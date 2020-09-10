https://ria.ru/20200910/bank-1577032196.html
Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки
Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки, с форматом публикации определится в ближайшее время, говорится в проекте ЦБ основных... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:46
2020-09-10T13:46
2020-09-10T13:46
россия
ключевая ставка
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки, с форматом публикации определится в ближайшее время, говорится в проекте <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.Глава ЦБ <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> в конце июля сообщила, что Банк России продолжает обсуждать возможность публикации будущей траектории ключевой ставки, при нахождении подходящего формата может начать это делать.
https://ria.ru/20200725/1574887507.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ключевая ставка, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика