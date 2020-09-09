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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576986681.html
Вице-канцлер Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
Берлин призывает российское правительство сотрудничать по ситуации с Алексеем Навальным и ожидает проведения расследования, заявил, выступая в бундестаге,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:24
2020-09-09T16:41
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
политика
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<strong>БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Берлин призывает российское правительство сотрудничать по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и ожидает проведения расследования, заявил, выступая в бундестаге, вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц. Ранее Москва неоднократно заявляла о том, что заинтересована в расследовании, но до сих пор не получила ответ на запрос о правовой помощи от немецкой стороны.Он также выразил мнение, что Навальный был "отравлен" веществом из группы "Новичок". "Это тяжкое преступление, и мы совершенно уверены в том, что это нападение было произведено с использованием вещества из группы ядов "Новичок", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Olaf_SHolc/" target="_blank" data-auto="true">Шольц</a>.При этом ранее депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон заявил РИА Новости, что власти ФРГ не отрицают наличия доступа к боевому отравляющему средству "Новичок" у германской разведки BND с 1990-х годов, а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят. Ринк отмечал, что выход Навального из комы свидетельствует, что "Новичок" не использовался, боевое вещество имеет 100-процентную летальность.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576983211.html
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576986134.html
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, политика

Вице-канцлер Германии прокомментировал ситуацию с Навальным

14:24 09.09.2020 (обновлено: 16:41 09.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Берлин призывает российское правительство сотрудничать по ситуации с Алексеем Навальным и ожидает проведения расследования, заявил, выступая в бундестаге, вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц. Ранее Москва неоднократно заявляла о том, что заинтересована в расследовании, но до сих пор не получила ответ на запрос о правовой помощи от немецкой стороны.

"Из того, что нам сейчас известно, понятно, что должны быть сделаны выводы. И поэтому важно, чтобы мы призвали российское правительство сотрудничать, провести расследование и сотрудничать в расследовании этого преступления. Мы ожидаем необходимых разъяснений и кооперации, которая необходима для этого", - сказал Шольц.

Он также выразил мнение, что Навальный был "отравлен" веществом из группы "Новичок". "Это тяжкое преступление, и мы совершенно уверены в том, что это нападение было произведено с использованием вещества из группы ядов "Новичок", - сказал Шольц.
При этом ранее депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон заявил РИА Новости, что власти ФРГ не отрицают наличия доступа к боевому отравляющему средству "Новичок" у германской разведки BND с 1990-х годов, а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят. Ринк отмечал, что выход Навального из комы свидетельствует, что "Новичок" не использовался, боевое вещество имеет 100-процентную летальность.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Лукашенко заявил, что обнародовал разговор о Навальном ради Путина
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр входит в здание МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 14:17
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
717102790
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияПолитика
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