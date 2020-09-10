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"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара
Сигнал боевой тревоги, погружение на глубину и залп 16 ядерными "сигарами" — баллистические ракеты подводных лодок и сегодня остаются самым мощным ударным... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:00
2020-09-10T08:03
россия
северный полюс
булава (ракета)
вмф рф
апл
безопасность
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Сигнал боевой тревоги, погружение на глубину и залп 16 ядерными "сигарами" — баллистические ракеты подводных лодок и сегодня остаются самым мощным ударным средством российского флота. Первый успешный пуск из-под воды состоялся ровно 60 лет назад, 10 сентября 1960-го. С тех пор ракеты стали "умнее", мощнее и улетают гораздо дальше, однако тактика их применения с борта субмарины не изменилась. О том, как наносят удар подводные атомоходы, — в материале РИА Новости.На боевом курсеСовременные крейсеры могут производить одиночные и залповые пуски ракет как из надводного, так и из подводного положения. Стрельба из-под воды считается едва ли не самым сложным элементом боевой подготовки. Сначала баллистические ракеты устанавливали на дизель-электрические субмарины, объясняет РИА Новости бывший командир атомной подводной лодки капитан I ранга Игорь Курдин. Для стрельбы приходилось всплывать — ракета выдвигалась на пусковом столе на срез ограждения рубки и только затем стартовала. Естественно, лодка "на воде" теряла главное преимущество — скрытность. Флоту требовались ракеты, способные выходить с глубины. Создавая такое оружие, конструкторы столкнулись с серьезными трудностями. Ведь когда субмарина стреляет из-под воды, она находится в движении. Скорость хода небольшая — всего три-пять узлов, однако этого достаточно для образования мощного потока воды, который пытается "завалить" ракету. Сергей Королев, в середине 1950-х отвечавший за разработку морского ракетного оружия, решил эту проблему очень просто. Он предложил установить в нижней части баллистической ракеты дополнительный "газовый" руль. Стальная пластина размером 40 на 50 сантиметров, расположенная под углом 15 градусов, отклоняла реактивную струю, компенсируя "завал" ракеты. После получения приказа на пуск и координат цели атомный ракетоносец ложится на боевой курс, и начинается предстартовая подготовка. Подводная лодка при этом должна выдерживать так называемые "нормальные условия старта". "Курс, скорость и глубина остаются неизменными, — поясняет подводник. — Корабль не может ни свернуть, ни сбавить или увеличить скорость, даже если атакует противник. Для защиты есть только торпедное оружие, средства гидроакустического противодействия — но не маневрирование. Конечно, в такой момент лодка наиболее уязвима. Однако для экипажа самое главное — максимально эффективно выполнить задачу и выпустить весь боезапас".Взрывая ледОсобенно сложно в Арктике, где поход подводной лодки сам по себе связан с большим риском. Курдин сразу уточнил, что из-подо льда атомные ракетоносцы не стреляют — так или иначе приходится всплывать. Выход на воду бывает двух видов: статический и динамический. В первом случае лодка медленно, без хода всплывает в заранее найденную полынью."Но на поверхности все равно остается лед, — отмечает Курдин. — Бывало и такое, что лед блокировал крышку шахты. При динамическом всплытии подлодка на скорости не более пяти узлов пробивается наружу. Но это практикуется реже — прочность корпуса ограниченна, и если таранить пятиметровый лед, можно загнуть выдвижные устройства".Ранее также прорабатывали вариант создания искусственной полыньи для всплытия при помощи бортового вооружения. Крейсер выпускал четыре торпеды "ромбом", одновременно взрывающиеся на определенном расстоянии от ледового покрытия. "Испытания показали, что взрывы разбивали лед, но крупные куски ничем не лучше пакового слоя — стрелять через такую полынью практически невозможно, — говорит подводник. — Кроме того, был случай: одна торпеда потеряла ориентировку и развернулась в сторону лодки — пришлось уклоняться от своего же оружия. В итоге от этого метода отказались".