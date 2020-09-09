https://ria.ru/20200909/topor-1576997154.html
Россиянин с топором устроил в магазине "акцию" бесплатной раздачи товаров
Житель Санкт-Петербурга устроил погром в одном из супермаркетов, сообщают "Вести". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:00
2020-09-09T17:00
2020-09-09T17:30
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Житель Санкт-Петербурга устроил погром в одном из супермаркетов, сообщают <a href="https://www.vesti.ru/article/2455702" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вести"</a>.На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина с топором разбрасывает продукты по торговому залу и требует, чтобы все окружающие брали товары бесплатно. При этом он кричит: "Запомните этот день!" На топоре есть бирка, очевидно, он тоже взят с полки. Людей нападавший не трогал, под горячую руку попали только товары. Задержать мужчину удалось троим охранникам. О его дальнейшей судьбе ничего не сообщается.
https://ria.ru/20200903/medved-1576639899.html
иван иванов первый
Да это был хозяин магазина и действительно проводил акцию,а народ не понял и не воспользовался.
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2
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия