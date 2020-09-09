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https://ria.ru/20200909/sanktsii-1576997293.html
В МИД Украины одобрили продление санкций против России
Министерство иностранных дел Украины приветствует продление санкций Европейского союза против 175 россиян и 44 субъектов РФ, введенных из-за присоединения Крыма РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:56
2020-09-09T16:56
эмине джапарова
евросоюз
москва
севастополь
оон
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел Украины приветствует продление санкций Европейского союза против 175 россиян и 44 субъектов РФ, введенных из-за присоединения Крыма к России, заявила в среду первый заместитель главы украинского МИД <a href="http://ria.ru/person_EHmine_Dzhaparova/" target="_blank" data-auto="true">Эмине Джапарова</a>.Ранее в среду осведомленный источник рассказал РИА Новости, что постпреды стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России - индивидуальных лиц и организаций - из-за ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.В середине марта ЕС на шесть месяцев вплоть до 15 сентября продлил индивидуальные санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций в качестве "ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200909/sanktsii-1576994534.html
https://ria.ru/20200908/krym-1576937334.html
ЕС еще только бумажки готовит, а украина УЖЕ)))
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4
москва
севастополь
украина
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эмине джапарова, евросоюз, москва, севастополь, оон, украина, в мире

В МИД Украины одобрили продление санкций против России

16:56 09.09.2020
544
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины приветствует продление санкций Европейского союза против 175 россиян и 44 субъектов РФ, введенных из-за присоединения Крыма к России, заявила в среду первый заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова.
Ранее в среду осведомленный источник рассказал РИА Новости, что постпреды стран Евросоюза договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России - индивидуальных лиц и организаций - из-за ситуации на Украине.
"Мы приветствуем согласие наших европейских партнеров на продление санкций на шесть месяцев в отношении 175 человек и 44 субъектов, нарушивших территориальный статус Украины, ее целостность и суверенитет. Санкции должны применяться к России каждый раз, когда он нарушает международный закон в Крыму. В ожидании новых санкций за строительство Керченского моста", - написала она в Twitter.
В середине марта ЕС на шесть месяцев вплоть до 15 сентября продлил индивидуальные санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций в качестве "ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 16:15
Источник: Евросоюз запускает процедуру продления санкций против России
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Обсудить 4
Эмине ДжапароваЕвросоюзМоскваСевастопольООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ЕС еще только бумажки готовит, а украина УЖЕ)))
9 сентября, 17:01
О Ольга Занкова
290000
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