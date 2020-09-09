Создатель "Новичка" назвал чушью данные о новой версии вещества
21:29 09.09.2020 (обновлено: 23:51 09.09.2020)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" не могут быть правдивыми, поскольку не было симптомов отравления этим веществом, заявил РИА Новости один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.
"Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о "Новичке", - заявил он.
Так он прокомментировал заявление издания Die Zeit, по данным которого Навального якобы "отравили" новым усовершенствованным типом "Новичка", от которого он должен был умереть в самолете.
Госпитализация Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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