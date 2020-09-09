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Песков не знает, докладывала ли ФСБ Путину о разговоре Берлина и Варшавы
Федеральная служба безопасности РФ регулярно докладывает президенту страны Владимиру Путину о своей работе и если посчитает нужным, сообщит об итогах анализа... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:20
2020-09-09T13:20
госпитализация алексея навального
россия
александр лукашенко
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
варшава
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная служба безопасности РФ регулярно докладывает президенту страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> о своей работе и если посчитает нужным, сообщит об итогах анализа материалов по разговору Берлина и Варшавы, переданных президентом Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. По словам Лукашенко, есть и неопубликованная часть записи, которую он передал директору <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России Александру Бортникову. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко.Песков отметил, что ему неизвестно, докладывали ли спецслужбы Путину об этой полной версии переговоров Берлина и Варшавы. "Мне неизвестно об этом. Естественно, специальные службы регулярно докладывают главе государства о своей работе, но точно я не знаю; естественно, это доклады, которые предназначены только для главы государства", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов."Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства", - добавил он.Песков отметил, что подобные материалы закрытого характера - это материалы для обмена между спецслужбами. "Вы знаете, что специальные службы двух стран в рамках наших союзнических отношений находятся в состоянии очень тесного и близкого сотрудничества и взаимодействия, это было всегда", - уточнил представитель Кремля.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576858717.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/posol-1576941609.html
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россия
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варшава
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госпитализация алексея навального, россия, александр лукашенко, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, варшава, берлин (город), в мире

Песков не знает, докладывала ли ФСБ Путину о разговоре Берлина и Варшавы

13:20 09.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ регулярно докладывает президенту страны Владимиру Путину о своей работе и если посчитает нужным, сообщит об итогах анализа материалов по разговору Берлина и Варшавы, переданных президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. По словам Лукашенко, есть и неопубликованная часть записи, которую он передал директору ФСБ России Александру Бортникову. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 10:10
МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Песков отметил, что ему неизвестно, докладывали ли спецслужбы Путину об этой полной версии переговоров Берлина и Варшавы. "Мне неизвестно об этом. Естественно, специальные службы регулярно докладывают главе государства о своей работе, но точно я не знаю; естественно, это доклады, которые предназначены только для главы государства", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства", - добавил он.
Песков отметил, что подобные материалы закрытого характера - это материалы для обмена между спецслужбами. "Вы знаете, что специальные службы двух стран в рамках наших союзнических отношений находятся в состоянии очень тесного и близкого сотрудничества и взаимодействия, это было всегда", - уточнил представитель Кремля.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВаршаваБерлин (город)В мире
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