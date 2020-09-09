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ЦИК готов к провокациям на выборах
Избирательная система РФ готова к возможным провокациям, она с ними справится, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:05
2020-09-09T12:18
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Избирательная система РФ готова к возможным провокациям, она с ними справится, сообщила председатель <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Чтобы иметь моральное право требовать что-либо от других, мы в первую очередь должны требовать от себя. Что касается возможных провокаций, они готовятся, готовятся те, кто заинтересован в дискредитации выборов. Мы с этим справимся, мы готовы ... Мы должны вести себя максимально корректно, все фиксировать, и не дать возможность кому-то сорвать проведение выборов, действуя строго в рамках закона, соблюдая все необходимые процедуры", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она добавила, что информацию о серьезных нарушениях надо передавать в правоохранительные органы.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование пройдет также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200907/vybory-1576881287.html
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россия, элла памфилова, цик рф, политика

ЦИК готов к провокациям на выборах

12:05 09.09.2020 (обновлено: 12:18 09.09.2020)
358
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Избирательная система РФ готова к возможным провокациям, она с ними справится, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Чтобы иметь моральное право требовать что-либо от других, мы в первую очередь должны требовать от себя. Что касается возможных провокаций, они готовятся, готовятся те, кто заинтересован в дискредитации выборов. Мы с этим справимся, мы готовы ... Мы должны вести себя максимально корректно, все фиксировать, и не дать возможность кому-то сорвать проведение выборов, действуя строго в рамках закона, соблюдая все необходимые процедуры", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она добавила, что информацию о серьезных нарушениях надо передавать в правоохранительные органы.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование пройдет также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 15:00
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