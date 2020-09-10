https://ria.ru/20200910/beyrut-1577045693.html

Военные вертолеты привлекли к тушению пожара в порту Бейрута

Вертолеты армии Ливана принимают активное участие в тушении пожара в порту Бейрута, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:40

2020-09-10T15:40

2020-09-10T16:59

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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин.</strong> Вертолеты армии <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> принимают активное участие в тушении пожара в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Вертолеты оказывают поддержку с воздуха пожарным расчетам, которые работают непосредственно на месте ЧП в свободной экономической зоне столичной гавани.Армия Ливана ранее заявила, что причиной пожара стало возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками.Генеральный прокурор Кассационного суда Ливана Гассан Овейдат в четверг наделил полномочиями военную полицию и армейскую разведку Ливана начать расследование нового пожара в порту Бейрута, говорится в сообщении генпрокуратуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/beyrut-1577044848.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бейрут, ливан, в мире