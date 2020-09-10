Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/bank-1577032196.html
Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки
Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки, с форматом публикации определится в ближайшее время, говорится в проекте ЦБ основных... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:46
2020-09-10T13:46
россия
ключевая ставка
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952008_0:140:2662:1637_1400x0_80_0_0_b2a186ab246a84f82df200635deb022f.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки, с форматом публикации определится в ближайшее время, говорится в проекте <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.Глава ЦБ <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> в конце июля сообщила, что Банк России продолжает обсуждать возможность публикации будущей траектории ключевой ставки, при нахождении подходящего формата может начать это делать.
https://ria.ru/20200725/1574887507.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952008_148:0:2515:1775_1400x0_80_0_0_d498c2b02e9fe2cbb3a7d86f7185ecc0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ключевая ставка, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки

13:46 10.09.2020
1283
© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки, с форматом публикации определится в ближайшее время, говорится в проекте ЦБ основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
"Банк России принял решение о расширении коммуникации макроэкономического прогноза, включая публикацию траектории ключевой ставки. Форматы данной коммуникации Банк России выработает в ближайшей перспективе", - говорится в документе.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля сообщила, что Банк России продолжает обсуждать возможность публикации будущей траектории ключевой ставки, при нахождении подходящего формата может начать это делать.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля, 08:00
ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем
533214
Обсудить 0
Россияключевая ставкаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Мороженое в вафельном стаканчике
Завод "Айсберри" под Ярославлем начнет выпускать мороженое
Месторождение Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области
"Дочка" Полюса станет налоговым резидентом Иркутской области
Вывеска Альфа-банка
Верхошинский: Альфа-банк рассчитывает на развитие партнерства с Яндексом
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики
Здание Центрального банка РФ
В Центробанке оценили ситуацию с качеством кредитов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по экспорту продукции АПК
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
Логотип компании Яндекс
Маркетплейс "Беру" станет частью "Яндекс.Маркета"
Мужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске
Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии
LIVE: Пожар в порту Бейрута
В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар
Вид Невы. Санкт-Петербург, Россия
Песков оценил перспективу превращения Петербурга в международный авиахаб
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Разработчики вакцины "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов вновь предложил ввести продуктовые банковские карточки
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара
Презентация новых денежных купюр Белоруссии в Минске
"Дочки" российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
23:04В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния