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В России изменят подход к проверкам бизнеса
Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Федеральная таможенная служба подписали межведомственный документ, который изменит подход силовых структур к... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:29
2020-09-09T16:07
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a>, МВД, <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственный комитет</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_tamozhennaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">Федеральная таможенная служба</a> подписали межведомственный документ, который изменит подход силовых структур к расследованию преступлений в сфере бизнеса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.Там подчеркнули, что речь идет о соблюдении прав предпринимателей при осуществлении оперативно-разыскной деятельности.В частности, документ ограничивает вмешательство в гражданско-правовые отношения компаний, расширение предмета оперативной проверки и изъятие имущества, необходимого для продолжения деятельности предприятия."Такие действия &lt;…&gt; наиболее вредны для бизнеса и нередко приостанавливают деятельность организации, для которой нарушение упорядоченных хозяйственных процессов может привести к банкротству со всеми вытекающими последствиями как для экономики государства, так и для конкретных работников", — отметили в Генпрокуратуре.Поэтому руководителям ведомств предписывается контролировать соблюдение закона во время изъятия имущества, а если обнаружатся отступления от него — проводить служебные проверки.Прокуроры должны будут организовать системный контроль за законностью оперативно-разыскных мероприятий. В случае выявления нарушений они должны требовать прекращения этих действий.Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, прокуроров ориентируют на выявление фактов заинтересованности компетентных органов при проведении оперативно-разыскной деятельности и организацию дополнительных проверок по таким поводам.Руководителям органов предварительного расследования предписывается не допускать необоснованного продления сроков проверок сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел и избрания мер пресечения.Все материалы и дела, по которым нарушаются сроки, теперь будут на личном контроле прокурора соответствующего уровня.
https://ria.ru/20200604/1572434532.html
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика

В России изменят подход к проверкам бизнеса

15:29 09.09.2020 (обновлено: 16:07 09.09.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Федеральная таможенная служба подписали межведомственный документ, который изменит подход силовых структур к расследованию преступлений в сфере бизнеса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Там подчеркнули, что речь идет о соблюдении прав предпринимателей при осуществлении оперативно-разыскной деятельности.
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В частности, документ ограничивает вмешательство в гражданско-правовые отношения компаний, расширение предмета оперативной проверки и изъятие имущества, необходимого для продолжения деятельности предприятия.
"Такие действия <…> наиболее вредны для бизнеса и нередко приостанавливают деятельность организации, для которой нарушение упорядоченных хозяйственных процессов может привести к банкротству со всеми вытекающими последствиями как для экономики государства, так и для конкретных работников", — отметили в Генпрокуратуре.
Поэтому руководителям ведомств предписывается контролировать соблюдение закона во время изъятия имущества, а если обнаружатся отступления от него — проводить служебные проверки.
Прокуроры должны будут организовать системный контроль за законностью оперативно-разыскных мероприятий. В случае выявления нарушений они должны требовать прекращения этих действий.
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Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, прокуроров ориентируют на выявление фактов заинтересованности компетентных органов при проведении оперативно-разыскной деятельности и организацию дополнительных проверок по таким поводам.
Руководителям органов предварительного расследования предписывается не допускать необоснованного продления сроков проверок сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел и избрания мер пресечения.
Все материалы и дела, по которым нарушаются сроки, теперь будут на личном контроле прокурора соответствующего уровня.
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Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФФедеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Экономика
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