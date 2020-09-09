https://ria.ru/20200909/posol-1577000680.html

Посол Германии прокомментировал визит в МИД из-за ситуации с Навальным

Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня, сообщил посол Геза Андреас фон Гайр после... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:51

2020-09-09T17:51

2020-09-09T18:21

госпитализация алексея навального

россия

геза андреас фон гайр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня, сообщил посол <a href="http://ria.ru/person_geza-andreas-fon-gayr/" target="_blank" data-auto="true">Геза Андреас фон Гайр</a> после посещения МИД РФ в среду.В диппредставительстве также отметили, что в ходе беседы в МИД России посол фон Гайр изложил "однозначную позицию Федерального правительства по этому вопросу": "господин Навальный стал жертвой совершенного в России преступления, в ходе которого было применено разработанное в России нервнопаралитическое отравляющее вещество группы "Новичок", что подтверждается лабораторными исследованиями"."Таким образом, России теперь необходимо предоставить объяснения по поводу данного осуждаемого международным сообществом применения на ее территории нервнопаралитического отравляющего вещества, использованного в ходе покушения на российского гражданина и оппозиционного политика", - говорится в сообщении.Ранее депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон заявил РИА Новости, что власти ФРГ не отрицают наличия доступа к боевому отравляющему средству "Новичок" у германской разведки BND с 1990-х годов, а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность.Посол сообщил, что в связи с использованием запрещенного химического отравляющего вещества также была проинформирована и вовлечена в процесс расследования обстоятельств дела ОЗХО, которая осуществляет надзор над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и участницей которой также является Россия. Кроме того, фон Гайр обратил внимание на то, что запрос российской стороны об оказании правовой помощи был уже несколько дней назад передан Федеральным правительством в компетентные органы юстиции <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Ранее сообщалось, что послу ФРГ в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> заявлен решительный протест в связи с "голословными обвинениями и ультиматумами" в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным. Посол был вызван в МИД 9 сентября.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576995712.html

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576986681.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Александр Невский Выслать его из России, как они сделали после Скрипалей с нашими дипломатами. Теперь же они отравили нашего гражданина у нас, как раз "зеркальная" история. 30

frolgohom Полностью согласен. Отдавали больного с простыми анализами , теперь у него новичёк. Выслать посла. 28

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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