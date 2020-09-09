https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576995712.html

Германия проконсультируется с ОЗХО в вопросе информации по Навальному

Правительство Германии решит, какие действия предпринимать далее в деле российского блогера Алексея Навального в контактах с партнерами и Организацией о... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:34

2020-09-09T16:34

2020-09-09T17:20

госпитализация алексея навального

россия

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

нато

германия

политика

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<strong>БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">Германии</a> решит, какие действия предпринимать далее в деле российского блогера Алексея Навального в контактах с партнерами и <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khi" target="_blank">Организацией о запрещении химического оружия</a>, заявила заместитель официального представителя кабмина Мартина Фиц. Ранее МИД РФ отмечал, что обращение в ОЗХО без передачи данных по этому делу Москве подменяет сотрудничество "информационной кампанией".В свою очередь, представитель минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследований были переданы организации. "Россия является частью этой организации. Точка", - заявил он на вопросы о том, возможен ли обмен данными, может ли быть проведено повторное контрольное исследование.На вопрос о том, говорится ли в этих переданных Германией ОЗХО данных, где было произведено отравляющее вещество, он ответил: "об этом спрашивайте ОЗХО". На дальнейшие вопросы о рассмотрении дела Навального в рамках ОЗХО, Фиц заявила: "Исходите из того, что были созданы все условия для того, чтобы ОЗХО могла вести свою работу".Ранее <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> отмечал, что "мегафонная дипломатия" с привлечением <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> и упоминанием ОЗХО, а также "подмена нормального сотрудничества информационной кампанией" могут объясняться задачей обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявляло со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576991494.html

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576977304.html

АНДРЕЙ КОННИН ОЗХО- абсолютная марионетка на службе у Запада, что они однозначно доказали, выдав фейковый доклад по химоружию в Сирии. Эти отсосы быстро состряпают такое заключение, какое от них потребуют западные хозяева. 20

igor efremov а если Россия входит в ОЗХО, значит она тоже марионетка на службе у Запада? 20

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, нато, германия, политика