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https://ria.ru/20200909/shtrafy-1577012654.html
Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
Российские автомобилисты могут по невнимательности получить штрафы за нарушения ПДД. Основные угрозы таятся в недавно введенных или редко встречающихся... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T23:14
2020-09-09T23:39
россия
авто
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Российские автомобилисты могут по невнимательности получить штрафы за нарушения ПДД. Основные угрозы таятся в недавно введенных или редко встречающихся правилах, сообщает портал <a href="https://www.autonews.ru/news/5f578d7b9a7947ead5c3ad77" target="_blank" rel="nofollow noopener">Autonews</a>.В качестве примера издание приводит случай, когда водитель не знал, что в левом ряду нельзя передвигаться на пикапе, и получил штраф за неправильное расположение транспортного средства на проезжей части и движение по обочинам. Отмечается, что по типу этот транспорт попадает под определение грузового. Таким образом, весящий более 2,5 тонны пикап в некоторых случаях не может передвигаться в крайнем левом ряду.Москвичам также напомнили о недопустимости парковки на обозначенной стоянке для спецтранспорта близ жилых домов. С конца прошлого года жители столицы могут сообщать о нарушителях, оставивших авто на красно-белом квадрате, через приложение "Помощник Москвы". Таким образом, автомобилистам следует быть внимательнее при выборе места во дворе.Жителям <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> издание посоветовало обратить внимание на то, что с марта 2020 года в городе строго фиксируются нарушения, связанные с платными парковками, и недобросовестным автомобилистам приходят штрафы. Привычная для москвичей система здесь все же в новинку, поэтому водителям порекомендовали следить за временем, чтобы своевременно оплатить парковку.Еще одно нововведение в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — изменение правил езды по "выделенкам". Полосы для общественного транспорта вскоре будут работать в режиме 24/7, и проезд по ним даже в выходные будет разрешен лишь общественному транспорту, такси, автомобилям экстренных служб и велосипедистам. Как уточняется, пока что заехавшим на выделенную полосу штрафы приходить не будут, но к новым правилам водителям советуют привыкать уже сейчас.Правило, с которым у многих возникают трудности, — парковка на газонах. Autonews подчеркивает, что водителям непонятно, что именно считается газоном, и можно ли, например, оставлять автомобиль там, где не растет трава. Уточняется, что газон не всегда огорожен бордюром и "полметра грязи" от асфальта до деревьев тоже может им считаться. Как пишет портал, стоит помнить, что при вынесении постановлений по этому правилу суд будет руководствоваться реестром зеленых насаждений — и к ним, в том числе, относятся участки, где нет травы, но растут деревья.Помимо этого, портал напомнил о еще двух "зонах" частых нарушений. Стоит помнить, что при проведении ремонтных работ на дороге появляются временные знаки, игнорируя которые можно получить штраф. Кроме того, автомобилистам — особенно московским — посоветовали внимательнее следить за разметкой, так как съезды часто пересекаются с полосами для общественного транспорта, и водители, боясь, например, "проскочить" нужный поворот, нарушают ПДД.
https://ria.ru/20200908/estoniya-1576918204.html
https://ria.ru/20200824/1576215158.html
https://ria.ru/20200902/samokat-1576647563.html
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россия
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санкт-петербург
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россия, авто, москва, санкт-петербург, общество

Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность

23:14 09.09.2020 (обновлено: 23:39 09.09.2020)
2376
© Depositphotos / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / rachwal
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские автомобилисты могут по невнимательности получить штрафы за нарушения ПДД. Основные угрозы таятся в недавно введенных или редко встречающихся правилах, сообщает портал Autonews.
В качестве примера издание приводит случай, когда водитель не знал, что в левом ряду нельзя передвигаться на пикапе, и получил штраф за неправильное расположение транспортного средства на проезжей части и движение по обочинам. Отмечается, что по типу этот транспорт попадает под определение грузового. Таким образом, весящий более 2,5 тонны пикап в некоторых случаях не может передвигаться в крайнем левом ряду.
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Москвичам также напомнили о недопустимости парковки на обозначенной стоянке для спецтранспорта близ жилых домов. С конца прошлого года жители столицы могут сообщать о нарушителях, оставивших авто на красно-белом квадрате, через приложение "Помощник Москвы". Таким образом, автомобилистам следует быть внимательнее при выборе места во дворе.
Жителям Санкт-Петербурга издание посоветовало обратить внимание на то, что с марта 2020 года в городе строго фиксируются нарушения, связанные с платными парковками, и недобросовестным автомобилистам приходят штрафы. Привычная для москвичей система здесь все же в новинку, поэтому водителям порекомендовали следить за временем, чтобы своевременно оплатить парковку.
Еще одно нововведение в Москве — изменение правил езды по "выделенкам". Полосы для общественного транспорта вскоре будут работать в режиме 24/7, и проезд по ним даже в выходные будет разрешен лишь общественному транспорту, такси, автомобилям экстренных служб и велосипедистам. Как уточняется, пока что заехавшим на выделенную полосу штрафы приходить не будут, но к новым правилам водителям советуют привыкать уже сейчас.
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Правило, с которым у многих возникают трудности, — парковка на газонах. Autonews подчеркивает, что водителям непонятно, что именно считается газоном, и можно ли, например, оставлять автомобиль там, где не растет трава. Уточняется, что газон не всегда огорожен бордюром и "полметра грязи" от асфальта до деревьев тоже может им считаться. Как пишет портал, стоит помнить, что при вынесении постановлений по этому правилу суд будет руководствоваться реестром зеленых насаждений — и к ним, в том числе, относятся участки, где нет травы, но растут деревья.
Помимо этого, портал напомнил о еще двух "зонах" частых нарушений. Стоит помнить, что при проведении ремонтных работ на дороге появляются временные знаки, игнорируя которые можно получить штраф. Кроме того, автомобилистам — особенно московским — посоветовали внимательнее следить за разметкой, так как съезды часто пересекаются с полосами для общественного транспорта, и водители, боясь, например, "проскочить" нужный поворот, нарушают ПДД.
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