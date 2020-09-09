https://ria.ru/20200909/proverki-1576990617.html

В России изменят подход к проверкам бизнеса

Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Федеральная таможенная служба подписали межведомственный документ, который изменит подход силовых структур к... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:29

2020-09-09T15:29

2020-09-09T16:07

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a>, МВД, <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственный комитет</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_tamozhennaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">Федеральная таможенная служба</a> подписали межведомственный документ, который изменит подход силовых структур к расследованию преступлений в сфере бизнеса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.Там подчеркнули, что речь идет о соблюдении прав предпринимателей при осуществлении оперативно-разыскной деятельности.В частности, документ ограничивает вмешательство в гражданско-правовые отношения компаний, расширение предмета оперативной проверки и изъятие имущества, необходимого для продолжения деятельности предприятия."Такие действия <…> наиболее вредны для бизнеса и нередко приостанавливают деятельность организации, для которой нарушение упорядоченных хозяйственных процессов может привести к банкротству со всеми вытекающими последствиями как для экономики государства, так и для конкретных работников", — отметили в Генпрокуратуре.Поэтому руководителям ведомств предписывается контролировать соблюдение закона во время изъятия имущества, а если обнаружатся отступления от него — проводить служебные проверки.Прокуроры должны будут организовать системный контроль за законностью оперативно-разыскных мероприятий. В случае выявления нарушений они должны требовать прекращения этих действий.Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, прокуроров ориентируют на выявление фактов заинтересованности компетентных органов при проведении оперативно-разыскной деятельности и организацию дополнительных проверок по таким поводам.Руководителям органов предварительного расследования предписывается не допускать необоснованного продления сроков проверок сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел и избрания мер пресечения.Все материалы и дела, по которым нарушаются сроки, теперь будут на личном контроле прокурора соответствующего уровня.

https://ria.ru/20200604/1572434532.html

https://ria.ru/20200527/1572053917.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика