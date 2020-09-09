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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576990203.html
В Германии разъяснили вопрос правовой помощи России по делу Навального
Вопрос обработки запроса правовой помощи РФ по делу блогера Алексея Навального находится на рассмотрении независимой системы правосудия, правительство Германии... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:21
2020-09-09T15:21
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
германия
омск
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Вопрос обработки запроса правовой помощи РФ по делу блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> находится на рассмотрении независимой системы правосудия, правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в этом участия не принимает, заявила заместитель официального представителя кабмина Мартина Фиц."Правительство сделало все необходимое, чтобы этот запрос о правовой помощи был принят к обработке. Сейчас этим занимается независимая юстиция, это больше не ответственность федерального правительства", - заявила она на брифинге в среду.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576983211.html
Хорошо придумали) Делать заявления, требовать расследования они могут, а отвечать на запросы это к независимой юстиции))) Тогда и России нужно отвечать так же точно "все вопросы к независимой юстиции")))
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москва
германия
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, омск, берлин (город), в мире

В Германии разъяснили вопрос правовой помощи России по делу Навального

15:21 09.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Вопрос обработки запроса правовой помощи РФ по делу блогера Алексея Навального находится на рассмотрении независимой системы правосудия, правительство Германии в этом участия не принимает, заявила заместитель официального представителя кабмина Мартина Фиц.
"Правительство сделало все необходимое, чтобы этот запрос о правовой помощи был принят к обработке. Сейчас этим занимается независимая юстиция, это больше не ответственность федерального правительства", - заявила она на брифинге в среду.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 13:33
Лукашенко заявил, что обнародовал разговор о Навальном ради Путина
331211652
Обсудить 8
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваГерманияОмскБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Хорошо придумали) Делать заявления, требовать расследования они могут, а отвечать на запросы это к независимой юстиции))) Тогда и России нужно отвечать так же точно "все вопросы к независимой юстиции")))
9 сентября, 15:34
CCorddamon
2000000
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