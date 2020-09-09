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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576983379.html
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы России по Навальному
Россию не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции Германии в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:35
2020-09-09T21:11
россия
сергей лавров
алексей навальный
дмитрий песков
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Россию не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/altmayer-1576908064.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html
На этот раз Лавров более жестко выступил, чем в случае со Скрипалями. Хотелось бы чтобы это стало трендом, а не разовым фактом
154
Мало ли кого что не устраивает
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россия
германия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Лавров о переговорах по ситуации с Навальным: "Нас не устраивает неприемлемый тон Берлина".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия считает "неприемлемой" реакцию ФРГ на направленные запросы по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, который проходит лечение в немецкой клинике "Шарите". Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил во время пресс-конференции по итогам встречи со своим казахстанским коллегой в среду в Москве.
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россия, сергей лавров, алексей навальный, дмитрий песков, германия, политика

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы России по Навальному

13:35 09.09.2020 (обновлено: 21:11 09.09.2020)
9959
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Россию не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции Германии в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, легитимные, законные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до общественности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер. - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 08:28
Министр экономики Германии: санкции не заставят Россию изменить позицию
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 18:34
Меркель призвала власти России дать объяснения по ситуации с Навальным
2771703427
Обсудить 40
РоссияСергей ЛавровАлексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияПолитика
Популярные комментарии
На этот раз Лавров более жестко выступил, чем в случае со Скрипалями. Хотелось бы чтобы это стало трендом, а не разовым фактом
9 сентября, 13:38
О Ольга Занкова
127200112
Мало ли кого что не устраивает
9 сентября, 13:36
Olga MironovaOlga Mironova
243008105
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