https://ria.ru/20200909/posol-1576993511.html
Вызванный в МИД посол Германии покинул здание спустя два часа
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, вызванный в МИД РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным, покинул здание министерства спустя почти два часа, передает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:03
2020-09-09T16:03
2020-09-09T16:29
госпитализация алексея навального
россия
геза андреас фон гайр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
мид германии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Посол ФРГ в Москве <a href="http://ria.ru/person_geza-andreas-fon-gayr/" target="_blank" data-auto="true">Геза Андреас фон Гайр</a>, вызванный в МИД РФ из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, покинул здание министерства спустя почти два часа, передает корреспондент РИА Новости.От комментариев журналистам после продолжительной беседы в российском внешнеполитическом ведомстве немецкий дипломат отказался.Как ранее сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве, посол ФРГ был вызван в среду в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> предстоящий визит посла назвали "давно запланированной встречей".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576991494.html
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576983211.html
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Немецкий посол покинул МИД РФ без комментариев для прессы
Немецкий посол пробыл в МИД России почти 2 часа, от комментариев при выходе отказался
2020-09-09T16:03
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PT0M15S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, геза андреас фон гайр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, мид германии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, омск, берлин (город), в мире