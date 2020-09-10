Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200910/bakterii-1577056234.html
Ученые придумали, как победить бактерии без антибиотиков
Ученые из Санкт-Петербурга создали систему адресной доставки лекарств с помощью частиц карбоната кальция, которую можно использовать в том числе для борьбы с... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:11
2020-09-10T18:11
риа наука
бактерии
биология
здоровье
санкт-петербургский университет информационных технологий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156326/44/1563264455_0:97:2000:1222_1400x0_80_0_0_c6291d7fa957046cc2401b0ae4f21797.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Ученые из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> создали систему адресной доставки лекарств с помощью частиц карбоната кальция, которую можно использовать в том числе для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериям. Результаты исследования <a href="https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/cc/d0cc05502f#!divAbstract" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Chemical Communications.Карбонат кальция ― простое и хорошо известное вещество. Оно входит в состав мела, известняка, мрамора, морских раковин, яичной скорлупы и многих пищевых добавок, под именем Е170 оно зарегистрировано как белый пищевой краситель. Исследователи из Химико-биологического кластера Университета <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_universitet_informacionnykh_tekhnologijj_mekhaniki_i_optiki/" target="_blank" data-auto="true">ИТМО</a> разработали на его основе полые частицы-носители для доставки лекарственных препаратов, по форме напоминающие бактерии кишечной палочки Escherichia coli. По мнению ученых, такие носители будут восприниматься патогенами как собственные клетки, встраиваться в бактериальные биопленки и контролируемо высвобождать терапевтическое средство, когда это необходимо."Мы разрабатываем материал под конкретную задачу, а именно ― для борьбы с бактериальными инфекциями, ― приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи, аспиранта Никиты Серова. ― Карбонат кальция ― материал очень доступный и дешевый, по нему много экспериментальных данных. При этом он биосовместимый. Если мы вспомним, какие элементы у нас представлены в крови и других биологических жидкостях, то увидим, что кальций является одним из наиболее представленных ионов: он участвует в передаче нервных импульсов, в сокращении мышц. В то же время карбонат-ионы, которые получаются при взаимодействии воды с растворенным углекислым газом, при контакте с ионами кальция дают уже знакомый нам материал. По этой причине карбонат кальция нашему организму знаком, и очень давно".Но, для создания носителя антибиотика или другого препарата одной биосовместимости мало, отмечают ученые. Важно, чтобы лекарственное вещество надежно удерживалось в нем пока не достигнет цели, и легко "выгружалось", прибыв к месту назначения. При этом в крови человека частицам-носителям придется столкнуться с иммунными клетками, которые постараются избавиться от инородного объекта, попавшего в организм.Разработчики проанализировали эти взаимодействия и постарались придать носителю оптимальные размер и форму."Во множестве работ показано, что форма объекта определяет, как на него среагируют иммунные клетки, ― отмечает Серов. ― Чтобы иммунные клетки успешно атаковали объект, им нужно его обхватить. У нашего объекта очень большая поверхность, которая не позволяет им это сделать. В результате иммунный ответ становится слабее, что позволяет избежать разрушения капсулы или побочных эффектов". Микрокапсула имеет размер приблизительно 5 микрометров в длину и форму, схожую с формой бактерий. Это позволяет ей свободно циркулировать по кровеносным сосудам к очагу инфекции, защищая антибиотик под сравнительно толстой оболочкой из карбоната кальция. Однако, прибыв к месту воспаления, капсула быстро начинает работать.Дело в том, что многие бактерии в результате жизнедеятельности создают вокруг себя кислую среду. Карбонат кальция при повышенной кислотности начинает быстро разрушаться, высвобождая лекарство."У наших частиц достаточно немного растворить стенку, и содержимое выходит оттуда моментально, создавая большие локальные концентрации терапевтического вещества, в то время как обычно такие конструкции должны полностью раствориться, чтобы вышло все лекарство", ― добавляет Серов.Пока эксперименты с доставкой антибиотиков проведены в пробирках. Эффективность вещества проверяли на живых бактериях. Как отмечают ученые, это только первый этап работ. В будущем они планируют разработать капсулу для адресной доставки противобактериального вещества, не содержащего собственно антибиотика."Так как постоянно появляются устойчивые к антибиотикам штаммы, от антибиотиков желательно уходить, ― объясняет ученый. ― Есть молекулы, которые мешают бактериям "общаться" друг с другом. Нарушая это "общение", они не дают бактериям образовывать биопленки, которые являются основной проблемой в месте воспаления. Их мы и планируем использовать в будущем".Сейчас исследования продолжаются. В частности, ученые пытаются создать специальное покрытие, которое позволит капсуле избирательно прилипать к бактериям и более активно накапливаться в образуемых ими колониях — биопленках, борьба с которыми и является одной из основных целей ученых.Авторы считают, что если доставить в биопленку вещество, которое не позволит ей расти, после завершения жизненного цикла уже существующих бактерий это приведет к выздоровлению.
https://ria.ru/20200408/1569747118.html
https://ria.ru/20200826/panspermiya-1576223147.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156326/44/1563264455_148:0:1920:1329_1400x0_80_0_0_ffd57cf3c34611d086f18a78c5498532.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бактерии, биология, здоровье, санкт-петербургский университет информационных технологий

Ученые придумали, как победить бактерии без антибиотиков

18:11 10.09.2020
6739
© Depositphotos / solarsevenИнфекции и заболевания
Инфекции и заболевания - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Depositphotos / solarseven
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ученые из Санкт-Петербурга создали систему адресной доставки лекарств с помощью частиц карбоната кальция, которую можно использовать в том числе для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериям. Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Communications.
