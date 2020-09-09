https://ria.ru/20200909/asmus-1576963886.html

"Опять разделась на камеру": Асмус удивила поклонников новым видео

Актриса Кристина Асмус разместила в своем Instagram ироничный видеоролик, удивив своих подписчиков. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T03:08

2020-09-09T03:08

2020-09-09T03:08

россия

кристина асмус

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> разместила в своем <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank">Instagram</a> ироничный видеоролик, удивив своих подписчиков."Что-то я так устала, съемка сегодня такая напряженная, длинная, еще и жарко так", - сказала Асмус, после чего сняла специальный парик.При этом в подписи к видео она шутливо написала: "Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!"Подписчики оценили чувство юмора актрисы, поддержав ее в комментариях под роликом."Кристина, чувство юмора у Вас шикарное", - написала olesia.montenegro."Разноплановая актриса, просто прелесть", - отметил valerllantonov."Лучшая", - добавила mnetupo."Кристина, какая же Вы прекрасная. Так весело ко всему относитесь", - выразила мнение aleksandrova.

https://ria.ru/20200902/asmus-1576651511.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кристина асмус, шоу-бизнес