https://ria.ru/20200909/novichok-1577010050.html

Создатель "Новичка" назвал чушью данные о новой версии вещества

Данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" не могут быть правдивыми, поскольку не было симптомов отравления этим веществом,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T21:29

2020-09-09T21:29

2020-09-09T23:51

россия

алексей навальный

германия

политика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Данные о якобы отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> новой разновидностью "Новичка" не могут быть правдивыми, поскольку не было симптомов отравления этим веществом, заявил РИА Новости один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.Так он прокомментировал заявление издания Die Zeit, по данным которого Навального якобы "отравили" новым усовершенствованным типом "Новичка", от которого он должен был умереть в самолете.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Илья Гольдман Расскажи свою побасенку тем, кто воет, что Кремль назначает президентов США и выкидывает матрасов с Ближнего Востока и из Европы))) Что, совсем ты заврался? Весь мир плюет на США - США нынче в международной изоляции - от Китая до Франции все им враги))) 2391

Corddamon Все враги, но денежку приносят исправно. 1018

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, германия, политика