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Маркетплейс "Беру" станет частью "Яндекс.Маркета"
Маркетплейс "Беру" станет частью "Яндекс.Маркета", который будет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:15
2020-09-09T08:15
россия
яндекс.маркет
яндекс
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Маркетплейс "Беру" станет частью "<a href="http://ria.ru/organization_yandeksmarket/" target="_blank" data-auto="true">Яндекс.Маркета</a>", который будет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров, говорится в сообщении маркетплейса."Яндекс.Маркет" обеспечит весь процесс покупки: хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями — по такой модели сотрудничают уже более 7 тысяч поставщиков товаров. При этом "Яндекс.Маркет" останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров, с которой можно сотрудничать по СРС-модели, — таких партнеров уже около 25 тысяч", - уточняется в сообщении.Партнеры будут сотрудничать с "Маркетом" как и прежде: порядок размещения, ценовая политика и другие условия работы с рекламной платформой и "Маркета" и "Беру" не изменятся. Склады и сортировочные центры продолжат работать как обычно, а все обязательства маркетплейса перед продавцами и покупателями остаются в силе, отмечается в сообщении."Партнеры смогут выбирать наиболее удобный формат работы: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить "Маркету" все, вплоть до обработки и доставки товара покупателю — это поможет им эффективнее взаимодействовать с "Маркетом" и аудиторией "Яндекса". В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов "Яндекса" и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах", - отметил гендиректор группы компаний "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков.Пользователям будет доступен единый личный кабинет "Маркета", где появятся корзина, история заказов на "Беру" и все накопленные бонусы. Условия доставки, привилегии для обладателей подписки "Яндекс.Плюс" сохраняются. К концу 2020 года обновленная платформа будет продавать и доставлять более 2 миллионов товаров.
https://ria.ru/20200726/1574925527.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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россия, яндекс.маркет, яндекс, новости компаний - экономика, экономика

Маркетплейс "Беру" станет частью "Яндекс.Маркета"

08:15 09.09.2020
804
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Маркетплейс "Беру" станет частью "Яндекс.Маркета", который будет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров, говорится в сообщении маркетплейса.
"Яндекс.Маркет" обеспечит весь процесс покупки: хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями — по такой модели сотрудничают уже более 7 тысяч поставщиков товаров. При этом "Яндекс.Маркет" останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров, с которой можно сотрудничать по СРС-модели, — таких партнеров уже около 25 тысяч", - уточняется в сообщении.
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Партнеры будут сотрудничать с "Маркетом" как и прежде: порядок размещения, ценовая политика и другие условия работы с рекламной платформой и "Маркета" и "Беру" не изменятся. Склады и сортировочные центры продолжат работать как обычно, а все обязательства маркетплейса перед продавцами и покупателями остаются в силе, отмечается в сообщении.
"Партнеры смогут выбирать наиболее удобный формат работы: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить "Маркету" все, вплоть до обработки и доставки товара покупателю — это поможет им эффективнее взаимодействовать с "Маркетом" и аудиторией "Яндекса". В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов "Яндекса" и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах", - отметил гендиректор группы компаний "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков.
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Пользователям будет доступен единый личный кабинет "Маркета", где появятся корзина, история заказов на "Беру" и все накопленные бонусы. Условия доставки, привилегии для обладателей подписки "Яндекс.Плюс" сохраняются. К концу 2020 года обновленная платформа будет продавать и доставлять более 2 миллионов товаров.
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РоссияЯндекс.МаркетЯндексНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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