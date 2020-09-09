https://ria.ru/20200909/yandeks-1576965536.html

Маркетплейс "Беру" станет частью "Яндекс.Маркета"

Маркетплейс "Беру" станет частью "Яндекс.Маркета", который будет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:15

2020-09-09T08:15

2020-09-09T08:15

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Маркетплейс "Беру" станет частью "<a href="http://ria.ru/organization_yandeksmarket/" target="_blank" data-auto="true">Яндекс.Маркета</a>", который будет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров, говорится в сообщении маркетплейса."Яндекс.Маркет" обеспечит весь процесс покупки: хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями — по такой модели сотрудничают уже более 7 тысяч поставщиков товаров. При этом "Яндекс.Маркет" останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров, с которой можно сотрудничать по СРС-модели, — таких партнеров уже около 25 тысяч", - уточняется в сообщении.Партнеры будут сотрудничать с "Маркетом" как и прежде: порядок размещения, ценовая политика и другие условия работы с рекламной платформой и "Маркета" и "Беру" не изменятся. Склады и сортировочные центры продолжат работать как обычно, а все обязательства маркетплейса перед продавцами и покупателями остаются в силе, отмечается в сообщении."Партнеры смогут выбирать наиболее удобный формат работы: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить "Маркету" все, вплоть до обработки и доставки товара покупателю — это поможет им эффективнее взаимодействовать с "Маркетом" и аудиторией "Яндекса". В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов "Яндекса" и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах", - отметил гендиректор группы компаний "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков.Пользователям будет доступен единый личный кабинет "Маркета", где появятся корзина, история заказов на "Беру" и все накопленные бонусы. Условия доставки, привилегии для обладателей подписки "Яндекс.Плюс" сохраняются. К концу 2020 года обновленная платформа будет продавать и доставлять более 2 миллионов товаров.

https://ria.ru/20200726/1574925527.html

https://ria.ru/20200508/1571131772.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс.маркет, яндекс, новости компаний - экономика, экономика