https://ria.ru/20200910/brexit-1577055352.html

ЕК предостерегла Британию от нарушения соглашения по Brexit

Еврокомиссия заявила, что договор о "разводе" Евросоюза и Великобритании уже вступил в силу, и его нельзя менять односторонне, в связи с чем призвала изменить... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:45

2020-09-10T17:45

2020-09-10T22:27

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великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Еврокомиссия заявила, что договор о "разводе" <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> уже вступил в силу, и его нельзя менять односторонне, в связи с чем призвала изменить новый законопроект, нарушающий условия соглашения о выходе Великобритании из ЕС.В документе также подчеркивается, что ЕС ожидает, что буква и дух настоящего соглашения будут полностью соблюдаться.ЕС также предупредили Великобританию, что могут воспользоваться правовыми мерами, предусмотренными в соглашении."Он (Шефчович - ред.) напомнил Великобритании, что соглашение о выходе содержит ряд механизмов и средств правовой защиты для устранения нарушений юридических обязательств, содержащихся в тексте, которые Европейский Союз не постесняется использовать", - говорится в заявлении.Шефчович заявил, что Лондон "серьезно подорвал доверие между ЕС и Великобританией" и что теперь "правительство Великобритании должно восстановить это доверие".Ранее в среду правительство Великобритании представило законопроект, который, по мнению многих представителей ЕС, противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и - в отдельных моментах (это признало и само британское правительство) - международному праву.Задача законопроекта - обеспечить для <a href="http://ria.ru/location_Northern_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Северной Ирландии</a> беспрепятственный доступ к рынкам остальной территории страны. В законопроекте прописаны правила торговли между частями Соединенного Королевства на тот случай, если с ЕС не удастся заключить соглашение о свободной торговле. Соглашение об условиях выхода Британии из ЕС предусматривало, что Северная Ирландия остается таможенной зоной Великобритании, однако, начиная с 2021 года, к товарам, пересекающим границу из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следующим в <a href="http://ria.ru/location_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Ирландию</a> или в другие страны ЕС, будут применяться тарифы.Для страховки от "способных повредить" тарифов и был разработан уже ставший скандальным законопроект. В нем, в частности, правительство наделяет себя правом самостоятельно устанавливать правила, связанные с передвижением товаров из Северной Ирландии в остальные части Великобритании, а также правила предоставления госпомощи бизнесу без оглядки на европейское законодательство. Этот пункт больше всего не понравился европейским партнерам Великобритании, а также некоторым однопартийцам самого премьера <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Джонсона</a>, в частности, его предшественнице на посту премьера <a href="http://ria.ru/person_Tereza_Mehjj_2/" target="_blank" data-auto="true">Терезе Мэй</a>: по ее мнению, Великобритания, нарушая международное законодательство, не может восприниматься в мире как заслуживающий доверия игрок.Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.

https://ria.ru/20200907/brexit-1576853324.html

https://ria.ru/20200723/1574791731.html

https://ria.ru/20200721/1574647592.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

brexit, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, в мире