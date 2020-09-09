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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576982803.html
Лукашенко призвал не шутить насчет перехваченного разговора о Навальном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит шутить по поводу перехваченного спецслужбами разговора об Алексее Навальном, у Минска "куча такой... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:29
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
госпитализация алексея навального
александр лукашенко
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белоруссия
берлин (город)
происшествия
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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не стоит шутить по поводу перехваченного спецслужбами разговора об <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексее Навальном</a>, у Минска "куча такой информации".Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись.Глава государства также рассказал, что после "перехвата" разговора его пришлось восстанавливать специалистам, они "все восстановили до миллиметра". "Передали реальную запись, документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда. Александр Васильевич (Бортников, глава ФСБ – ред.), посмотрите", - сказал Лукашенко.Как заверил президент, все скоро убедятся, что "это было ничего, это были цветочки". "Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне – нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я уже просто рот закрыл, вам что ни скажи", - добавил он.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/navalnyy-1576940300.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/gosduma-1576981424.html
лохлапшнулся и хочет лохлапшнуть всех
95
Бацька в данной ситуации не врёт. Где логика и какой смыл Лукашенко подсовывать нам дезу? ФСБ контора серьёзная и ему это известно.
53
11
белоруссия
берлин (город)
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интервью александра лукашенко российским журналистам, госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, берлин (город), происшествия

Лукашенко призвал не шутить насчет перехваченного разговора о Навальном

13:29 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
15234
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит шутить по поводу перехваченного спецслужбами разговора об Алексее Навальном, у Минска "куча такой информации".
Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись.
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"И вы не расслабляйтесь. Это – начало. Американцы играют долго. Да, вот мы перехватили разговор, как бы вы ни хихикали над этим. Это реальный разговор, можем дать вам послушать реальную запись… Это собственность ФСБ… Поэтому вы не шутите с этим, у нас куча такой информации. Но это была такая явно выраженная. Понимаете, как по-иезуитски?" - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.
Глава государства также рассказал, что после "перехвата" разговора его пришлось восстанавливать специалистам, они "все восстановили до миллиметра". "Передали реальную запись, документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда. Александр Васильевич (Бортников, глава ФСБ – ред.), посмотрите", - сказал Лукашенко.
Как заверил президент, все скоро убедятся, что "это было ничего, это были цветочки". "Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне – нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я уже просто рот закрыл, вам что ни скажи", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
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Интервью Александра Лукашенко российским журналистамГоспитализация Алексея НавальногоАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БелоруссияБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
лохлапшнулся и хочет лохлапшнуть всех
9 сентября, 13:35
Павел ПономаревПавел Пономарев
18311270
Бацька в данной ситуации не врёт. Где логика и какой смыл Лукашенко подсовывать нам дезу? ФСБ контора серьёзная и ему это известно.
9 сентября, 13:53
Oleg Remov KerchOleg Remov Kerch
39301010
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