https://ria.ru/20200909/oskar-1576966810.html
Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на "Оскар"
Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующую на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:07
2020-09-09T09:07
2020-09-09T09:36
культура
оскар (премия)
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующую на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".Так, с 2024 года фильмы должны будут соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов. Новые правила устанавливают процентное соотношение или число актеров, режиссеров и других профессионалов, участвующих в создании картины, в соответствии с нормами инклюзивности.Например, по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий — не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию.Другие критерии относятся к необходимому минимальному числу представителей вышеперечисленных групп среди людей, участвующих в производстве фильма или его продвижении. Создателям претендентов на "Оскар" также предлагается оплатить определенное количество стажировок или обучение для женщин, представителей ЛГБТ, расовых или этнических меньшинств.
https://ria.ru/20200909/morgenshtern-1576966485.html
Max Giz
Т.е. даже выдающаяся экранизация классического произведения не сможет претендовать на награду, из-за того, что у автора в 19 веке в романе не было негра, гея или инвалида... Запад сошёл с ума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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оскар (премия)
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующую на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
"Пришло время для изменений. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории "Лучший фильм" начиная с 96-й премии "Оскар", — говорится в сообщении.
Так, с 2024 года фильмы должны будут соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов. Новые правила устанавливают процентное соотношение или число актеров, режиссеров и других профессионалов, участвующих в создании картины, в соответствии с нормами инклюзивности.
Например, по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий — не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию.
Другие критерии относятся к необходимому минимальному числу представителей вышеперечисленных групп среди людей, участвующих в производстве фильма или его продвижении. Создателям претендентов на "Оскар" также предлагается оплатить определенное количество стажировок или обучение для женщин, представителей ЛГБТ, расовых или этнических меньшинств.