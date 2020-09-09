https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576982803.html

Лукашенко призвал не шутить насчет перехваченного разговора о Навальном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит шутить по поводу перехваченного спецслужбами разговора об Алексее Навальном, у Минска "куча такой... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:29

2020-09-09T13:29

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

госпитализация алексея навального

александр лукашенко

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белоруссия

берлин (город)

происшествия

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не стоит шутить по поводу перехваченного спецслужбами разговора об <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексее Навальном</a>, у Минска "куча такой информации".Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись.Глава государства также рассказал, что после "перехвата" разговора его пришлось восстанавливать специалистам, они "все восстановили до миллиметра". "Передали реальную запись, документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда. Александр Васильевич (Бортников, глава ФСБ – ред.), посмотрите", - сказал Лукашенко.Как заверил президент, все скоро убедятся, что "это было ничего, это были цветочки". "Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне – нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я уже просто рот закрыл, вам что ни скажи", - добавил он.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/navalnyy-1576940300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/gosduma-1576981424.html

Павел Пономарев лохлапшнулся и хочет лохлапшнуть всех 95

Oleg Remov Kerch Бацька в данной ситуации не врёт. Где логика и какой смыл Лукашенко подсовывать нам дезу? ФСБ контора серьёзная и ему это известно. 53

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белоруссия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, берлин (город), происшествия