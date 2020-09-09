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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/polsha-1577007547.html
МИД Польши оценил слова Лукашенко об управлении протестами из-под Варшавы
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об управлении протестами в стране из центра под Варшавой являются абсурдом, считает министр иностранных дел РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:59
2020-09-09T19:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид польши
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Заявления президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> об управлении протестами в стране из центра под Варшавой являются абсурдом, считает министр иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a> Збигнев Рау.Ранее Лукашенко заявил, что протестами в Белоруссии управляют из-за границы, в том числе из специального центра, расположенного под Варшавой через Telegram-каналы."Такая обидная для белорусского общества аргументация не заслуживает доверия ни в Белоруссии, ни в Польше", - сказал министр."В этом нет ничего нового. Сложно даже посвящать этому много внимания", - заключил глава МИД.Рау напомнил, что относится к поколению поляков, которое принимало участие в деятельности "Солидарности" и борьбе с коммунистическим режимом. "Тогда нас тоже обвиняли в том, что "Солидарностью" управляют извне", - рассказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576975159.html
https://ria.ru/20200909/pomosch-1576982619.html
Что тогда были правы те кто обвинял что сейчас. Мне тоже хотелось видеть ту Польшу которую я люблю. Без национализма и русофобства. У того кто искренне смеялся над комедиями Кинг сайз или Киллер не может быть ненависти к полякам. Но к сожалению есть сейчас Варшава плацдарм гибридной войны против Беларуси. Ответственность за это целиком на их правительстве
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Т.е. ключи для Тихановской от некоего "белорусского центра" это абсурд?
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польша
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, мид польши, польша, белоруссия, в мире

МИД Польши оценил слова Лукашенко об управлении протестами из-под Варшавы

19:59 09.09.2020
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CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23
ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об управлении протестами в стране из центра под Варшавой являются абсурдом, считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Ранее Лукашенко заявил, что протестами в Белоруссии управляют из-за границы, в том числе из специального центра, расположенного под Варшавой через Telegram-каналы.

"Это абсурдные инсинуации", - сказал Рау, отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче.

"Такая обидная для белорусского общества аргументация не заслуживает доверия ни в Белоруссии, ни в Польше", - сказал министр.
"В этом нет ничего нового. Сложно даже посвящать этому много внимания", - заключил глава МИД.
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Рау напомнил, что относится к поколению поляков, которое принимало участие в деятельности "Солидарности" и борьбе с коммунистическим режимом. "Тогда нас тоже обвиняли в том, что "Солидарностью" управляют извне", - рассказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД ПольшиПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Что тогда были правы те кто обвинял что сейчас. Мне тоже хотелось видеть ту Польшу которую я люблю. Без национализма и русофобства. У того кто искренне смеялся над комедиями Кинг сайз или Киллер не может быть ненависти к полякам. Но к сожалению есть сейчас Варшава плацдарм гибридной войны против Беларуси. Ответственность за это целиком на их правительстве
9 сентября, 20:32
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
3400005
Т.е. ключи для Тихановской от некоего "белорусского центра" это абсурд?
9 сентября, 20:32
Alex MarkAlex Mark
1800001
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