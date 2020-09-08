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https://ria.ru/20200908/podsolnechnik-1576907204.html
Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T07:38
2020-09-08T11:45
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон".По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя. Такая ситуация, как считают эксперты, вызвана засушливыми весной и летом.Этот урожай станет самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 тонны маслосемян. Аналитики прогнозируют сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 миллиона тонн, что на треть ниже объемов прошлого года. Падение ожидается и в других регионах.Эксперты "Совэкона" считают, что в ближайшее время цены "начнут расти взрывными темпами".По итогам прошлой недели средняя стоимость подсолнечника составила 22,5 тысячи рублей за тонну. Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20 процентов.Ранее Минэкономразвития предложило установить на февраль — август 2021 года пошлину на экспорт семян подсолнечника из России на уровне 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 80 евро за тонну. Сейчас ставка составляет 6,5 процента, но не менее 9,75 евро за тонну.По оценке ведомства, при реализации инициативы мощности по переработке семян подсолнечника в России получится увеличить до 22,7 миллиона тонн к 2024 году. МЭР указывает, что установление новой ставки экспортной пошлины признала целесообразным подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.
https://ria.ru/20200130/1564040293.html
https://ria.ru/20200626/1573500520.html
Бурный рост цен? А у нас в России , они когда-нибудь падали? Я уже привык, что в нашей стране поднятой с колен, увеличивается в цене почти все, кроме рубля, он почему-то только падает.
212
Знаете, не надо никого ни о чем предупреждать, мы и так понимаем, что с ростом цен на топливо растут цены на все, будь то гречка, овсянка, семечки или мясо. Это на столько очевидно и понятно. У нас все растет, кроме зарплат. Коммуналка растет, цены растут, налогообложение растет, количество поборов растет, количество чиновников тоже растет, зарплаты чиновников растут. Покупательская способность только не растет, снижается, благосостояние туда же и зарплаты. Вот она вся суть нынешней системы. Сделать с ней что-то да можно, наверное, я не уверен, скорее всего нет.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, экономика

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

07:38 08.09.2020 (обновлено: 11:45 08.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника
Цветение подсолнечника - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон".
По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя. Такая ситуация, как считают эксперты, вызвана засушливыми весной и летом.
Этот урожай станет самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 тонны маслосемян. Аналитики прогнозируют сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 миллиона тонн, что на треть ниже объемов прошлого года. Падение ожидается и в других регионах.
Эксперты "Совэкона" считают, что в ближайшее время цены "начнут расти взрывными темпами".
Производство растительного масла - РИА Новости, 1920, 30.01.2020
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Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел
По итогам прошлой недели средняя стоимость подсолнечника составила 22,5 тысячи рублей за тонну. Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20 процентов.
Ранее Минэкономразвития предложило установить на февраль — август 2021 года пошлину на экспорт семян подсолнечника из России на уровне 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 80 евро за тонну. Сейчас ставка составляет 6,5 процента, но не менее 9,75 евро за тонну.
По оценке ведомства, при реализации инициативы мощности по переработке семян подсолнечника в России получится увеличить до 22,7 миллиона тонн к 2024 году. МЭР указывает, что установление новой ставки экспортной пошлины признала целесообразным подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Бурный рост цен? А у нас в России , они когда-нибудь падали? Я уже привык, что в нашей стране поднятой с колен, увеличивается в цене почти все, кроме рубля, он почему-то только падает.
8 сентября, 08:20
oostan.maksim
183506018
Знаете, не надо никого ни о чем предупреждать, мы и так понимаем, что с ростом цен на топливо растут цены на все, будь то гречка, овсянка, семечки или мясо. Это на столько очевидно и понятно. У нас все растет, кроме зарплат. Коммуналка растет, цены растут, налогообложение растет, количество поборов растет, количество чиновников тоже растет, зарплаты чиновников растут. Покупательская способность только не растет, снижается, благосостояние туда же и зарплаты. Вот она вся суть нынешней системы. Сделать с ней что-то да можно, наверное, я не уверен, скорее всего нет.
8 сентября, 08:31
Александр СергеевичАлександр Сергеевич
1463016014
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