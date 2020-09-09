https://ria.ru/20200909/pobeda-1576989621.html

На родине бойцов, штурмовавших Рейхстаг, пройдут памятные выставки

Проект "Знаменосцы Победы" расскажет россиянам о воинах, которые водружали знамена на Рейхстаг, и о тех, кто приближал Великую Победу, воюя на фронтах Великой... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:09

2020-09-09T15:09

2020-09-09T18:13

75 лет великой победы

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Проект "Знаменосцы Победы" расскажет россиянам о воинах, которые водружали знамена на Рейхстаг, и о тех, кто приближал Великую Победу, воюя на фронтах Великой Отечественной войны, лечил раненых бойцов, трудился в тылу. На каких площадках пройдет проект, рассказали представители движения "Бессмертный полк России" на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Это все было с семи до десяти с половиной лет на моих глазах. Я помню, как летели сотни самолетов бомбить Одессу – так началась для меня война. След оставлен на всю жизнь", - вспомнил Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой. В сентябре 2020 года заработали выставки на родине героев, участвовавших в штурме Рейхстага. Всего их будет 14, пока такие площадки открыты в Ростове-на-Дону, Смоленске и Санкт-Петербурге, в ближайшие дни к ним присоединятся другие регионы."Мы, пообщавшись с историками, узнали, что были несколько знаменных групп и, к сожалению, большинство из них неизвестны, хоть их имена сохранили скупые документы, журналы боевых действий. Но их имена не стали ознаменованы награждениями, какими-то почестями. Такой грандиозный проект предусматривает не только исследовательскую и историческую работу, но это большой практический ресурс, который призван рассказать об этих выдающихся исторических личностях", – рассказал об идее создания проекта "Знаменосцы Победы"руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Артем Хуторской. На площадках "Бессмертного полка России" можно узнать интересную информацию о земляках, участвовавших в эпохальном событии, погрузиться в виртуальную реальность и сделать красивые снимки в специальной фотозоне, стилизованной под фрагмент блиндажа, а также внести информацию о героях своих семей в базу ветеранов "Бессмертного полка России", оставить заявку на поиск ветерана, принять участие в викторине с розыгрышами ценных призов.Специально для проекта "Бессмертный полк России" совместно с РИА Новости создал VR-реконструкцию "Неизвестный знаменосец". В формате виртуальной реальности можно побывать на крыше Рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы. Такая возможность есть у всех посетителей выставочных площадок проекта "Знаменосцы Победы", реконструкцию также можно увидеть на мобильном устройстве, скачав приложение RIA-lab."Эта VR-реконструкция уже была рекомендована Министерством просвещения РФ к изучению в школах. Мы использовали сотни фотографий архивных, для того чтобы реконструировать крышу Рейхстага 30 апреля 1945 года. И больше нигде этого нет. Виртуальная реальность предполагает абсолютную документальность. Проживите вместе с нами этот удивительный опыт", – рассказала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. "Бессмертный полк России" в рамках своего проекта запустил флешмоб "Наследник Знаменосцев Победы": для участия в нем нужно подписаться на сообщество в социальных сетях "ВКонтакте" или "Инстаграм", разместить на своей странице пост о ветеране, поставить хештег #наследникЗнаменосцевПобеды и отметить сообщество "Бессмертного полка России". Среди всех участников в октябре будут разыграны призы, в числе которых шлем для просмотра VR.Подарки также будут разыграны среди участников всероссийской викторины "Победа ковалась каждым" <a href="https://victorina.polkrf.ru/">https://victorina.polkrf.ru/</a>. Ее вопросы напомнят о вкладе всего народа в общее дело – достижение Великой Победы. Призы – шлемы виртуальной реальности и путешествия в города-герои.

https://ria.ru/20190509/1553389002.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)