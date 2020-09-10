Крупный пожар в порту Бейрута
Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.
Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.
С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.
Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.
При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.
При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.
На месте происшествия работают пожарные расчеты.
С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.
С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.
Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.
Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.
Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.
Пожар в порту Бейрута.