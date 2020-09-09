https://ria.ru/20200909/oskar-1576977456.html

Эксперт считает новые правила "Оскара" абсурдными

Киновед Кирилл Разлогов считает "абсурдом" новые правила Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на "Оскар", при этом, по его мнению, "ничего... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:31

2020-09-09T12:31

2020-09-09T12:31

культура

кино и сериалы

новости культуры

оскар (премия)

кирилл разлогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/138081/35/1380813562_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_a8e541ebd0d370eb0c0549b10efee10b.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Киновед Кирилл Разлогов считает "абсурдом" новые правила Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на "Оскар", при этом, по его мнению, "ничего особенного" в них нет.Ранее Американская киноакадемия <a href="https://ria.ru/20200909/oskar-1576966810.html" target="_blank">представила</a> список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте Академии."Во всех остальных номинациях, кроме "Лучшего фильма", есть качество персонального вклада в создание картины, а эта номинация – фильм в целом, который отражает культуру в целом – что такое хорошо и что такое плохо. То же самое, что было в СССР. Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии. Ничего особенного для нас в этом нет. Но к 2024 году, когда правила вступят в силу, может много измениться, посмотрим", - сказал Разлогов РИА Новости.

https://ria.ru/20200828/oskar-1576416856.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия), кирилл разлогов