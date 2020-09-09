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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/pompeo-1576967779.html
Госдеп пригрозил Белоруссии новыми санкциями
США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, комментируя задержание одного из лидеров... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:35
2020-09-09T09:35
протесты в белоруссии
мария колесникова
павел латушко
майк помпео
мвд белоруссии
еврокомиссия
евросоюз
латвия
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> рассматривают возможность введения новых санкций в отношении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Об этом заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, комментируя задержание одного из лидеров белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>.Помпео выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Колесникову "похитили" и попытались насильственно выдворить на территорию <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> вместе с другими представителями оппозиционного Координационного совета.Инцидент на границеБелорусский Госпогранкомитет накануне заявил, что оппозиционеры Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли пограничный и таможенный контроль, после чего направились в сторону Украины.По данным ГПК, автомобиль с оппозиционерами по дороге встретил пограничный наряд и резко набрал скорость, создав угрозу жизни военнослужащему. При этом Колесникову "выпихнули" из машины.Член президиума КС <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>, со своей стороны заявил, что Колесникову пытались насильно выдворить на Украину, однако она порвала свой паспорт на границе.В штабе экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> уточнили, что, по их данным, Колесникову удерживают в Мозырском погранотряде.Утром в понедельник Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Их соратники заявляли, что, по некоторым данным, в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> Колесникову задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.Реакция ЕвросоюзаГлава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам и ожидает немедленного освобождения всех задержанных.По словам Борреля, ЕС введет санкции против лиц, ответственных за "насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".В свою очередь, представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕК</a> и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз продолжает работу над списком лиц, в отношении которых планируется ввести санкции в связи с ситуацией в Белоруссии.Агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов ЕС ранее сообщило, что Евросоюз к середине сентября введет экономические санкции в отношении 31 белорусского чиновника, в том числе главы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Работа идёт очень интенсивно... Мы надеемся, что это будет очень быстро", — ответил он на вопрос, когда санкции могут принять.ЕС ранее заявил, что не считает прошедшие в Белоруссии выборы президента справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.Ранее запрет на въезд на территорию своих стран ввели для 30 белорусских чиновников <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>.Выборы в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция эти итоги не признала и заявила об учреждении координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у экс-кандидата в президенты не было другого выбора.После объявления результатов выборов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных результатами голосования использовали спецсредства. Впоследствии разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.По данным МВД, в ходе протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в их числе — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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мария колесникова, павел латушко, майк помпео, мвд белоруссии, еврокомиссия, евросоюз, латвия, белоруссия, сша, в мире

Госдеп пригрозил Белоруссии новыми санкциями

09:35 09.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, комментируя задержание одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой.
"США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии", — подчеркнул он.
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Помпео выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Колесникову "похитили" и попытались насильственно выдворить на территорию Украину вместе с другими представителями оппозиционного Координационного совета.

Инцидент на границе

Белорусский Госпогранкомитет накануне заявил, что оппозиционеры Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли пограничный и таможенный контроль, после чего направились в сторону Украины.
По данным ГПК, автомобиль с оппозиционерами по дороге встретил пограничный наряд и резко набрал скорость, создав угрозу жизни военнослужащему. При этом Колесникову "выпихнули" из машины.
Член президиума КС Павел Латушко, со своей стороны заявил, что Колесникову пытались насильно выдворить на Украину, однако она порвала свой паспорт на границе.
В штабе экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико уточнили, что, по их данным, Колесникову удерживают в Мозырском погранотряде.
Утром в понедельник Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Их соратники заявляли, что, по некоторым данным, в центре Минска Колесникову задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
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Реакция Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам и ожидает немедленного освобождения всех задержанных.
"Мы решительно осуждаем непрекращающиеся необоснованные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с самого начала предвыборной кампании президента", — подчеркивается в заявлении.
По словам Борреля, ЕС введет санкции против лиц, ответственных за "насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".
В свою очередь, представитель пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз продолжает работу над списком лиц, в отношении которых планируется ввести санкции в связи с ситуацией в Белоруссии.
Агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов ЕС ранее сообщило, что Евросоюз к середине сентября введет экономические санкции в отношении 31 белорусского чиновника, в том числе главы МВД Белоруссии.
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"Работа продолжается. Мы введём санкции", — сказал Стано на брифинге.
"Работа идёт очень интенсивно... Мы надеемся, что это будет очень быстро", — ответил он на вопрос, когда санкции могут принять.
ЕС ранее заявил, что не считает прошедшие в Белоруссии выборы президента справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.
Ранее запрет на въезд на территорию своих стран ввели для 30 белорусских чиновников Эстония, Латвия и Литва.

Выборы в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента.
Оппозиция эти итоги не признала и заявила об учреждении координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у экс-кандидата в президенты не было другого выбора.
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После объявления результатов выборов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных результатами голосования использовали спецсредства. Впоследствии разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.
По данным МВД, в ходе протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в их числе — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаПавел ЛатушкоМайк ПомпеоМВД БелоруссииЕврокомиссияЕвросоюзЛатвияБелоруссияСШАВ мире
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