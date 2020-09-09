Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200909/oskar-1576966810.html
Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на "Оскар"
Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующую на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:07
2020-09-09T09:36
культура
оскар (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_d8e25702e758315cc247ca96d43807d9.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующую на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".Так, с 2024 года фильмы должны будут соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов. Новые правила устанавливают процентное соотношение или число актеров, режиссеров и других профессионалов, участвующих в создании картины, в соответствии с нормами инклюзивности.Например, по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий — не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию.Другие критерии относятся к необходимому минимальному числу представителей вышеперечисленных групп среди людей, участвующих в производстве фильма или его продвижении. Создателям претендентов на "Оскар" также предлагается оплатить определенное количество стажировок или обучение для женщин, представителей ЛГБТ, расовых или этнических меньшинств.
https://ria.ru/20200909/morgenshtern-1576966485.html
Т.е. даже выдающаяся экранизация классического произведения не сможет претендовать на награду, из-за того, что у автора в 19 веке в романе не было негра, гея или инвалида... Запад сошёл с ума.
36
21
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_344:0:3000:1992_1400x0_80_0_0_ce87bedcd25540591cf93911057886f1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оскар (премия)

Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на "Оскар"

09:07 09.09.2020 (обновлено: 09:36 09.09.2020)
6031
© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
Статуэтка "Оскара". Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующую на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

"Пришло время для изменений. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории "Лучший фильм" начиная с 96-й премии "Оскар", — говорится в сообщении.

Так, с 2024 года фильмы должны будут соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов. Новые правила устанавливают процентное соотношение или число актеров, режиссеров и других профессионалов, участвующих в создании картины, в соответствии с нормами инклюзивности.
Например, по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий — не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
08:55
Рэпер Моргенштерн получил премию "Женщина года"
Другие критерии относятся к необходимому минимальному числу представителей вышеперечисленных групп среди людей, участвующих в производстве фильма или его продвижении. Создателям претендентов на "Оскар" также предлагается оплатить определенное количество стажировок или обучение для женщин, представителей ЛГБТ, расовых или этнических меньшинств.
339137107
Обсудить 21
КультураОскар (премия)
Популярные комментарии
Т.е. даже выдающаяся экранизация классического произведения не сможет претендовать на награду, из-за того, что у автора в 19 веке в романе не было негра, гея или инвалида... Запад сошёл с ума.
9 сентября, 09:46
Max GizMax Giz
3321000
Рекомендуем
Моргенштерн
Рэпер Моргенштерн получил премию "Женщина года"
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС
В офисе "Открытой России" проходят обыски по делу ЮКОСа
Американский киноактер Чак Норрис
Чак Норрис обратился к жителям российского города
Вакцина от COVID-19 Спутник V
Глава Ростеха привился от коронавируса
Британский сценарист Рональд Харвуд
Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
Светлана Тихановская
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Сотрудники за компьютерами
Названа зарплата, за которую россияне готовы работать без выходных
Певица Любовь Успенская
Успенская расплакалась, узнав о приговоре Ефремову
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
В Москве еще 1338 пациентов вылечились от COVID-19
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Польша готова предложить Германии альтернативу "Северному потоку — 2"
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос
Гигантский пусковой стол для "Ангары" доставили на космодром Восточный
Алексей Навальный
МИД России отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Башкирская содовая компания
Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау
Мария Колесникова
Соратники Колесниковой до сих пор не знают о ее местонахождении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Лента новостейМолния