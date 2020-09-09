https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576989117.html

Немецкий МИД ответил на критику России его заявлений по Навальному

Министерство иностранных дел ФРГ не согласно с критикой работы Берлина со стороны российского МИД по делу российского блогера Алексея Навального. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:59

2020-09-09T14:59

2020-09-09T15:35

госпитализация алексея навального

алексей навальный

мид германии

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576835160_0:127:3190:1921_1400x0_80_0_0_aba570598fe1f9a20cfe8fdf9d828da1.jpg

<strong>БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел ФРГ</a> не согласно с критикой работы <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> со стороны российского МИД по делу российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ранее в среду глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> назвал неприемлемым тон, которым Берлин озвучивает свою позицию по делу Навального, а замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> отметил, что "все большее впечатление, что они (немецкие власти) в силу каких-то политических соображений уходят от этого сотрудничества"."Я могу сказать, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> показывает себя максимально конструктивной в этом процессе, транспарентно озвучила результаты лаборатории бундесвера, запрос правовой помощи через правительство был направлен далее (управлению юстиции Берлина). Мы в контакте с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) и будем обсуждать дальнейшие шаги", - заявила представитель МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a> на брифинге в среду.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Егор Панкратов Терпите немчура! Лучше слушайте что говорит русский дипломат, а то заговорит русский солдат! 76

Андрей Иванов Что-то немцы на немцев не похожи. Наглосаксы какие-то, ей богу. 45

19

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, мид германии, германия, в мире