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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576989117.html
Немецкий МИД ответил на критику России его заявлений по Навальному
Министерство иностранных дел ФРГ не согласно с критикой работы Берлина со стороны российского МИД по делу российского блогера Алексея Навального. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:59
2020-09-09T15:35
госпитализация алексея навального
алексей навальный
мид германии
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел ФРГ</a> не согласно с критикой работы <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> со стороны российского МИД по делу российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ранее в среду глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> назвал неприемлемым тон, которым Берлин озвучивает свою позицию по делу Навального, а замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> отметил, что "все большее впечатление, что они (немецкие власти) в силу каких-то политических соображений уходят от этого сотрудничества"."Я могу сказать, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> показывает себя максимально конструктивной в этом процессе, транспарентно озвучила результаты лаборатории бундесвера, запрос правовой помощи через правительство был направлен далее (управлению юстиции Берлина). Мы в контакте с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) и будем обсуждать дальнейшие шаги", - заявила представитель МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a> на брифинге в среду.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Терпите немчура! Лучше слушайте что говорит русский дипломат, а то заговорит русский солдат!
76
Что-то немцы на немцев не похожи. Наглосаксы какие-то, ей богу.
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германия
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, мид германии, германия, в мире

Немецкий МИД ответил на критику России его заявлений по Навальному

14:59 09.09.2020 (обновлено: 15:35 09.09.2020)
10482
© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / Christian Mang
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ не согласно с критикой работы Берлина со стороны российского МИД по делу российского блогера Алексея Навального.
Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым тон, которым Берлин озвучивает свою позицию по делу Навального, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что "все большее впечатление, что они (немецкие власти) в силу каких-то политических соображений уходят от этого сотрудничества".
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
"Я могу сказать, что Германия показывает себя максимально конструктивной в этом процессе, транспарентно озвучила результаты лаборатории бундесвера, запрос правовой помощи через правительство был направлен далее (управлению юстиции Берлина). Мы в контакте с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) и будем обсуждать дальнейшие шаги", - заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге в среду.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
16652556136
Обсудить 19
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМИД ГерманииГерманияВ мире
Популярные комментарии
Терпите немчура! Лучше слушайте что говорит русский дипломат, а то заговорит русский солдат!
9 сентября, 15:03
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
4740127
Что-то немцы на немцев не похожи. Наглосаксы какие-то, ей богу.
9 сентября, 15:05
Андрей ИвановАндрей Иванов
3612015
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