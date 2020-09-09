https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576997115.html

Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального

Российский МИД выразил послу Германии в Москве Гезе Андреасу фон Гайру решительный протест в связи с "голословными обвинениями и ультиматумами" по ситуации с... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:54

2020-09-09T16:54

2020-09-09T20:41

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Российский МИД выразил послу Германии в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Гезе Андреасу фон Гайру решительный протест в связи с "голословными обвинениями и ультиматумами" по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Сегодня посла вызвали в министерство, он пробыл там почти два часа.МИД также возобновил требование о незамедлительном предоставлении развернутого ответа германской стороны на официальный запрос российской Генпрокуратуры со всеми медицинскими данными: биоматериалами, результатами экспертиз и пробами анализов."Послу указано, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с А. Навальным — как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации", — говорится в сообщении.Вся ответственность за последствия такой политики ляжет на Федеральное правительство Германии и его союзников по НАТО и Европейскому союзу, добавили в дипломатическом ведомстве.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/gosduma-1576981424.html

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576983211.html

Руслан Якубик Вот так! И только так! 479

Ольга Занкова Правильно. Хватит уже с ними вообще разговаривать на эту тему. Хотят - пусть забирают всю эту семейку вместе с бутылочками и анализами и носятся там с ними. 473

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москва

омск

берлин (город)

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире