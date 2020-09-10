https://ria.ru/20200910/bakterii-1577056234.html

Ученые придумали, как победить бактерии без антибиотиков

Ученые из Санкт-Петербурга создали систему адресной доставки лекарств с помощью частиц карбоната кальция, которую можно использовать в том числе для борьбы с... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:11

2020-09-10T18:11

2020-09-10T18:11

риа наука

бактерии

биология

здоровье

санкт-петербургский университет информационных технологий

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Ученые из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> создали систему адресной доставки лекарств с помощью частиц карбоната кальция, которую можно использовать в том числе для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериям. Результаты исследования <a href="https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/cc/d0cc05502f#!divAbstract" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Chemical Communications.Карбонат кальция ― простое и хорошо известное вещество. Оно входит в состав мела, известняка, мрамора, морских раковин, яичной скорлупы и многих пищевых добавок, под именем Е170 оно зарегистрировано как белый пищевой краситель. Исследователи из Химико-биологического кластера Университета <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_universitet_informacionnykh_tekhnologijj_mekhaniki_i_optiki/" target="_blank" data-auto="true">ИТМО</a> разработали на его основе полые частицы-носители для доставки лекарственных препаратов, по форме напоминающие бактерии кишечной палочки Escherichia coli. По мнению ученых, такие носители будут восприниматься патогенами как собственные клетки, встраиваться в бактериальные биопленки и контролируемо высвобождать терапевтическое средство, когда это необходимо."Мы разрабатываем материал под конкретную задачу, а именно ― для борьбы с бактериальными инфекциями, ― приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи, аспиранта Никиты Серова. ― Карбонат кальция ― материал очень доступный и дешевый, по нему много экспериментальных данных. При этом он биосовместимый. Если мы вспомним, какие элементы у нас представлены в крови и других биологических жидкостях, то увидим, что кальций является одним из наиболее представленных ионов: он участвует в передаче нервных импульсов, в сокращении мышц. В то же время карбонат-ионы, которые получаются при взаимодействии воды с растворенным углекислым газом, при контакте с ионами кальция дают уже знакомый нам материал. По этой причине карбонат кальция нашему организму знаком, и очень давно".Но, для создания носителя антибиотика или другого препарата одной биосовместимости мало, отмечают ученые. Важно, чтобы лекарственное вещество надежно удерживалось в нем пока не достигнет цели, и легко "выгружалось", прибыв к месту назначения. При этом в крови человека частицам-носителям придется столкнуться с иммунными клетками, которые постараются избавиться от инородного объекта, попавшего в организм.Разработчики проанализировали эти взаимодействия и постарались придать носителю оптимальные размер и форму."Во множестве работ показано, что форма объекта определяет, как на него среагируют иммунные клетки, ― отмечает Серов. ― Чтобы иммунные клетки успешно атаковали объект, им нужно его обхватить. У нашего объекта очень большая поверхность, которая не позволяет им это сделать. В результате иммунный ответ становится слабее, что позволяет избежать разрушения капсулы или побочных эффектов". Микрокапсула имеет размер приблизительно 5 микрометров в длину и форму, схожую с формой бактерий. Это позволяет ей свободно циркулировать по кровеносным сосудам к очагу инфекции, защищая антибиотик под сравнительно толстой оболочкой из карбоната кальция. Однако, прибыв к месту воспаления, капсула быстро начинает работать.Дело в том, что многие бактерии в результате жизнедеятельности создают вокруг себя кислую среду. Карбонат кальция при повышенной кислотности начинает быстро разрушаться, высвобождая лекарство."У наших частиц достаточно немного растворить стенку, и содержимое выходит оттуда моментально, создавая большие локальные концентрации терапевтического вещества, в то время как обычно такие конструкции должны полностью раствориться, чтобы вышло все лекарство", ― добавляет Серов.Пока эксперименты с доставкой антибиотиков проведены в пробирках. Эффективность вещества проверяли на живых бактериях. Как отмечают ученые, это только первый этап работ. В будущем они планируют разработать капсулу для адресной доставки противобактериального вещества, не содержащего собственно антибиотика."Так как постоянно появляются устойчивые к антибиотикам штаммы, от антибиотиков желательно уходить, ― объясняет ученый. ― Есть молекулы, которые мешают бактериям "общаться" друг с другом. Нарушая это "общение", они не дают бактериям образовывать биопленки, которые являются основной проблемой в месте воспаления. Их мы и планируем использовать в будущем".Сейчас исследования продолжаются. В частности, ученые пытаются создать специальное покрытие, которое позволит капсуле избирательно прилипать к бактериям и более активно накапливаться в образуемых ими колониях — биопленках, борьба с которыми и является одной из основных целей ученых.Авторы считают, что если доставить в биопленку вещество, которое не позволит ей расти, после завершения жизненного цикла уже существующих бактерий это приведет к выздоровлению.

https://ria.ru/20200408/1569747118.html

https://ria.ru/20200826/panspermiya-1576223147.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бактерии, биология, здоровье, санкт-петербургский университет информационных технологий