитель дирекции национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.
В финале, который будет проходить с 12 по 15 октября в Москве, участники посоревнуются за звание чемпионов в 16 компетенциях. Им предстоит выполнить профильные задания разного уровня сложности.
Церемония закрытия чемпионата ArtMasters состоится 21 октября в Большом театре.