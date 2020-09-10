https://ria.ru/20200910/asmus-1577060492.html
"Могу ходить без корсета": Асмус показала фанатам спортивную фигуру
Актриса Кристина Асмус вернулась из Геленджика и порадовала поклонников новым фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:13
2020-09-10T19:13
2020-09-10T19:13
кристина асмус
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155283/62/1552836214_0:0:2771:1559_1400x0_80_0_0_a8f6845438ca621be9a8a3543d3bfa37.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> вернулась из Геленджика и порадовала поклонников новым фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.На снимке, опубликованном в <a href="https://www.instagram.com/p/CE7DNtViaMi/" target="_blank">Instagram</a>, девушка позирует на лужайке в спортивной кофте и коротких шортах. "Я в Москве! Привыкаю к себе без париков, страз и километровых ресниц. Наконец-то сняла длинные острые ногти и могу ходить без тугого корсета, высоких каблуков и без песка во рту", - подписала фото актриса. Она также добавила, что в конце сентября ее ждет работа в спектакле "Дачники" в московском <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_dramaticheskijj_teatr_imeni_MNErmolovojj" target="_blank">театре им. М.Н. Ермоловой</a>. По словам Асмус, в ближайшее время ей придется забыть об отдыхе и сне, однако информацию о дальнейших проектах она не раскрыла. Поклонники поразились, как при таком плотном графике актриса сохраняет форму и отличное настроение и добавили, что она выглядит прекрасно. "Очень красивая и сексуальная", — написал petyachigik."От души поздравляю с возвращением домой и возвращением в привычный мир", — прокомментировал ximik_se."С такой фигурой корсет не нужен", — похвалил mazec1975.Ранее актриса опубликовала шуточный видеоролик в котором сообщила, что <a href="https://ria.ru/20200909/asmus-1576963886.html" target="_blank">опять раздевается на камеру</a>, после чего сняла парик, чем удивила поклонников.
https://ria.ru/20200902/asmus-1576651511.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155283/62/1552836214_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_acb0f43f237ab42a36802792bc7ac933.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, шоу-бизнес
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Актриса Кристина Асмус
вернулась из Геленджика и порадовала поклонников новым фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.
На снимке, опубликованном в Instagram
, девушка позирует на лужайке в спортивной кофте и коротких шортах.
"Я в Москве! Привыкаю к себе без париков, страз и километровых ресниц. Наконец-то сняла длинные острые ногти и могу ходить без тугого корсета, высоких каблуков и без песка во рту", - подписала фото актриса.
Она также добавила, что в конце сентября ее ждет работа в спектакле "Дачники" в московском театре им. М.Н. Ермоловой
. По словам Асмус, в ближайшее время ей придется забыть об отдыхе и сне, однако информацию о дальнейших проектах она не раскрыла.
Поклонники поразились, как при таком плотном графике актриса сохраняет форму и отличное настроение и добавили, что она выглядит прекрасно.
"Очень красивая и сексуальная", — написал petyachigik.
"От души поздравляю с возвращением домой и возвращением в привычный мир", — прокомментировал ximik_se.
"С такой фигурой корсет не нужен", — похвалил mazec1975.
Ранее актриса опубликовала шуточный видеоролик в котором сообщила, что опять раздевается на камеру
, после чего сняла парик, чем удивила поклонников.