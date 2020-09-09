https://ria.ru/20200909/vybory-1576976053.html

ЦИК готов к провокациям на выборах

Избирательная система РФ готова к возможным провокациям, она с ними справится, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:05

2020-09-09T12:05

2020-09-09T12:18

россия

элла памфилова

цик рф

политика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Избирательная система РФ готова к возможным провокациям, она с ними справится, сообщила председатель <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Чтобы иметь моральное право требовать что-либо от других, мы в первую очередь должны требовать от себя. Что касается возможных провокаций, они готовятся, готовятся те, кто заинтересован в дискредитации выборов. Мы с этим справимся, мы готовы ... Мы должны вести себя максимально корректно, все фиксировать, и не дать возможность кому-то сорвать проведение выборов, действуя строго в рамках закона, соблюдая все необходимые процедуры", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она добавила, что информацию о серьезных нарушениях надо передавать в правоохранительные органы.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование пройдет также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200907/vybory-1576881287.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, элла памфилова, цик рф, политика