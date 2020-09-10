Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/asmus-1577060492.html
"Могу ходить без корсета": Асмус показала фанатам спортивную фигуру
Актриса Кристина Асмус вернулась из Геленджика и порадовала поклонников новым фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:13
2020-09-10T19:13
кристина асмус
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155283/62/1552836214_0:0:2771:1559_1400x0_80_0_0_a8f6845438ca621be9a8a3543d3bfa37.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> вернулась из Геленджика и порадовала поклонников новым фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.На снимке, опубликованном в <a href="https://www.instagram.com/p/CE7DNtViaMi/" target="_blank">Instagram</a>, девушка позирует на лужайке в спортивной кофте и коротких шортах. "Я в Москве! Привыкаю к себе без париков, страз и километровых ресниц. Наконец-то сняла длинные острые ногти и могу ходить без тугого корсета, высоких каблуков и без песка во рту", - подписала фото актриса. Она также добавила, что в конце сентября ее ждет работа в спектакле "Дачники" в московском <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_dramaticheskijj_teatr_imeni_MNErmolovojj" target="_blank">театре им. М.Н. Ермоловой</a>. По словам Асмус, в ближайшее время ей придется забыть об отдыхе и сне, однако информацию о дальнейших проектах она не раскрыла. Поклонники поразились, как при таком плотном графике актриса сохраняет форму и отличное настроение и добавили, что она выглядит прекрасно. "Очень красивая и сексуальная", — написал petyachigik."От души поздравляю с возвращением домой и возвращением в привычный мир", — прокомментировал ximik_se."С такой фигурой корсет не нужен", — похвалил mazec1975.Ранее актриса опубликовала шуточный видеоролик в котором сообщила, что <a href="https://ria.ru/20200909/asmus-1576963886.html" target="_blank">опять раздевается на камеру</a>, после чего сняла парик, чем удивила поклонников.
https://ria.ru/20200902/asmus-1576651511.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155283/62/1552836214_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_acb0f43f237ab42a36802792bc7ac933.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кристина асмус, шоу-бизнес

"Могу ходить без корсета": Асмус показала фанатам спортивную фигуру

19:13 10.09.2020
608
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус вернулась из Геленджика и порадовала поклонников новым фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.
На снимке, опубликованном в Instagram, девушка позирует на лужайке в спортивной кофте и коротких шортах.
"Я в Москве! Привыкаю к себе без париков, страз и километровых ресниц. Наконец-то сняла длинные острые ногти и могу ходить без тугого корсета, высоких каблуков и без песка во рту", - подписала фото актриса.
Она также добавила, что в конце сентября ее ждет работа в спектакле "Дачники" в московском театре им. М.Н. Ермоловой. По словам Асмус, в ближайшее время ей придется забыть об отдыхе и сне, однако информацию о дальнейших проектах она не раскрыла.
Поклонники поразились, как при таком плотном графике актриса сохраняет форму и отличное настроение и добавили, что она выглядит прекрасно.
"Очень красивая и сексуальная", — написал petyachigik.
"От души поздравляю с возвращением домой и возвращением в привычный мир", — прокомментировал ximik_se.
"С такой фигурой корсет не нужен", — похвалил mazec1975.
Ранее актриса опубликовала шуточный видеоролик в котором сообщила, что опять раздевается на камеру, после чего сняла парик, чем удивила поклонников.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:34
Асмус рассказала, из-за чего "ревела всю ночь"
000001
Обсудить 0
Кристина АсмусШоу-бизнес
Рекомендуем
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
"Я не хожу голодная": Полина Гагарина раскрыла секрет чрезмерной худобы
Певица Любовь Успенская
“Шикарная женщина”: Успенская впечатлила поклонников откровенным образом
Города мира. Париж
Музей Орсе извинился перед девушкой, которую не пускали из-за декольте
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
"Сногсшибательная": фигура звезды "Уральских пельменей" восхитила фанатов
Актриса Олеся Судзиловская на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля
Олеся Судзиловская удивила поклонников прозрачным платьем
Певица Натали выступает на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певица Натали шокировала фанатов откровенным образом русалки
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева
"Не страдает": Утяшева рассказала, как Гарик Харламов пережил развод
Мария Горбань на Мальдивах
Звезда сериала “Кухня” поразила поклонников откровенным образом в бикини
Певица Пелагея
"Убила своей красотой": Пелагея удивила фанатов фото в купальнике
Участница группы Serebro Екатерина Кищук
Экс-солистка "Серебра" поделилась с фанатами “пикантными” фото в постели
Костер у палатки в лесу
Пропавший мужчина пришел на пресс-конференцию о собственном исчезновении
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" поразила фанатов откровенным фото в нижнем белье
Солистки группы Блестящие Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова
Откровенное фото экс-солистки "Блестящих" лишило поклонников сна
Стюардесса Алена Глухова
"Лучше, чем Ким": русская стюардесса впечатлила Сеть образом Кардашьян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
23:04В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния