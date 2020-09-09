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https://ria.ru/20200909/asmus-1576963886.html
"Опять разделась на камеру": Асмус удивила поклонников новым видео
Актриса Кристина Асмус разместила в своем Instagram ироничный видеоролик, удивив своих подписчиков. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T03:08
2020-09-09T03:08
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> разместила в своем <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank">Instagram</a> ироничный видеоролик, удивив своих подписчиков."Что-то я так устала, съемка сегодня такая напряженная, длинная, еще и жарко так", - сказала Асмус, после чего сняла специальный парик.При этом в подписи к видео она шутливо написала: "Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!"Подписчики оценили чувство юмора актрисы, поддержав ее в комментариях под роликом."Кристина, чувство юмора у Вас шикарное", - написала olesia.montenegro."Разноплановая актриса, просто прелесть", - отметил valerllantonov."Лучшая", - добавила mnetupo."Кристина, какая же Вы прекрасная. Так весело ко всему относитесь", - выразила мнение aleksandrova.
https://ria.ru/20200902/asmus-1576651511.html
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, кристина асмус, шоу-бизнес

"Опять разделась на камеру": Асмус удивила поклонников новым видео

03:08 09.09.2020
61542
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Кристина Асмус . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Актриса Кристина Асмус разместила в своем Instagram ироничный видеоролик, удивив своих подписчиков.
"Что-то я так устала, съемка сегодня такая напряженная, длинная, еще и жарко так", - сказала Асмус, после чего сняла специальный парик.
При этом в подписи к видео она шутливо написала: "Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!"
Подписчики оценили чувство юмора актрисы, поддержав ее в комментариях под роликом.
"Кристина, чувство юмора у Вас шикарное", - написала olesia.montenegro.
"Разноплановая актриса, просто прелесть", - отметил valerllantonov.
"Лучшая", - добавила mnetupo.
"Кристина, какая же Вы прекрасная. Так весело ко всему относитесь", - выразила мнение aleksandrova.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:34
Асмус рассказала, из-за чего "ревела всю ночь"
71266377
Обсудить 2
РоссияКристина АсмусШоу-бизнес
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