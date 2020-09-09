https://ria.ru/20200909/navalnyy-1577009799.html

Die Zeit написала о новом типе "Новичка" в ситуации с Навальным

Алексея Навального "отравили" новым типом "Новичка", от которого он должен был умереть на борту самолета, написало издание Die Zeit. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T21:23

2020-09-09T21:23

2020-09-09T23:28

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> "отравили" новым типом "Новичка", от которого он должен был умереть на борту самолета, написало издание <a href="https://www.zeit.de/index" target="_blank">Die Zeit.</a>Газета утверждает, что отравители якобы брызгали ядом в чай Навального или обрабатывали им поверхности чашки, из которой тот пил.При этом издание отмечает, что остатки отравляющего вещества были обнаружены на бутылке с водой, откуда пил блогер, и на его руках.В статье указывается, что спасение Навального "связано с чередой счастливых случайностей": пилот самолета, на котором летел блогер, быстро совершил посадку, а врачи сразу же ввели ему атропин."Чушь собачья"Один из создателей боевого отравляющего вещества Леонид Ринк заявил, что сообщение Die Zeit не может быть правдой."Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о "Новичке", — заявил он РИА Новости.Состояние Алексея Навального резкого ухудшилось на борту рейса, летевшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Местные врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. При этом российские медики заявили, что рассматривали версию об отравлении, однако не смогли найти ей подтверждения.Позднее Навального перевезли самолетом в немецкую клинику Charite. Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> после этого со ссылкой на медиков из бундесвера заявила, что блогера отравили субстанцией из группы веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Илья Гольдман Ага, новичок подрейтузный. Новая разработка немецких шизофрекников 135

sizif8 Что же это получается, что Новичок уже не Новичок, а новейшая немецкая разработка от Шарите? 108

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире