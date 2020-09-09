https://ria.ru/20200909/norilsk-1576988494.html

Завершено следствие против экс-мэра Норильска из-за разлива топлива

Следственный комитет России завершил следствие против экс-главы Норильска по делу о разливе 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ, сообщила журналистам в среду... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:50

2020-09-09T14:50

2020-09-09T14:50

разлив дизельного топлива в норильске

следственный комитет россии (ск рф)

норильск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789336_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6424dc14f2f69b7837511bc0062e62ff.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет России завершил следствие против экс-главы <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильска</a> по делу о разливе 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ, сообщила журналистам в среду официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Следствие считает, что по вине Ахметчина "вырос ущерб почве и водным объектам на обширной территории".Уголовное дело направлено в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> на утверждение обвинительного заключения и последующую передачу в суд. Параллельно продолжается расследование против еще семи фигурантов уголовных дел, связанных с этой экологической катастрофой.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске прохудился 29 мая после резкой просадки опор фундамента. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей.

1

норильск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия