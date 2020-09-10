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Названы имена финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters
По итогам квалификационного отбора в заключительный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters вышли 155 участников из шести... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:54
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кем стать
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москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>По итогам квалификационного отбора в заключительный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters вышли 155 участников из шести федеральных округов России, сообщили организаторы.Финалисты в возрасте от 18 до 35 лет представляют шесть федеральных округов России: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный и Дальневосточный. Всего в состязании приняло участие более 10 000 молодых профессионалов. В финале, который будет проходить с 12 по 15 октября в Москве, участники посоревнуются за звание чемпионов в 16 компетенциях. Им предстоит выполнить профильные задания разного уровня сложности. Церемония закрытия чемпионата ArtMasters состоится 21 октября в Большом театре.
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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кем стать, навигатор абитуриента, москва, общество

Названы имена финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters

12:54 10.09.2020 (обновлено: 14:01 10.09.2020)
117
© РИА Новости / Николай ЖуравлевУчастники молодежного форума. Архивное фото
Участники молодежного форума. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Николай Журавлев
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. По итогам квалификационного отбора в заключительный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters вышли 155 участников из шести федеральных округов России, сообщили организаторы.
Финалисты в возрасте от 18 до 35 лет представляют шесть федеральных округов России: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный и Дальневосточный. Всего в состязании приняло участие более 10 000 молодых профессионалов.

ArtMasters — это первый в стране национальный чемпионат для тех, кто работает в творческой индустрии. Нашей задачей было выявить и поддержать молодых профессионалов в сфере культуры, и мы были приятно удивлены высоким уровнем и качеством работ конкурсантов, поэтому с нетерпением ждем встречи с финалистами и их творческими работами", – сказал руководитель дирекции национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

В финале, который будет проходить с 12 по 15 октября в Москве, участники посоревнуются за звание чемпионов в 16 компетенциях. Им предстоит выполнить профильные задания разного уровня сложности.
Церемония закрытия чемпионата ArtMasters состоится 21 октября в Большом театре.
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Кем статьНавигатор абитуриентаМоскваОбщество
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