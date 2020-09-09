https://ria.ru/20200909/razgovor-1576982291.html

Песков не знает, докладывала ли ФСБ Путину о разговоре Берлина и Варшавы

Федеральная служба безопасности РФ регулярно докладывает президенту страны Владимиру Путину о своей работе и если посчитает нужным, сообщит об итогах анализа... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:20

2020-09-09T13:20

2020-09-09T13:20

госпитализация алексея навального

россия

александр лукашенко

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

варшава

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная служба безопасности РФ регулярно докладывает президенту страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> о своей работе и если посчитает нужным, сообщит об итогах анализа материалов по разговору Берлина и Варшавы, переданных президентом Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. По словам Лукашенко, есть и неопубликованная часть записи, которую он передал директору <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России Александру Бортникову. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко.Песков отметил, что ему неизвестно, докладывали ли спецслужбы Путину об этой полной версии переговоров Берлина и Варшавы. "Мне неизвестно об этом. Естественно, специальные службы регулярно докладывают главе государства о своей работе, но точно я не знаю; естественно, это доклады, которые предназначены только для главы государства", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов."Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства", - добавил он.Песков отметил, что подобные материалы закрытого характера - это материалы для обмена между спецслужбами. "Вы знаете, что специальные службы двух стран в рамках наших союзнических отношений находятся в состоянии очень тесного и близкого сотрудничества и взаимодействия, это было всегда", - уточнил представитель Кремля.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576858717.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/posol-1576941609.html

3

россия

белоруссия

варшава

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, александр лукашенко, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, варшава, берлин (город), в мире