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Посол Германии прокомментировал визит в МИД из-за ситуации с Навальным
Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня, сообщил посол Геза Андреас фон Гайр после... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:51
2020-09-09T18:21
госпитализация алексея навального
россия
геза андреас фон гайр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня, сообщил посол <a href="http://ria.ru/person_geza-andreas-fon-gayr/" target="_blank" data-auto="true">Геза Андреас фон Гайр</a> после посещения МИД РФ в среду.В диппредставительстве также отметили, что в ходе беседы в МИД России посол фон Гайр изложил "однозначную позицию Федерального правительства по этому вопросу": "господин Навальный стал жертвой совершенного в России преступления, в ходе которого было применено разработанное в России нервнопаралитическое отравляющее вещество группы "Новичок", что подтверждается лабораторными исследованиями"."Таким образом, России теперь необходимо предоставить объяснения по поводу данного осуждаемого международным сообществом применения на ее территории нервнопаралитического отравляющего вещества, использованного в ходе покушения на российского гражданина и оппозиционного политика", - говорится в сообщении.Ранее депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон заявил РИА Новости, что власти ФРГ не отрицают наличия доступа к боевому отравляющему средству "Новичок" у германской разведки BND с 1990-х годов, а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность.Посол сообщил, что в связи с использованием запрещенного химического отравляющего вещества также была проинформирована и вовлечена в процесс расследования обстоятельств дела ОЗХО, которая осуществляет надзор над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и участницей которой также является Россия. Кроме того, фон Гайр обратил внимание на то, что запрос российской стороны об оказании правовой помощи был уже несколько дней назад передан Федеральным правительством в компетентные органы юстиции <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Ранее сообщалось, что послу ФРГ в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> заявлен решительный протест в связи с "голословными обвинениями и ультиматумами" в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным. Посол был вызван в МИД 9 сентября.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576995712.html
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576986681.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Выслать его из России, как они сделали после Скрипалей с нашими дипломатами. Теперь же они отравили нашего гражданина у нас, как раз "зеркальная" история.
30
Полностью согласен. Отдавали больного с простыми анализами , теперь у него новичёк. Выслать посла.
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россия
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, геза андреас фон гайр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире

Посол Германии прокомментировал визит в МИД из-за ситуации с Навальным

17:51 09.09.2020 (обновлено: 18:21 09.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПосол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня, сообщил посол Геза Андреас фон Гайр после посещения МИД РФ в среду.
"В беседе с первым заместителем министра посол фон Гайр еще раз подчеркнул, что данное дело не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня. При этом он сослался на заявления ЕС, НАТО, Группы семи, а также многих других государств", - говорится в сообщении посольства ФРГ в Москве.
В диппредставительстве также отметили, что в ходе беседы в МИД России посол фон Гайр изложил "однозначную позицию Федерального правительства по этому вопросу": "господин Навальный стал жертвой совершенного в России преступления, в ходе которого было применено разработанное в России нервнопаралитическое отравляющее вещество группы "Новичок", что подтверждается лабораторными исследованиями".
"Таким образом, России теперь необходимо предоставить объяснения по поводу данного осуждаемого международным сообществом применения на ее территории нервнопаралитического отравляющего вещества, использованного в ходе покушения на российского гражданина и оппозиционного политика", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 16:34
Германия проконсультируется с ОЗХО в вопросе информации по Навальному
Ранее депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон заявил РИА Новости, что власти ФРГ не отрицают наличия доступа к боевому отравляющему средству "Новичок" у германской разведки BND с 1990-х годов, а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность.
Посол сообщил, что в связи с использованием запрещенного химического отравляющего вещества также была проинформирована и вовлечена в процесс расследования обстоятельств дела ОЗХО, которая осуществляет надзор над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и участницей которой также является Россия. Кроме того, фон Гайр обратил внимание на то, что запрос российской стороны об оказании правовой помощи был уже несколько дней назад передан Федеральным правительством в компетентные органы юстиции Германии.
Ранее сообщалось, что послу ФРГ в Москве заявлен решительный протест в связи с "голословными обвинениями и ультиматумами" в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным. Посол был вызван в МИД 9 сентября.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 14:24
Вице-канцлер Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
16357320123
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияГеза Андреас фон ГайрМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Выслать его из России, как они сделали после Скрипалей с нашими дипломатами. Теперь же они отравили нашего гражданина у нас, как раз "зеркальная" история.
9 сентября, 18:25
Александр НевскийАлександр Невский
2900001
Полностью согласен. Отдавали больного с простыми анализами , теперь у него новичёк. Выслать посла.
9 сентября, 18:30
ffrolgohom
2700001
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