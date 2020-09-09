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Культура
https://ria.ru/20200909/oskar-1576977456.html
Эксперт считает новые правила "Оскара" абсурдными
Киновед Кирилл Разлогов считает "абсурдом" новые правила Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на "Оскар", при этом, по его мнению, "ничего... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:31
2020-09-09T12:31
культура
кино и сериалы
новости культуры
оскар (премия)
кирилл разлогов
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Киновед Кирилл Разлогов считает "абсурдом" новые правила Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на "Оскар", при этом, по его мнению, "ничего особенного" в них нет.Ранее Американская киноакадемия <a href="https://ria.ru/20200909/oskar-1576966810.html" target="_blank">представила</a> список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте Академии."Во всех остальных номинациях, кроме "Лучшего фильма", есть качество персонального вклада в создание картины, а эта номинация – фильм в целом, который отражает культуру в целом – что такое хорошо и что такое плохо. То же самое, что было в СССР. Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии. Ничего особенного для нас в этом нет. Но к 2024 году, когда правила вступят в силу, может много измениться, посмотрим", - сказал Разлогов РИА Новости.
https://ria.ru/20200828/oskar-1576416856.html
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кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия), кирилл разлогов

Эксперт считает новые правила "Оскара" абсурдными

12:31 09.09.2020
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© AP Photo / Copyright A.M.P.A.S./Dorith MousИзготовление статуэток Оскара
Изготовление статуэток Оскара - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Copyright A.M.P.A.S./Dorith Mous
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Киновед Кирилл Разлогов считает "абсурдом" новые правила Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на "Оскар", при этом, по его мнению, "ничего особенного" в них нет.
Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте Академии.
"Во всех остальных номинациях, кроме "Лучшего фильма", есть качество персонального вклада в создание картины, а эта номинация – фильм в целом, который отражает культуру в целом – что такое хорошо и что такое плохо. То же самое, что было в СССР. Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии. Ничего особенного для нас в этом нет. Но к 2024 году, когда правила вступят в силу, может много измениться, посмотрим", - сказал Разлогов РИА Новости.
Певица Шер с актером Доном Амече на церемонии вручения премии Оскар, 1986 год - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 11:23Культура
"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
157712431
КультураКино и сериалыНовости культурыОскар (премия)Кирилл Разлогов
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