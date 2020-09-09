Песков не знает, докладывала ли ФСБ Путину о разговоре Берлина и Варшавы
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ регулярно докладывает президенту страны Владимиру Путину о своей работе и если посчитает нужным, сообщит об итогах анализа материалов по разговору Берлина и Варшавы, переданных президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. По словам Лукашенко, есть и неопубликованная часть записи, которую он передал директору ФСБ России Александру Бортникову. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко.
Песков отметил, что ему неизвестно, докладывали ли спецслужбы Путину об этой полной версии переговоров Берлина и Варшавы. "Мне неизвестно об этом. Естественно, специальные службы регулярно докладывают главе государства о своей работе, но точно я не знаю; естественно, это доклады, которые предназначены только для главы государства", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства", - добавил он.
Песков отметил, что подобные материалы закрытого характера - это материалы для обмена между спецслужбами. "Вы знаете, что специальные службы двух стран в рамках наших союзнических отношений находятся в состоянии очень тесного и близкого сотрудничества и взаимодействия, это было всегда", - уточнил представитель Кремля.
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