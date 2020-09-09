https://ria.ru/20200909/nevesta-1577002124.html

В Дагестане невеста умерла в день свадьбы

В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы, сообщается на сайте регионального управления СК России. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:16

2020-09-09T18:16

2020-09-09T22:40

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы, сообщается на сайте регионального управления <a href="https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1497874/" target="_blank">СК России.</a>Отмечается, что девушка переволновалась и приняла лекарство, однако ее состояние продолжило ухудшаться. Она скончалась при поступлении в больницу.Проводится доследственная проверка, для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

https://ria.ru/20190921/1558963783.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия