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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576995712.html
Германия проконсультируется с ОЗХО в вопросе информации по Навальному
Правительство Германии решит, какие действия предпринимать далее в деле российского блогера Алексея Навального в контактах с партнерами и Организацией о... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:34
2020-09-09T17:20
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
нато
германия
политика
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<strong>БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">Германии</a> решит, какие действия предпринимать далее в деле российского блогера Алексея Навального в контактах с партнерами и <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khi" target="_blank">Организацией о запрещении химического оружия</a>, заявила заместитель официального представителя кабмина Мартина Фиц. Ранее МИД РФ отмечал, что обращение в ОЗХО без передачи данных по этому делу Москве подменяет сотрудничество "информационной кампанией".В свою очередь, представитель минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследований были переданы организации. "Россия является частью этой организации. Точка", - заявил он на вопросы о том, возможен ли обмен данными, может ли быть проведено повторное контрольное исследование.На вопрос о том, говорится ли в этих переданных Германией ОЗХО данных, где было произведено отравляющее вещество, он ответил: "об этом спрашивайте ОЗХО". На дальнейшие вопросы о рассмотрении дела Навального в рамках ОЗХО, Фиц заявила: "Исходите из того, что были созданы все условия для того, чтобы ОЗХО могла вести свою работу".Ранее <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> отмечал, что "мегафонная дипломатия" с привлечением <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> и упоминанием ОЗХО, а также "подмена нормального сотрудничества информационной кампанией" могут объясняться задачей обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявляло со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576991494.html
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576977304.html
ОЗХО- абсолютная марионетка на службе у Запада, что они однозначно доказали, выдав фейковый доклад по химоружию в Сирии. Эти отсосы быстро состряпают такое заключение, какое от них потребуют западные хозяева.
20
а если Россия входит в ОЗХО, значит она тоже марионетка на службе у Запада?
20
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, нато, германия, политика

Германия проконсультируется с ОЗХО в вопросе информации по Навальному

16:34 09.09.2020 (обновлено: 17:20 09.09.2020)
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© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Peter Dejong
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Правительство Германии решит, какие действия предпринимать далее в деле российского блогера Алексея Навального в контактах с партнерами и Организацией о запрещении химического оружия, заявила заместитель официального представителя кабмина Мартина Фиц. Ранее МИД РФ отмечал, что обращение в ОЗХО без передачи данных по этому делу Москве подменяет сотрудничество "информационной кампанией".

"На этот момент речь идет о том, что мы находимся в контакте с нашими партнерами, в том числе ОЗХО, посредством этого (продолжающихся контактов) будут прояснены дальнейшие вопросы, в том числе о том, какой будет дальнейший порядок действий", - заявила она на брифинге в среду, отвечая на вопрос РИА Новости, возможна ли передача Германией России проб и результатов их исследований немецкими военными специалистами.

В свою очередь, представитель минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследований были переданы организации. "Россия является частью этой организации. Точка", - заявил он на вопросы о том, возможен ли обмен данными, может ли быть проведено повторное контрольное исследование.
На вопрос о том, говорится ли в этих переданных Германией ОЗХО данных, где было произведено отравляющее вещество, он ответил: "об этом спрашивайте ОЗХО". На дальнейшие вопросы о рассмотрении дела Навального в рамках ОЗХО, Фиц заявила: "Исходите из того, что были созданы все условия для того, чтобы ОЗХО могла вести свою работу".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 15:43
В ФРГ заявили, что Москва, а не Берлин владеет информацией по Навальному
Ранее МИД РФ отмечал, что "мегафонная дипломатия" с привлечением ЕС, НАТО и упоминанием ОЗХО, а также "подмена нормального сотрудничества информационной кампанией" могут объясняться задачей обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявляло со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:26
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1014022150
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйНАТОГерманияПолитика
Популярные комментарии
ОЗХО- абсолютная марионетка на службе у Запада, что они однозначно доказали, выдав фейковый доклад по химоружию в Сирии. Эти отсосы быстро состряпают такое заключение, какое от них потребуют западные хозяева.
9 сентября, 16:56
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
1600004
а если Россия входит в ОЗХО, значит она тоже марионетка на службе у Запада?
9 сентября, 16:59
igor efremovigor efremov
650018
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