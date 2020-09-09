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Германия заявила, что "Северный поток — 2" остается коммерческим проектом
Власти ФРГ продолжают придерживаться позиции, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом, заявил, выступая в бундестаге, вице-канцлер ФРГ, министр... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:28
2020-09-09T15:42
россия
северный поток — 2
германия
экономика
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<strong>БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Власти ФРГ продолжают придерживаться позиции, что "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" является коммерческим проектом, заявил, выступая в бундестаге, вице-канцлер ФРГ, министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Olaf_SHolc/" target="_blank" data-auto="true">Олаф Шольц</a>.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
https://ria.ru/20200909/potok-1576977101.html
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россия
германия
РИА Новости
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россия, северный поток — 2, германия, экономика

Германия заявила, что "Северный поток — 2" остается коммерческим проектом

15:28 09.09.2020 (обновлено: 15:42 09.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Власти ФРГ продолжают придерживаться позиции, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом, заявил, выступая в бундестаге, вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц.

"Мы заняли ясную позицию в отношении этого трубопровода, а именно что речь идет о коммерческом проекте. Есть многочисленные разрешения... Таково положение вещей", - сказал Шольц.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с блогером Алексеем Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Трубы для строительства газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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