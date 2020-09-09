https://ria.ru/20200909/topor-1576997154.html

Россиянин с топором устроил в магазине "акцию" бесплатной раздачи товаров

Житель Санкт-Петербурга устроил погром в одном из супермаркетов, сообщают "Вести". РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:00

2020-09-09T17:00

2020-09-09T17:30

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Житель Санкт-Петербурга устроил погром в одном из супермаркетов, сообщают <a href="https://www.vesti.ru/article/2455702" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вести"</a>.На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина с топором разбрасывает продукты по торговому залу и требует, чтобы все окружающие брали товары бесплатно. При этом он кричит: "Запомните этот день!" На топоре есть бирка, очевидно, он тоже взят с полки. Людей нападавший не трогал, под горячую руку попали только товары. Задержать мужчину удалось троим охранникам. О его дальнейшей судьбе ничего не сообщается.

https://ria.ru/20200903/medved-1576639899.html

иван иванов первый Да это был хозяин магазина и действительно проводил акцию,а народ не понял и не воспользовался. 31

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия