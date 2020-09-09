https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576987993.html
Эксперт предположил причину приостановки испытаний вакцины AstraZeneca
Приостановка испытаний британской вакцины от коронавируса, которую совместно разрабатывают компания AstraZeneca и Оксфордский университет, может быть связана с... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:41
2020-09-09T14:41
2020-09-09T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147421/33/1474213391_0:151:3106:1898_1400x0_80_0_0_92c61693f310b1c7caa143f6ac784a59.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Приостановка испытаний британской вакцины от коронавируса, которую совместно разрабатывают компания <a href="https://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc" target="_blank">AstraZeneca</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet" target="_blank">Оксфордский университет</a>, может быть связана с внезапным заболеванием кого-либо из добровольцев COVID-19 либо с проявлением аллергической реакции на вещество, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации городской больницы №52 Москвы, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Сергей Царенко.Ранее портал <a href="https://www.statnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Stat News</a> сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.В качестве версии Царенко предположил, что кто-то мог случайно заболеть коронавирусом во время испытаний, "что вполне возможная история"."Во-вторых, возможна какая-то анафилактоидная реакция на вакцину, как на всякую, в общем-то. Любое введение препарата, не только вакцинального, сопровождается аллергической реакцией вплоть до анафилаксии. ...Но это крайне редко, для нашей вакцины ни разу пока не описано, но теоретически может быть на любую вакцину, даже на отечественную", - пояснил он.Могла, по словам специалиста, проявиться и любая другая случайная болезнь.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200909/astrazeneca-1576969754.html
Нефертити Васильевна Фишман
От этой вакцины еле-еле Навального откачали. Но есть и положительный момент, теперь он коронавирусом не заболеет.
18
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147421/33/1474213391_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_7f3f140619c63c89d58c3befee6e6eec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, в мире