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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1577012931.html
Die Zeit написала о новом типе "Новичка" в инциденте с Навальным
Немецкая газета Die Zeit написала, что Алексея Навального "отравили" новым типом "Новичка". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T23:30
2020-09-09T23:30
госпитализация алексея навального
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
германия
томск
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Немецкая газета <a href="https://www.zeit.de/index" target="_blank">Die Zeit</a> написала, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> "отравили" новым типом "Новичка".Издание утверждает, что отравители якобы брызгали ядом в чай блогера или смазывали веществом поверхность чашки, из которой он пил.При этом Die Zeit называет спасение Навального "чередой счастливых случайностей", которыми стали экстренная посадка самолета и действия омских врачей, которые сразу же вкололи пациенту атропин."Забудьте о "Новичке"Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк в комментарии РИА Новости заявил, что сообщение Die Zeit не может быть правдой, поскольку у Навального не было симптомов отравления этим веществом."Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет", — отметил он.Ранее в среду российский МИД вызвал посла <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Геза Андреаса фон Гайра и выразил ему решительный протест из-за "голословных обвинений и ультиматумов" немецкого правительства в ситуации с Навальным.Всего дипломат провел в российском внешнеполитическом ведомстве почти два часа.В немецком представительстве сообщили, что в беседе с российскими коллегами посол заявил, что ситуация с Алексеем Навальным не является вопросом двусторонних отношений между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлином</a>, однако добавил, что России необходимо предоставить объяснения по этой теме.В МИД, в свою очередь напомнили о требовании к немецкой стороне незамедлительно предоставить развернутый ответ на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>, в котором должны содержаться медицинские данные, на основе которых был сделан вывод о якобы "отравлении": биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.В противном случае, действия Германии будут считаться отказом от установления истины в этом вопросе и грубой враждебной провокацией в отношении России.Госпитализация НавальногоСостояние Навального резко ухудшилось 20 августа на борту самолета, летевшего в Москву из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>. Из-за этого рейс экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Российские врачи диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, из-за которого резко изменился уровень сахара в крови. Докторам не удалось установить, что повлекло подобные последствия. В омской клинике также подчеркнули, что рассматривали версию об отравлении одной из первых, однако многочисленные анализы ее не подтвердили.Позже Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на медиков из бундесвера, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.В понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что состояние Навального улучшилось, и его вывели из комы.
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
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госпитализация алексея навального, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, томск, омск, берлин (город), в мире

Die Zeit написала о новом типе "Новичка" в инциденте с Навальным

23:30 09.09.2020
7739
© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / Christian Mang
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Немецкая газета Die Zeit написала, что Алексея Навального "отравили" новым типом "Новичка".
Издание утверждает, что отравители якобы брызгали ядом в чай блогера или смазывали веществом поверхность чашки, из которой он пил.
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При этом Die Zeit называет спасение Навального "чередой счастливых случайностей", которыми стали экстренная посадка самолета и действия омских врачей, которые сразу же вкололи пациенту атропин.

"Забудьте о "Новичке"

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк в комментарии РИА Новости заявил, что сообщение Die Zeit не может быть правдой, поскольку у Навального не было симптомов отравления этим веществом.
"Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет", — отметил он.
Ранее в среду российский МИД вызвал посла Германии Геза Андреаса фон Гайра и выразил ему решительный протест из-за "голословных обвинений и ультиматумов" немецкого правительства в ситуации с Навальным.
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Всего дипломат провел в российском внешнеполитическом ведомстве почти два часа.
В немецком представительстве сообщили, что в беседе с российскими коллегами посол заявил, что ситуация с Алексеем Навальным не является вопросом двусторонних отношений между Москвой и Берлином, однако добавил, что России необходимо предоставить объяснения по этой теме.
В МИД, в свою очередь напомнили о требовании к немецкой стороне незамедлительно предоставить развернутый ответ на запрос Генпрокуратуры, в котором должны содержаться медицинские данные, на основе которых был сделан вывод о якобы "отравлении": биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.
В противном случае, действия Германии будут считаться отказом от установления истины в этом вопросе и грубой враждебной провокацией в отношении России.

Госпитализация Навального

Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа на борту самолета, летевшего в Москву из Томска. Из-за этого рейс экстренно сел в Омске. Российские врачи диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, из-за которого резко изменился уровень сахара в крови. Докторам не удалось установить, что повлекло подобные последствия. В омской клинике также подчеркнули, что рассматривали версию об отравлении одной из первых, однако многочисленные анализы ее не подтвердили.
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Позже Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на медиков из бундесвера, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
В понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что состояние Навального улучшилось, и его вывели из комы.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваГерманияТомскОмскБерлин (город)В мире
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