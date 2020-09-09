https://ria.ru/20200909/voz-1576993571.html

ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, заявила, что это нередкое явление, РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:03

2020-09-09T16:03

2020-09-09T16:03

astrazeneca

воз

япония

оксфорд

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>, заявила, что это нередкое явление, и главное в процессе разработки препарата – это безопасность, сообщает агентство <a href="https://ru.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a>.Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Представитель компании сообщил, что AstraZeneca намерена ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в подобных случаях. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока неизвестно.В среду стало известно, что компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорда</a>, в августе перешла к третьей фазе испытаний в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/vaktsina-1576984769.html

konung Все к одному, самолеты разрабатывают никудышные, вакцины никудышные, даже оранжевая революция в Белорусии, и та никудышная... Демократия, одним словом, что с них взять... 26

26

япония

оксфорд

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , воз, япония, оксфорд, сша, в мире