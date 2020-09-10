https://ria.ru/20200910/chempionat-1577030401.html

Названы имена финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters

По итогам квалификационного отбора в заключительный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters вышли 155 участников из шести... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:54

2020-09-10T12:54

2020-09-10T14:01

кем стать

навигатор абитуриента

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>По итогам квалификационного отбора в заключительный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters вышли 155 участников из шести федеральных округов России, сообщили организаторы.Финалисты в возрасте от 18 до 35 лет представляют шесть федеральных округов России: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный и Дальневосточный. Всего в состязании приняло участие более 10 000 молодых профессионалов. В финале, который будет проходить с 12 по 15 октября в Москве, участники посоревнуются за звание чемпионов в 16 компетенциях. Им предстоит выполнить профильные задания разного уровня сложности. Церемония закрытия чемпионата ArtMasters состоится 21 октября в Большом театре.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, москва, общество