Эффективность стрельбы во многом зависит от штурманов: чем точнее они определят положение лодки перед пуском, тем точнее ударят ракеты. Даже небольшая ошибка в координатах серьезно сказывается на результатах. Для компенсации таких погрешностей современные ракеты оснащают системой автокоррекции, которая срабатывает, когда боевой блок выходит в космос.После залпа в распоряжении экипажа остается только торпедное оружие, и подлодка перенацеливается на боевые корабли, морской конвой или авианосную ударную группу. Однако, по словам Курдина, если крейсер успеет выпустить все ракеты, системы противоракетной обороны противника сразу же определят его местонахождение и он, скорее всего, будет уничтожен. Капитан I ранга также отметил, что американские подводники, в отличие от российских, не умеют стрелять баллистическими ракетами в Арктике."Да, они ходят под лед, всплывают, было даже групповое всплытие в районе Северного полюса, — говорит он. — Но стрелять из приполюсных районов не могут, потому что в квазикоординатах точность стрельбы у них очень низкая. Поэтому ракетоносцев США в Арктике нет. А вот многоцелевые лодки-"охотники" есть: их задача — искать наши крейсеры подо льдом, чтобы успеть уничтожить их до пуска".Последний аргументПервую баллистическую ракету Р-11ФМ с подводным стартом разработали в середине 1950-х. На подлодке проекта Б-67 оборудовали две шахты внутри ходовой рубки, но испытания были неудачными. В августе 1959-го ракета не вышла из шахты, а чуть позже — когда после всплытия к лодке подошло судно со специалистами — внезапно самопроизвольно стартовала. К счастью, не взорвалась, и никто не пострадал. Через год ракету сбросило со стартового стола из-за заводского дефекта.А вот 10 сентября 1960-го все получилось. Ракета стартовала с борта подлодки, шедшей на глубине 30 метров со скоростью 3,2 узла. Сегодня в распоряжении подводных ядерных сил ВМФ России несколько типов баллистических ракет и их носителей. В частности, это комплексы Р-29Р — первая в мире морская ракета с разделяющейся головной частью и индивидуальным наведением боевых блоков. Ими вооружали атомоходы проекта 667БДР "Кальмар".По сравнению с предшественниками, точность Р-29Р увеличилась вдвое, а боевая эффективность — втрое. Ракета забрасывала три боеголовки по 200 килотонн каждая на 6,5 тысячи километров. Большинство носителей этого оружия уже списаны, и сейчас в ВМФ остался только один "Кальмар" — АПЛ "Рязань".Следующее поколение — трехступенчатые Р-29РМ, размещенные на крейсерах 667БДРМ "Дельфин". У флота шесть таких "стратегов", каждый несет по 16 "сигар", способных доставить смертоносный груз на 11,5 тысячи километров.Новейшие АПЛ класса "Борей" оснащают комплексами Р-30 "Булава". На ближайшие 30-40 лет это основной ядерный "аргумент" подводного флота. Согласно открытым данным, радиус действия "Булавы" — восемь тысяч километров. При стартовой массе в 36 тонн она несет до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных боеголовок мощностью 100-150 килотонн.
https://ria.ru/20200601/1572186775.html
https://ria.ru/20191017/1559859392.html
https://ria.ru/20191007/1559450730.html
Настоящие мужики! А не мачо не доделанные......
325
Так то оно так, но мачо тоже нельзя недооценивать. Например неспособность найти подходящий способ растопить лёд над "головой железной леди", оснащённой ядерным реактором и другими прелестями, мягко говоря пугает. Не то умы все продались заграницу, не то им не разрешают думать. Зато другие рады что им дали пострелять, наворотить ледяных глыб и не добиться нужного результата. Лишь пошмалять разрешили безбашенно.
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россия
северный полюс
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россия, северный полюс, булава (ракета), вмф рф, апл, безопасность

"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара

08:00 10.09.2020 (обновлено: 08:03 10.09.2020)
324183
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Булава" по полигону Кура с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в Белом море
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Сигнал боевой тревоги, погружение на глубину и залп 16 ядерными "сигарами" — баллистические ракеты подводных лодок и сегодня остаются самым мощным ударным средством российского флота. Первый успешный пуск из-под воды состоялся ровно 60 лет назад, 10 сентября 1960-го. С тех пор ракеты стали "умнее", мощнее и улетают гораздо дальше, однако тактика их применения с борта субмарины не изменилась. О том, как наносят удар подводные атомоходы, — в материале РИА Новости.

На боевом курсе

Современные крейсеры могут производить одиночные и залповые пуски ракет как из надводного, так и из подводного положения. Стрельба из-под воды считается едва ли не самым сложным элементом боевой подготовки.
Сначала баллистические ракеты устанавливали на дизель-электрические субмарины, объясняет РИА Новости бывший командир атомной подводной лодки капитан I ранга Игорь Курдин. Для стрельбы приходилось всплывать — ракета выдвигалась на пусковом столе на срез ограждения рубки и только затем стартовала. Естественно, лодка "на воде" теряла главное преимущество — скрытность.
Флоту требовались ракеты, способные выходить с глубины. Создавая такое оружие, конструкторы столкнулись с серьезными трудностями. Ведь когда субмарина стреляет из-под воды, она находится в движении. Скорость хода небольшая — всего три-пять узлов, однако этого достаточно для образования мощного потока воды, который пытается "завалить" ракету.
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня, 08:00
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Сергей Королев, в середине 1950-х отвечавший за разработку морского ракетного оружия, решил эту проблему очень просто. Он предложил установить в нижней части баллистической ракеты дополнительный "газовый" руль. Стальная пластина размером 40 на 50 сантиметров, расположенная под углом 15 градусов, отклоняла реактивную струю, компенсируя "завал" ракеты.
После получения приказа на пуск и координат цели атомный ракетоносец ложится на боевой курс, и начинается предстартовая подготовка. Подводная лодка при этом должна выдерживать так называемые "нормальные условия старта".
"Курс, скорость и глубина остаются неизменными, — поясняет подводник. — Корабль не может ни свернуть, ни сбавить или увеличить скорость, даже если атакует противник. Для защиты есть только торпедное оружие, средства гидроакустического противодействия — но не маневрирование. Конечно, в такой момент лодка наиболее уязвима. Однако для экипажа самое главное — максимально эффективно выполнить задачу и выпустить весь боезапас".
© Фото : Bellona FoundationРоссийская подводная лодка проекта 941 "Акула"
Российская подводная лодка проекта 941 Акула - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Bellona Foundation
Российская подводная лодка проекта 941 "Акула"

Взрывая лед

Особенно сложно в Арктике, где поход подводной лодки сам по себе связан с большим риском. Курдин сразу уточнил, что из-подо льда атомные ракетоносцы не стреляют — так или иначе приходится всплывать.
Выход на воду бывает двух видов: статический и динамический. В первом случае лодка медленно, без хода всплывает в заранее найденную полынью.
"Но на поверхности все равно остается лед, — отмечает Курдин. — Бывало и такое, что лед блокировал крышку шахты. При динамическом всплытии подлодка на скорости не более пяти узлов пробивается наружу. Но это практикуется реже — прочность корпуса ограниченна, и если таранить пятиметровый лед, можно загнуть выдвижные устройства".
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг - РИА Новости, 1920, 17.10.2019
17 октября 2019, 08:00
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Ранее также прорабатывали вариант создания искусственной полыньи для всплытия при помощи бортового вооружения. Крейсер выпускал четыре торпеды "ромбом", одновременно взрывающиеся на определенном расстоянии от ледового покрытия.
"Испытания показали, что взрывы разбивали лед, но крупные куски ничем не лучше пакового слоя — стрелять через такую полынью практически невозможно, — говорит подводник. — Кроме того, был случай: одна торпеда потеряла ориентировку и развернулась в сторону лодки — пришлось уклоняться от своего же оружия. В итоге от этого метода отказались".
Эффективность стрельбы во многом зависит от штурманов: чем точнее они определят положение лодки перед пуском, тем точнее ударят ракеты. Даже небольшая ошибка в координатах серьезно сказывается на результатах. Для компенсации таких погрешностей современные ракеты оснащают системой автокоррекции, которая срабатывает, когда боевой блок выходит в космос.
© Фото : Минобороны РоссииАтомная подводная лодка
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Минобороны России
Атомная подводная лодка
После залпа в распоряжении экипажа остается только торпедное оружие, и подлодка перенацеливается на боевые корабли, морской конвой или авианосную ударную группу. Однако, по словам Курдина, если крейсер успеет выпустить все ракеты, системы противоракетной обороны противника сразу же определят его местонахождение и он, скорее всего, будет уничтожен.
Капитан I ранга также отметил, что американские подводники, в отличие от российских, не умеют стрелять баллистическими ракетами в Арктике.
"Да, они ходят под лед, всплывают, было даже групповое всплытие в районе Северного полюса, — говорит он. — Но стрелять из приполюсных районов не могут, потому что в квазикоординатах точность стрельбы у них очень низкая. Поэтому ракетоносцев США в Арктике нет. А вот многоцелевые лодки-"охотники" есть: их задача — искать наши крейсеры подо льдом, чтобы успеть уничтожить их до пуска".
© U.S. NavyВсплытие американской атомной подводной лодки Toledo в Арктике
Всплытие американской атомной подводной лодки Toledo в Арктике - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© U.S. Navy
Всплытие американской атомной подводной лодки Toledo в Арктике

Последний аргумент

Первую баллистическую ракету Р-11ФМ с подводным стартом разработали в середине 1950-х. На подлодке проекта Б-67 оборудовали две шахты внутри ходовой рубки, но испытания были неудачными.
В августе 1959-го ракета не вышла из шахты, а чуть позже — когда после всплытия к лодке подошло судно со специалистами — внезапно самопроизвольно стартовала. К счастью, не взорвалась, и никто не пострадал. Через год ракету сбросило со стартового стола из-за заводского дефекта.
А вот 10 сентября 1960-го все получилось. Ракета стартовала с борта подлодки, шедшей на глубине 30 метров со скоростью 3,2 узла.
АПЛ Владимир Мономах - РИА Новости, 1920, 07.10.2019
7 октября 2019, 08:00
Охота на "Бореи". В НАТО придумали, как бороться с русскими подлодками
Сегодня в распоряжении подводных ядерных сил ВМФ России несколько типов баллистических ракет и их носителей. В частности, это комплексы Р-29Р — первая в мире морская ракета с разделяющейся головной частью и индивидуальным наведением боевых блоков. Ими вооружали атомоходы проекта 667БДР "Кальмар".
По сравнению с предшественниками, точность Р-29Р увеличилась вдвое, а боевая эффективность — втрое. Ракета забрасывала три боеголовки по 200 килотонн каждая на 6,5 тысячи километров. Большинство носителей этого оружия уже списаны, и сейчас в ВМФ остался только один "Кальмар" — АПЛ "Рязань".
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводный крейсер "Юрий Долгорукий", с которого производится запуск ракет "Булава" по полигону Кура
Подводный крейсер Юрий Долгорукий, с которого производится запуск ракет Булава по полигону Кура - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Подводный крейсер "Юрий Долгорукий", с которого производится запуск ракет "Булава" по полигону Кура
Следующее поколение — трехступенчатые Р-29РМ, размещенные на крейсерах 667БДРМ "Дельфин". У флота шесть таких "стратегов", каждый несет по 16 "сигар", способных доставить смертоносный груз на 11,5 тысячи километров.
Новейшие АПЛ класса "Борей" оснащают комплексами Р-30 "Булава". На ближайшие 30-40 лет это основной ядерный "аргумент" подводного флота. Согласно открытым данным, радиус действия "Булавы" — восемь тысяч километров. При стартовой массе в 36 тонн она несет до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных боеголовок мощностью 100-150 килотонн.
CC BY 4.0 / Mil.ru / К-433 "Святой Георгий Победоносец" проекта 667БДР "Кальмар"
К-433 Святой Георгий Победоносец проекта 667БДР Кальмар - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
CC BY 4.0 / Mil.ru /
К-433 "Святой Георгий Победоносец" проекта 667БДР "Кальмар"
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РоссияСеверный полюсБулава (ракета)ВМФ РФАПЛБезопасность
Популярные комментарии
Настоящие мужики! А не мачо не доделанные......
10 сентября, 10:09
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
31040005
Так то оно так, но мачо тоже нельзя недооценивать. Например неспособность найти подходящий способ растопить лёд над "головой железной леди", оснащённой ядерным реактором и другими прелестями, мягко говоря пугает. Не то умы все продались заграницу, не то им не разрешают думать. Зато другие рады что им дали пострелять, наворотить ледяных глыб и не добиться нужного результата. Лишь пошмалять разрешили безбашенно.
10 сентября, 11:29
Константин NoskovКонстантин Noskov
73313172
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