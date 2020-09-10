https://ria.ru/20200910/pozhar-1577044400.html

Крупный пожар в порту Бейрута

В порту Бейрута, где месяц назад прогремел мощный взрыв, разгорелся сильный пожар. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:53

2020-09-10T15:53

2020-09-10T16:54

бейрут

фото

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В порту Бейрута, где месяц назад прогремел мощный взрыв, разгорелся сильный пожар. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

3

бейрут

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бейрут, фото, фото