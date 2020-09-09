https://ria.ru/20200909/oskar-1576966810.html

Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на "Оскар"

Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующую на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:07

2020-09-09T09:07

2020-09-09T09:36

культура

оскар (премия)

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующую на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".Так, с 2024 года фильмы должны будут соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов. Новые правила устанавливают процентное соотношение или число актеров, режиссеров и других профессионалов, участвующих в создании картины, в соответствии с нормами инклюзивности.Например, по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий — не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию.Другие критерии относятся к необходимому минимальному числу представителей вышеперечисленных групп среди людей, участвующих в производстве фильма или его продвижении. Создателям претендентов на "Оскар" также предлагается оплатить определенное количество стажировок или обучение для женщин, представителей ЛГБТ, расовых или этнических меньшинств.

https://ria.ru/20200909/morgenshtern-1576966485.html

Max Giz Т.е. даже выдающаяся экранизация классического произведения не сможет претендовать на награду, из-за того, что у автора в 19 веке в романе не было негра, гея или инвалида... Запад сошёл с ума. 36

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оскар (премия)