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Крупный пожар в порту Бейрута
В порту Бейрута, где месяц назад прогремел мощный взрыв, разгорелся сильный пожар. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:53
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бейрут
фото
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В порту Бейрута, где месяц назад прогремел мощный взрыв, разгорелся сильный пожар. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
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бейрут
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60
бейрут, фото, фото

Крупный пожар в порту Бейрута

15:53 10.09.2020 (обновлено: 16:54 10.09.2020)
732
В порту Бейрута, где месяц назад прогремел мощный взрыв, разгорелся сильный пожар. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Mohamed Azakir

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

Тушение пожара в порту Бейрута
1 из 9

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

Тушение пожара в порту Бейрута
2 из 9

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

Тушение пожара в порту Бейрута
3 из 9

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hussein Malla

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

Тушение пожара в порту Бейрута
4 из 9

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Mohamed Azakir

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Дым от пожара в порту Бейрута
5 из 9

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

Вертолет во время тушения пожара на территории порта в Бейруте
6 из 9

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

Пожар на территории порта в Бейруте
7 из 9

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

Пожар на территории порта в Бейруте
8 из 9

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alaa Kanaan

Пожар в порту Бейрута.

Пожар в порту Бейрута
9 из 9

Пожар в порту Бейрута.

© REUTERS / Alaa Kanaan
03512411
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