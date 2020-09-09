Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального
16:54 09.09.2020 (обновлено: 20:41 09.09.2020)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российский МИД выразил послу Германии в Москве Гезе Андреасу фон Гайру решительный протест в связи с "голословными обвинениями и ультиматумами" по ситуации с Алексеем Навальным.
Сегодня посла вызвали в министерство, он пробыл там почти два часа.
МИД также возобновил требование о незамедлительном предоставлении развернутого ответа германской стороны на официальный запрос российской Генпрокуратуры со всеми медицинскими данными: биоматериалами, результатами экспертиз и пробами анализов.
"Послу указано, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с А. Навальным — как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации", — говорится в сообщении.
Вся ответственность за последствия такой политики ляжет на Федеральное правительство Германии и его союзников по НАТО и Европейскому союзу, добавили в дипломатическом ведомстве.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.