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https://ria.ru/20200909/vodorod-1577002606.html
Раскрыта загадка металлического водорода в центре Юпитера
Американские и швейцарские ученые построили первую модель процессов, происходящих внутри Юпитера, которая позволила описать все этапы перехода водорода в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:26
2020-09-09T18:28
риа наука
юпитер
физика
планеты
химия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Американские и швейцарские ученые построили первую модель процессов, происходящих внутри Юпитера, которая позволила описать все этапы перехода водорода в металлическое состояние. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2677-y" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature.Водород — самый простой, состоящий из одного протона и одного электрона, и самый распространенный элемент во Вселенной. Это главный компонент планет-гигантов, таких как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.На поверхности этих планет водород остается молекулярным газом, однако в центре — находится в металлическом состоянии и ведет себя как проводник. На это указывают расчеты и результаты наблюдений. Но до сих пор построить физико-химическую модель фазового перехода газообразного водорода в металл не получалось — не хватало вычислительных мощностей.Ученым из <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a>, Исследовательского центра компании <a href="http://ria.ru/organization_IBM/" target="_blank" data-auto="true">IBM</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zurich/" target="_blank" data-auto="true">Цюрихе</a> и Федеральной политехнической школы <a href="http://ria.ru/location_Lausanne/" target="_blank" data-auto="true">Лозанны</a> (EPFL) это удалось, благодаря объединению средств машинного обучения, квантовой механики и современных методов статистической обработки."Существование металлического водорода было теоретически предсказано столетие назад, но мы не знали, как происходит этот процесс, из-за невозможности воссоздать его в лаборатории и огромной сложности прогнозирования поведения больших водородных систем", — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова ведущего автора исследования, доктора Бинцин Чена (Bingqing Cheng) из лаборатории Кавендиша.В качестве основы для модели были взяты точные расчеты для небольшого участка электронной структуры плотного водорода, а система машинного обучения распространила их на огромный диапазон температур — от 100 до 4000 кельвинов, и давлений — от 25 до 400 гигапаскалей.В итоге, моделирование, которое выполнялось на компьютерах EPFL, заняло всего несколько недель по сравнению с сотнями миллионов лет процессорного времени, которые потребовались бы в случае запуска традиционных симуляций для решения квантово-механических задач.Результаты моделирования показали, что фазовое состояние водорода в условиях экстремального давления меняется плавно и постепенно, а не резко, как полагается при переходе первого рода, который сопровождается одномоментным изменением всех физических свойств. Классический пример фазового перехода первого рода — кипение жидкой воды: как только жидкость становится паром, ее внешний вид и поведение полностью меняются, несмотря на то, что температура и давление остаются прежними.Поскольку этот переход у водорода плавный, трудно определить конкретные критические точки переходов. Ученые называют такие состояния системами со скрытой критической точкой. Водород трансформируется постепенно и непрерывно между молекулярной и атомарной фазами, переходя из газообразного состояния сначала в газово-жидкий флюид, потом — в изоляционную жидкость, а уже затем — в проводящий жидкий металл.Открытие теоретически обосновывает наблюдаемый плавный переход между изоляционным и проводящими слоями в гигантских газовых планетах, а также объясняет противоречивость результатов многих экспериментов с плотным водородом.
https://ria.ru/20200211/1564549558.html
https://ria.ru/20200131/1564104693.html
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юпитер, физика, планеты, химия, открытия - риа наука, космос - риа наука

Раскрыта загадка металлического водорода в центре Юпитера

18:26 09.09.2020 (обновлено: 18:28 09.09.2020)
3284
CC BY 2.0 / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill / Cоставная фотография облаков южных широт Юпитера, снятая JunoCam с борта Juno. 25 февраля 2019 года
Cоставная фотография облаков южных широт Юпитера, снятая JunoCam с борта Juno. 25 февраля 2019 года - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
CC BY 2.0 / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill /
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американские и швейцарские ученые построили первую модель процессов, происходящих внутри Юпитера, которая позволила описать все этапы перехода водорода в металлическое состояние. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Водород — самый простой, состоящий из одного протона и одного электрона, и самый распространенный элемент во Вселенной. Это главный компонент планет-гигантов, таких как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
На поверхности этих планет водород остается молекулярным газом, однако в центре — находится в металлическом состоянии и ведет себя как проводник. На это указывают расчеты и результаты наблюдений. Но до сих пор построить физико-химическую модель фазового перехода газообразного водорода в металл не получалось — не хватало вычислительных мощностей.
Ученым из Кембриджского университета, Исследовательского центра компании IBM в Цюрихе и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) это удалось, благодаря объединению средств машинного обучения, квантовой механики и современных методов статистической обработки.
"Существование металлического водорода было теоретически предсказано столетие назад, но мы не знали, как происходит этот процесс, из-за невозможности воссоздать его в лаборатории и огромной сложности прогнозирования поведения больших водородных систем", — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова ведущего автора исследования, доктора Бинцин Чена (Bingqing Cheng) из лаборатории Кавендиша.
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В качестве основы для модели были взяты точные расчеты для небольшого участка электронной структуры плотного водорода, а система машинного обучения распространила их на огромный диапазон температур — от 100 до 4000 кельвинов, и давлений — от 25 до 400 гигапаскалей.
В итоге, моделирование, которое выполнялось на компьютерах EPFL, заняло всего несколько недель по сравнению с сотнями миллионов лет процессорного времени, которые потребовались бы в случае запуска традиционных симуляций для решения квантово-механических задач.
Результаты моделирования показали, что фазовое состояние водорода в условиях экстремального давления меняется плавно и постепенно, а не резко, как полагается при переходе первого рода, который сопровождается одномоментным изменением всех физических свойств. Классический пример фазового перехода первого рода — кипение жидкой воды: как только жидкость становится паром, ее внешний вид и поведение полностью меняются, несмотря на то, что температура и давление остаются прежними.
Поскольку этот переход у водорода плавный, трудно определить конкретные критические точки переходов. Ученые называют такие состояния системами со скрытой критической точкой. Водород трансформируется постепенно и непрерывно между молекулярной и атомарной фазами, переходя из газообразного состояния сначала в газово-жидкий флюид, потом — в изоляционную жидкость, а уже затем — в проводящий жидкий металл.
Открытие теоретически обосновывает наблюдаемый плавный переход между изоляционным и проводящими слоями в гигантских газовых планетах, а также объясняет противоречивость результатов многих экспериментов с плотным водородом.
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