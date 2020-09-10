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Военные вертолеты привлекли к тушению пожара в порту Бейрута
Вертолеты армии Ливана принимают активное участие в тушении пожара в порту Бейрута, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:40
2020-09-10T16:59
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин.</strong> Вертолеты армии <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> принимают активное участие в тушении пожара в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Вертолеты оказывают поддержку с воздуха пожарным расчетам, которые работают непосредственно на месте ЧП в свободной экономической зоне столичной гавани.Армия Ливана ранее заявила, что причиной пожара стало возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками.Генеральный прокурор Кассационного суда Ливана Гассан Овейдат в четверг наделил полномочиями военную полицию и армейскую разведку Ливана начать расследование нового пожара в порту Бейрута, говорится в сообщении генпрокуратуры.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/beyrut-1577044848.html
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бейрут, ливан, в мире

Военные вертолеты привлекли к тушению пожара в порту Бейрута

15:40 10.09.2020 (обновлено: 16:59 10.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВертолет во время тушения пожара на территории порта в Бейруте
Вертолет во время тушения пожара на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вертолеты армии Ливана принимают активное участие в тушении пожара в порту Бейрута, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Вертолеты оказывают поддержку с воздуха пожарным расчетам, которые работают непосредственно на месте ЧП в свободной экономической зоне столичной гавани.
Пожар на складе в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 15:28
Крупный пожар в порту Бейрута попал на видео
Армия Ливана ранее заявила, что причиной пожара стало возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками.
Крупный пожар в порту Бейрута
© REUTERS / Mohamed Azakir

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

Тушение пожара в порту Бейрута
1 из 9

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

Тушение пожара в порту Бейрута
2 из 9

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

Тушение пожара в порту Бейрута
3 из 9

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hussein Malla

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

Тушение пожара в порту Бейрута
4 из 9

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Mohamed Azakir

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Дым от пожара в порту Бейрута
5 из 9

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

Вертолет во время тушения пожара на территории порта в Бейруте
6 из 9

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

Пожар на территории порта в Бейруте
7 из 9

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

Пожар на территории порта в Бейруте
8 из 9

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alaa Kanaan

Пожар в порту Бейрута.

Пожар в порту Бейрута
9 из 9

Пожар в порту Бейрута.

© REUTERS / Alaa Kanaan
1 из 9

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

© REUTERS / Mohamed Azakir
2 из 9

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

© REUTERS / Mohamed Azakir
3 из 9

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 9

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 9

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

© REUTERS / Mohamed Azakir
6 из 9

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Пожар в порту Бейрута.

© REUTERS / Alaa Kanaan
Генеральный прокурор Кассационного суда Ливана Гассан Овейдат в четверг наделил полномочиями военную полицию и армейскую разведку Ливана начать расследование нового пожара в порту Бейрута, говорится в сообщении генпрокуратуры.
"Мы решаем передать поручения всем службам безопасности, службе гражданской обороны, пожарной службе Бейрута от военной полиции и разведки для проведения необходимого расследования для выяснения причин внезапно возникшего сегодня пожара в порту Бейрута, чтобы как можно быстрее проинформировать нас о результатах расследования в связи с серьезностью ситуации с точки зрения безопасности граждан и общественного порядка", - отметил прокурор.
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БейрутЛиванВ мире
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