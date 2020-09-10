https://ria.ru/20200910/beyrut-1577045693.html
Военные вертолеты привлекли к тушению пожара в порту Бейрута
Вертолеты армии Ливана принимают активное участие в тушении пожара в порту Бейрута, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:40
2020-09-10T15:40
2020-09-10T16:59
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577050200_0:0:3223:1814_1400x0_80_0_0_ec1e35ef8ad76434f2a80fda77cb27b0.jpg
<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин.</strong> Вертолеты армии <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> принимают активное участие в тушении пожара в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Вертолеты оказывают поддержку с воздуха пожарным расчетам, которые работают непосредственно на месте ЧП в свободной экономической зоне столичной гавани.Армия Ливана ранее заявила, что причиной пожара стало возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками.Генеральный прокурор Кассационного суда Ливана Гассан Овейдат в четверг наделил полномочиями военную полицию и армейскую разведку Ливана начать расследование нового пожара в порту Бейрута, говорится в сообщении генпрокуратуры.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/beyrut-1577044848.html
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577050200_489:0:3220:2048_1400x0_80_0_0_040141794198924f15cefd2fd0ff02a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бейрут, ливан, в мире