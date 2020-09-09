Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576983211.html
Лукашенко заявил, что обнародовал разговор о Навальном ради Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин – его друг, который "подставил плечо", поэтому он решил обнародовать... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:33
2020-09-09T15:12
интервью александра лукашенко российским журналистам
госпитализация алексея навального
александр лукашенко
алексей навальный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/100498/25/1004982557_0:252:2117:1443_1400x0_80_0_0_fcb94c57fff0b8e8da5e478c9dee74ea.jpg
<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что российский лидер <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> – его друг, который "подставил плечо", поэтому он решил обнародовать перехваченный спецслужбами страны разговор о якобы отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, аудиозапись перехваченного разговора. Названный представителем ФРГ человек на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись.Глава государства в этой связи отметил, что не мог промолчать и "тихонько передать" оригинал записи главе <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> Александру Бортникову. "Я принял решение озвучить эту информацию", - пояснил Лукашенко.Он также добавил, что не может опубликовать оригинал записи, поскольку он находится в ФСБ, это может сделать только Бортников.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял Песков.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576982803.html
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576968580.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/100498/25/1004982557_0:252:2117:1840_1400x0_80_0_0_5c2685e960e96ba6f303aa0d4f6c6287.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко российским журналистам, госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, происшествия

Лукашенко заявил, что обнародовал разговор о Навальном ради Путина

13:33 09.09.2020 (обновлено: 15:12 09.09.2020)
3222
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин – его друг, который "подставил плечо", поэтому он решил обнародовать перехваченный спецслужбами страны разговор о якобы отравлении Алексея Навального.
Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, аудиозапись перехваченного разговора. Названный представителем ФРГ человек на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 13:29
Лукашенко призвал не шутить насчет перехваченного разговора о Навальном
"Я многое знаю, но я ничего вам больше говорить не буду, потому что даже (ведущий Владимир) Соловьев, который вроде правильно воспринимал это… Как он там это назвал? Детским лепетом? Или чего там? Что-то вот в этом духе. Думаю, ну прежде чем бросаться этими словами… Ты же понимаешь, что эту информацию выдает президент. И прежде, чем ее выдать, я тысячу раз подумал. А потом думаю, ну вы же сволочи, ну что ж вы… Ну ладно, на Россию. Но он мой друг… Путин… Он подставил свое плечо", - заявил Лукашенко в интервью российским телеканалам.
Глава государства в этой связи отметил, что не мог промолчать и "тихонько передать" оригинал записи главе ФСБ Александру Бортникову. "Я принял решение озвучить эту информацию", - пояснил Лукашенко.
Он также добавил, что не может опубликовать оригинал записи, поскольку он находится в ФСБ, это может сделать только Бортников.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 09:53
МИД России отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял Песков.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 14:48
Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз
751311128
Обсудить 5
Интервью Александра Лукашенко российским журналистамГоспитализация Алексея НавальногоАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйПроисшествия
Рекомендуем
Алексей Навальный
Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал не шутить насчет перехваченного разговора о Навальном
Лавров о переговорах по ситуации с Навальным: Нас не устраивает неприемлемый тон Берлина.
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы России по Навальному
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко: в перехваченном разговоре о Навальном общаются американцы
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Сочи получил девять лет за убийство пропавшей жены
Алексей Навальный
Вице-канцлер Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
Алексей Навальный
В Кремле ответили на призыв ООН провести расследование по Навальному
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Сотрудники правоохранительных органов на месте гибели оператора аттракциона в парке развлечений в Перми
В Перми мужчина погиб при тестировании американских горок
Президент России Владимир Путин
В Кремле прокомментировали отмену прямой линии с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора Германии и Польши
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Немецкий МИД ответил на критику России его заявлений по Навальному
Алексей Навальный
В ФРГ заявили, что Москва, а не Берлин владеет информацией по Навальному
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
"Глаза стали влажные": Бабаян назвал вопрос, растрогавший Лукашенко
Алексей Навальный
В Германии разъяснили вопрос правовой помощи России по делу Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния