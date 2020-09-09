https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576983379.html

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы России по Навальному

Россию не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции Германии в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:35

2020-09-09T13:35

2020-09-09T21:11

россия

сергей лавров

алексей навальный

дмитрий песков

германия

политика

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Россию не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/altmayer-1576908064.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html

Ольга Занкова На этот раз Лавров более жестко выступил, чем в случае со Скрипалями. Хотелось бы чтобы это стало трендом, а не разовым фактом 154

Olga Mironova Мало ли кого что не устраивает 140

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров о переговорах по ситуации с Навальным: "Нас не устраивает неприемлемый тон Берлина". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия считает "неприемлемой" реакцию ФРГ на направленные запросы по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, который проходит лечение в немецкой клинике "Шарите". Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил во время пресс-конференции по итогам встречи со своим казахстанским коллегой в среду в Москве. 2020-09-09T13:35 true PT1M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, алексей навальный, дмитрий песков, германия, политика