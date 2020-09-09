https://ria.ru/20200909/pompeo-1576967779.html

Госдеп пригрозил Белоруссии новыми санкциями

США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, комментируя задержание одного из лидеров... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:35

2020-09-09T09:35

2020-09-09T09:35

протесты в белоруссии

мария колесникова

павел латушко

майк помпео

мвд белоруссии

еврокомиссия

евросоюз

латвия

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> рассматривают возможность введения новых санкций в отношении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Об этом заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, комментируя задержание одного из лидеров белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>.Помпео выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Колесникову "похитили" и попытались насильственно выдворить на территорию <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> вместе с другими представителями оппозиционного Координационного совета.Инцидент на границеБелорусский Госпогранкомитет накануне заявил, что оппозиционеры Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли пограничный и таможенный контроль, после чего направились в сторону Украины.По данным ГПК, автомобиль с оппозиционерами по дороге встретил пограничный наряд и резко набрал скорость, создав угрозу жизни военнослужащему. При этом Колесникову "выпихнули" из машины.Член президиума КС <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>, со своей стороны заявил, что Колесникову пытались насильно выдворить на Украину, однако она порвала свой паспорт на границе.В штабе экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> уточнили, что, по их данным, Колесникову удерживают в Мозырском погранотряде.Утром в понедельник Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Их соратники заявляли, что, по некоторым данным, в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> Колесникову задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.Реакция ЕвросоюзаГлава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам и ожидает немедленного освобождения всех задержанных.По словам Борреля, ЕС введет санкции против лиц, ответственных за "насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".В свою очередь, представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕК</a> и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз продолжает работу над списком лиц, в отношении которых планируется ввести санкции в связи с ситуацией в Белоруссии.Агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов ЕС ранее сообщило, что Евросоюз к середине сентября введет экономические санкции в отношении 31 белорусского чиновника, в том числе главы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Работа идёт очень интенсивно... Мы надеемся, что это будет очень быстро", — ответил он на вопрос, когда санкции могут принять.ЕС ранее заявил, что не считает прошедшие в Белоруссии выборы президента справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.Ранее запрет на въезд на территорию своих стран ввели для 30 белорусских чиновников <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>.Выборы в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция эти итоги не признала и заявила об учреждении координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у экс-кандидата в президенты не было другого выбора.После объявления результатов выборов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных результатами голосования использовали спецсредства. Впоследствии разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.По данным МВД, в ходе протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в их числе — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963780.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/lukashenko-1576950794.html

https://ria.ru/20200908/pase-1576928776.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, павел латушко, майк помпео, мвд белоруссии, еврокомиссия, евросоюз, латвия, белоруссия, сша, в мире