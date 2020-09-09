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В Дагестане невеста умерла в день свадьбы
В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы, сообщается на сайте регионального управления СК России. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:16
2020-09-09T22:40
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы, сообщается на сайте регионального управления <a href="https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1497874/" target="_blank">СК России.</a>Отмечается, что девушка переволновалась и приняла лекарство, однако ее состояние продолжило ухудшаться. Она скончалась при поступлении в больницу.Проводится доследственная проверка, для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.
https://ria.ru/20190921/1558963783.html
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Дагестане невеста умерла в день свадьбы

18:16 09.09.2020 (обновлено: 22:40 09.09.2020)
130375
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы, сообщается на сайте регионального управления СК России.
Отмечается, что девушка переволновалась и приняла лекарство, однако ее состояние продолжило ухудшаться. Она скончалась при поступлении в больницу.
Стивен Вебер и Кенеша Антуан - РИА Новости, 1920, 21.09.2019
21 сентября 2019, 18:15
Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
Проводится доследственная проверка, для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.
1320354291542
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Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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