https://ria.ru/20200909/nevesta-1577002124.html
В Дагестане невеста умерла в день свадьбы
В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы, сообщается на сайте регионального управления СК России. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:16
2020-09-09T18:16
2020-09-09T22:40
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы, сообщается на сайте регионального управления <a href="https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1497874/" target="_blank">СК России.</a>Отмечается, что девушка переволновалась и приняла лекарство, однако ее состояние продолжило ухудшаться. Она скончалась при поступлении в больницу.Проводится доследственная проверка, для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.
https://ria.ru/20190921/1558963783.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия