В МИД Украины одобрили продление санкций против России
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины приветствует продление санкций Европейского союза против 175 россиян и 44 субъектов РФ, введенных из-за присоединения Крыма к России, заявила в среду первый заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова.
"Мы приветствуем согласие наших европейских партнеров на продление санкций на шесть месяцев в отношении 175 человек и 44 субъектов, нарушивших территориальный статус Украины, ее целостность и суверенитет. Санкции должны применяться к России каждый раз, когда он нарушает международный закон в Крыму. В ожидании новых санкций за строительство Керченского моста", - написала она в Twitter.
В середине марта ЕС на шесть месяцев вплоть до 15 сентября продлил индивидуальные санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций в качестве "ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".