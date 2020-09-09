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ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, заявила, что это нередкое явление, РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:03
2020-09-09T16:03
astrazeneca
воз
япония
оксфорд
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>, заявила, что это нередкое явление, и главное в процессе разработки препарата – это безопасность, сообщает агентство <a href="https://ru.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a>.Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Представитель компании сообщил, что AstraZeneca намерена ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в подобных случаях. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока неизвестно.В среду стало известно, что компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорда</a>, в августе перешла к третьей фазе испытаний в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/vaktsina-1576984769.html
Все к одному, самолеты разрабатывают никудышные, вакцины никудышные, даже оранжевая революция в Белорусии, и та никудышная... Демократия, одним словом, что с них взять...
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япония
оксфорд
сша
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astrazeneca , воз, япония, оксфорд, сша, в мире

ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

16:03 09.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
Производство вакцины от COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, заявила, что это нередкое явление, и главное в процессе разработки препарата – это безопасность, сообщает агентство Рейтер.
"Мы с удовлетворением отмечаем, что разработчики вакцины обеспечивают научную достоверность испытаний и следуют стандартным принципам и правилам разработки вакцин", - заявила организация агентству на просьбу прокомментировать приостановку испытаний препарата компании AstraZeneca, зарегистрированной в Великобритании.
Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании сообщил, что AstraZeneca намерена ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в подобных случаях. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока неизвестно.
В среду стало известно, что компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в Японии. Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Обсудить 26
AstraZenecaВОЗЯпонияОксфордСШАВ мире
Популярные комментарии
Все к одному, самолеты разрабатывают никудышные, вакцины никудышные, даже оранжевая революция в Белорусии, и та никудышная... Демократия, одним словом, что с них взять...
9 сентября, 17:14
kkonung
12100004
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