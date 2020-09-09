https://ria.ru/20200909/podsolnechnik-1576967972.html

ФАС прокомментировала сообщения о росте цен на подсолнечное масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России, прямая корреляция между... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:55

2020-09-09T09:55

2020-09-09T09:55

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

еда

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит причин для существенного <a href="https://ria.ru/20200908/podsolnechnik-1576907204.html" target="_blank">роста потребительских цен</a> на подсолнечное масло в России, прямая корреляция между урожаем подсолнечника и ценами на масло отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."ФАС России не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло. К такому выводу служба пришла по результатам проведенного ретроспективного анализа ценовой ситуации на рынке подсолнечника и подсолнечного масла", - сообщили в службе."Результат исследования показал, что прямая корреляция между объемами производства подсолнечника и ценами на подсолнечное масло как в оптовом, так и в розничном звене отсутствует", - отметила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ведомства Лариса Вовкивская.В свою очередь замруководителя ФАС Павел Заборщиков подчеркнул, что существующий баланс производства и потребления подсолнечного масла не дает оснований полагать, что в результате сокращения производства подсолнечника на внутреннем рынке возможен дефицит подсолнечного масла. "С точки зрения антимонопольного законодательства рынки разливного и бутилированного растительного масла являются конкурентными с большим количеством участников и зарегистрированных брендов", - добавил он.

https://ria.ru/20200904/ovsyanka-1576727285.html

https://ria.ru/20200829/morozhenoe-1576460558.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), еда, экономика