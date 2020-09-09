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https://ria.ru/20200909/ukraina-1577006639.html
Украина ужесточила правила въезда иностранцев в страну
Кабинет министров Украины внес изменения в перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в страну, запретив въезд иностранцам, следующим... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:36
2020-09-09T19:46
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
ситуация на украине
белоруссия
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> внес изменения в перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в страну, запретив въезд иностранцам, следующим транзитом, передает в среду пресс-служба МВД."Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда на Украину иностранцев, которые следовали по территории нашего государства транзитом", - сообщила пресс-служба в Facebook.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября. Шмыгаль заявлял, что граждане <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, якобы преследуемые или испытывающие давление, смогут получить защиту на Украине даже после закрытия <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> границ для иностранцев.Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 143 030 случаев COVID-19, скончались 2979 человек, 64 703 выздоровели.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://ria.ru/20200909/presledovanie-1576986067.html
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белоруссия
киев
украина
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, ситуация на украине, белоруссия, киев, украина, в мире

Украина ужесточила правила въезда иностранцев в страну

19:36 09.09.2020 (обновлено: 19:46 09.09.2020)
3917
© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины внес изменения в перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в страну, запретив въезд иностранцам, следующим транзитом, передает в среду пресс-служба МВД.
"Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда на Украину иностранцев, которые следовали по территории нашего государства транзитом", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября. Шмыгаль заявлял, что граждане Белоруссии, якобы преследуемые или испытывающие давление, смогут получить защиту на Украине даже после закрытия Киевом границ для иностранцев.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 143 030 случаев COVID-19, скончались 2979 человек, 64 703 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 14:16Протесты в Белоруссии
Белорусская семья попросила защиты на Украине
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Денис ШмыгальКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеБелоруссияКиевУкраинаВ мире
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