Карбонат кальция ― простое и хорошо известное вещество. Оно входит в состав мела, известняка, мрамора, морских раковин, яичной скорлупы и многих пищевых добавок, под именем Е170 оно зарегистрировано как белый пищевой краситель.
Исследователи из Химико-биологического кластера Университета ИТМО разработали на его основе полые частицы-носители для доставки лекарственных препаратов, по форме напоминающие бактерии кишечной палочки Escherichia coli.
По мнению ученых, такие носители будут восприниматься патогенами как собственные клетки, встраиваться в бактериальные биопленки и контролируемо высвобождать терапевтическое средство, когда это необходимо.
"Мы разрабатываем материал под конкретную задачу, а именно ― для борьбы с бактериальными инфекциями, ― приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи, аспиранта Никиты Серова. ― Карбонат кальция ― материал очень доступный и дешевый, по нему много экспериментальных данных. При этом он биосовместимый. Если мы вспомним, какие элементы у нас представлены в крови и других биологических жидкостях, то увидим, что кальций является одним из наиболее представленных ионов: он участвует в передаче нервных импульсов, в сокращении мышц. В то же время карбонат-ионы, которые получаются при взаимодействии воды с растворенным углекислым газом, при контакте с ионами кальция дают уже знакомый нам материал. По этой причине карбонат кальция нашему организму знаком, и очень давно".
Золотистый стафилококк - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 14:08РИА Наука
Ученые раскрыли, почему стафилоккок больше не лечится антибиотиками
Но, для создания носителя антибиотика или другого препарата одной биосовместимости мало, отмечают ученые. Важно, чтобы лекарственное вещество надежно удерживалось в нем пока не достигнет цели, и легко "выгружалось", прибыв к месту назначения. При этом в крови человека частицам-носителям придется столкнуться с иммунными клетками, которые постараются избавиться от инородного объекта, попавшего в организм.
Разработчики проанализировали эти взаимодействия и постарались придать носителю оптимальные размер и форму.
"Во множестве работ показано, что форма объекта определяет, как на него среагируют иммунные клетки, ― отмечает Серов. ― Чтобы иммунные клетки успешно атаковали объект, им нужно его обхватить. У нашего объекта очень большая поверхность, которая не позволяет им это сделать. В результате иммунный ответ становится слабее, что позволяет избежать разрушения капсулы или побочных эффектов".
Микрокапсула имеет размер приблизительно 5 микрометров в длину и форму, схожую с формой бактерий. Это позволяет ей свободно циркулировать по кровеносным сосудам к очагу инфекции, защищая антибиотик под сравнительно толстой оболочкой из карбоната кальция. Однако, прибыв к месту воспаления, капсула быстро начинает работать.
Дело в том, что многие бактерии в результате жизнедеятельности создают вокруг себя кислую среду. Карбонат кальция при повышенной кислотности начинает быстро разрушаться, высвобождая лекарство.
"У наших частиц достаточно немного растворить стенку, и содержимое выходит оттуда моментально, создавая большие локальные концентрации терапевтического вещества, в то время как обычно такие конструкции должны полностью раствориться, чтобы вышло все лекарство", ― добавляет Серов.
Пока эксперименты с доставкой антибиотиков проведены в пробирках. Эффективность вещества проверяли на живых бактериях. Как отмечают ученые, это только первый этап работ. В будущем они планируют разработать капсулу для адресной доставки противобактериального вещества, не содержащего собственно антибиотика.
"Так как постоянно появляются устойчивые к антибиотикам штаммы, от антибиотиков желательно уходить, ― объясняет ученый. ― Есть молекулы, которые мешают бактериям "общаться" друг с другом. Нарушая это "общение", они не дают бактериям образовывать биопленки, которые являются основной проблемой в месте воспаления. Их мы и планируем использовать в будущем".
Японский экспериментальный модуль Кибо МКС, на поверхности которого с 2015 по 2018 год проводился эксперимент по выживаемости бактерий - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:09РИА Наука
Ученые доказали, что бактерии могут путешествовать между планетами
Сейчас исследования продолжаются. В частности, ученые пытаются создать специальное покрытие, которое позволит капсуле избирательно прилипать к бактериям и более активно накапливаться в образуемых ими колониях — биопленках, борьба с которыми и является одной из основных целей ученых.
Авторы считают, что если доставить в биопленку вещество, которое не позволит ей расти, после завершения жизненного цикла уже существующих бактерий это приведет к выздоровлению.
6242110
Обсудить 3
РИА НаукабактериибиологияЗдоровьеСанкт-Петербургский университет информационных технологий
Рекомендуем
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Флаги России и ЕС
Эксперт назвал причину продления Евросоюзом антироссийских санкций
Цех розлива водки
В Госдуме прокомментировали идею повышения возраста продажи алкоголя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Член совета оппозиции назвал сроки ухода Лукашенко с поста президента
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Разработчик вакцины "Спутник V" рассказал о ее действии
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Минздрав рассказал, когда начнется широкая вакцинация от коронавируса
Школьные канцелярские товары
Учитель математики поделился "гениальным" методом сложения дробей
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Минюст предложил возбудить дисциплинарное дело против Добровинского
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве остановленный ДПС водитель покончил с собой у отдела полиции
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
Эксперты рассказали, останутся ли после пандемии дешевые перелеты
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев рассказал, кто "подставил" Ефремова
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от его услуг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал цель совета оппозиции Белоруссии
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против трех граждан России
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
23:04В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния