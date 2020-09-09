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https://ria.ru/20200909/zelenskiy-1577009546.html
Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева
Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T21:14
2020-09-09T22:46
андрей богдан
владимир зеленский
дмитрий козак
москва
берлин (город)
киев
в мире
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<strong>КИЕВ, 9 сен — РИА Новости.</strong> Киев не выполнил обещаний, данных президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента <a href="http://ria.ru/person_andrey-bogdan/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богдан</a>, уволенный президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> в феврале.Ранее источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации Кремля <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a> примет участие во встрече политсоветников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию 11 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. В пресс-службе правительства <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> отказались подтвердить РИА Новости информацию об этой встрече. Зеленский заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> делает все возможное, чтобы встреча не сорвалась.Богдан отметил, что во время саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года переговоры проходили сложно, но Путин "очень уважительно" общался с Зеленским. "В то время (Путин. — Прим. ред.) хотел найти какое-то решение этой проблемы (конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. — Прим. ред.). Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических &lt;...&gt; У Зеленского бешеная поддержка, в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватно", — сказал он в интервью украинскому журналисту <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-gordon/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрию Гордону</a>, опубликованном на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в среду.При этом Богдан считает, что "на сегодняшний день ситуация кардинально поменялась"."Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные, &lt;...&gt; это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно — не сделали ничего", — считает Богдан.Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в Конституцию по децентрализации. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.На саммите 2019 года стороны приняли совместное коммюнике, где подчеркивалось, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
https://ria.ru/20200909/donbass-1577007349.html
https://ria.ru/20200907/donbass-1576868022.html
Бред, по крайней мере про то, что Зеленский в России любимчик. Если хороший клоун, то не значит, что его надо уважать как человека, а он показал кто он есть, такой же халуй госдеповский, как и его предшественник.
29
😂Как всё знакома! Це европа😂😂😂. Как только увольняют, сразу прозревают😂😂😂
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9
москва
берлин (город)
киев
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андрей богдан, владимир зеленский, дмитрий козак, москва, берлин (город), киев, в мире

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

21:14 09.09.2020 (обновлено: 22:46 09.09.2020)
24515
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию 11 сентября в Берлине. В пресс-службе правительства ФРГ отказались подтвердить РИА Новости информацию об этой встрече. Зеленский заявил, что Киев делает все возможное, чтобы встреча не сорвалась.
Богдан отметил, что во время саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года переговоры проходили сложно, но Путин "очень уважительно" общался с Зеленским. "В то время (Путин. — Прим. ред.) хотел найти какое-то решение этой проблемы (конфликта в Донбассе. — Прим. ред.). Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических <...> У Зеленского бешеная поддержка, в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватно", — сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в среду.
При этом Богдан считает, что "на сегодняшний день ситуация кардинально поменялась".
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"Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные, <...> это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно — не сделали ничего", — считает Богдан.
Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в Конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.
На саммите 2019 года стороны приняли совместное коммюнике, где подчеркивалось, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
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135303444
Обсудить 9
Андрей БогданВладимир ЗеленскийДмитрий КозакМоскваБерлин (город)КиевВ мире
Популярные комментарии
Бред, по крайней мере про то, что Зеленский в России любимчик. Если хороший клоун, то не значит, что его надо уважать как человека, а он показал кто он есть, такой же халуй госдеповский, как и его предшественник.
9 сентября, 22:04
ivstlngrdivstlngrd
2700101
😂Как всё знакома! Це европа😂😂😂. Как только увольняют, сразу прозревают😂😂😂
9 сентября, 22:14
iivanignat5517
2040101
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