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https://ria.ru/20200909/novichok-1577010050.html
Создатель "Новичка" назвал чушью данные о новой версии вещества
Данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" не могут быть правдивыми, поскольку не было симптомов отравления этим веществом,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T21:29
2020-09-09T23:51
россия
алексей навальный
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Данные о якобы отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> новой разновидностью "Новичка" не могут быть правдивыми, поскольку не было симптомов отравления этим веществом, заявил РИА Новости один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.Так он прокомментировал заявление издания Die Zeit, по данным которого Навального якобы "отравили" новым усовершенствованным типом "Новичка", от которого он должен был умереть в самолете.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Расскажи свою побасенку тем, кто воет, что Кремль назначает президентов США и выкидывает матрасов с Ближнего Востока и из Европы))) Что, совсем ты заврался? Весь мир плюет на США - США нынче в международной изоляции - от Китая до Франции все им враги)))
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Все враги, но денежку приносят исправно.
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россия
германия
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россия, алексей навальный, германия, политика

Создатель "Новичка" назвал чушью данные о новой версии вещества

21:29 09.09.2020 (обновлено: 23:51 09.09.2020)
10844
© РИА Новости / Андрей ВеселовДоктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Андрей Веселов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" не могут быть правдивыми, поскольку не было симптомов отравления этим веществом, заявил РИА Новости один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

"Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о "Новичке", - заявил он.

Так он прокомментировал заявление издания Die Zeit, по данным которого Навального якобы "отравили" новым усовершенствованным типом "Новичка", от которого он должен был умереть в самолете.
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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"Семейства "Новичок" не существует": химик оценил заявления по Навальному

Госпитализация Навального

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
3982311837
Обсудить 118
РоссияАлексей НавальныйГерманияПолитика
Популярные комментарии
Расскажи свою побасенку тем, кто воет, что Кремль назначает президентов США и выкидывает матрасов с Ближнего Востока и из Европы))) Что, совсем ты заврался? Весь мир плюет на США - США нынче в международной изоляции - от Китая до Франции все им враги)))
10 сентября, 01:26
Илья ГольдманИлья Гольдман
3-10000
Все враги, но денежку приносят исправно.
10 сентября, 01:32
CCorddamon
000000
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