https://ria.ru/20200909/ukraina-1577006639.html

Украина ужесточила правила въезда иностранцев в страну

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в страну, запретив въезд иностранцам, следующим... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T19:36

2020-09-09T19:36

2020-09-09T19:46

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

ситуация на украине

белоруссия

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> внес изменения в перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в страну, запретив въезд иностранцам, следующим транзитом, передает в среду пресс-служба МВД."Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда на Украину иностранцев, которые следовали по территории нашего государства транзитом", - сообщила пресс-служба в Facebook.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября. Шмыгаль заявлял, что граждане <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, якобы преследуемые или испытывающие давление, смогут получить защиту на Украине даже после закрытия <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> границ для иностранцев.Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 143 030 случаев COVID-19, скончались 2979 человек, 64 703 выздоровели.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20200909/presledovanie-1576986067.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, коронавирус covid-19, ситуация на украине, белоруссия, киев, украина, в мире