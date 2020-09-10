https://ria.ru/20200910/asmus-1577060492.html

"Могу ходить без корсета": Асмус показала фанатам спортивную фигуру

Актриса Кристина Асмус вернулась из Геленджика и порадовала поклонников новым фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T19:13

2020-09-10T19:13

2020-09-10T19:13

кристина асмус

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> вернулась из Геленджика и порадовала поклонников новым фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.На снимке, опубликованном в <a href="https://www.instagram.com/p/CE7DNtViaMi/" target="_blank">Instagram</a>, девушка позирует на лужайке в спортивной кофте и коротких шортах. "Я в Москве! Привыкаю к себе без париков, страз и километровых ресниц. Наконец-то сняла длинные острые ногти и могу ходить без тугого корсета, высоких каблуков и без песка во рту", - подписала фото актриса. Она также добавила, что в конце сентября ее ждет работа в спектакле "Дачники" в московском <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_dramaticheskijj_teatr_imeni_MNErmolovojj" target="_blank">театре им. М.Н. Ермоловой</a>. По словам Асмус, в ближайшее время ей придется забыть об отдыхе и сне, однако информацию о дальнейших проектах она не раскрыла. Поклонники поразились, как при таком плотном графике актриса сохраняет форму и отличное настроение и добавили, что она выглядит прекрасно. "Очень красивая и сексуальная", — написал petyachigik."От души поздравляю с возвращением домой и возвращением в привычный мир", — прокомментировал ximik_se."С такой фигурой корсет не нужен", — похвалил mazec1975.Ранее актриса опубликовала шуточный видеоролик в котором сообщила, что <a href="https://ria.ru/20200909/asmus-1576963886.html" target="_blank">опять раздевается на камеру</a>, после чего сняла парик, чем удивила поклонников.

https://ria.ru/20200902/asmus-1576651511.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус, шоу-бизнес