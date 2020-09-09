https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576981340.html

В Кремле ответили на призыв ООН провести расследование по Навальному

Позиция Кремля относительно возможного расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным неоднократно излагалась: если речь идет об отравлении, то... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:07

2020-09-09T13:07

2020-09-09T15:12

мишель бачелет

генеральная прокуратура рф

омск

оон

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

германия

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Позиция Кремля относительно возможного расследования инцидента с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> неоднократно излагалась: если речь идет об отравлении, то расследование необходимо и будет проведено, кроме того, доследственная проверка уже началась, однако в настоящий момент у российских врачей нет подтверждения, что это было отравление, в том числе, от немецких специалистов, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Глава УВКПЧ ООН <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a> призвала РФ провести расследование по инциденту с Навальным, говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара во вторник. По ее словам, "не очень хорошо просто отрицать, что он был отравлен, и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования этой попытки убийства". Бачелет также заявила, что российские власти должны полностью расследовать, кто был ответственен "за это преступление... совершенное на территории России". При этом РФ сама выступает за расследование и начала проверку еще в день госпитализации Навального, но Германия отказывается предоставлять российской стороне данные по анализам политика, несмотря на многочисленные обращения.В настоящий момент, напомнил Песков, у российских врачей, "у тех специалистов, которые изучали пробы и анализы пациента, нету данных, подтверждающих отравление". "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время мы получим от наших германских коллег данные, которые позволили им делать вывод об отравлении. Это существенно поможет нам в установлении причин произошедшего", - подчеркнул он.Отвечая на вопрос о том, понимают ли в Кремле, что у немецких специалистов может быть более чувствительное оборудование, чем то, которое было в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> или <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Песков заметил: "Мы с вами не знаем, какое оборудование было в Москве и какое оборудование было в Германии, поэтому мы не можем об этом говорить"."Но говорить априори о том, что в Германии оборудование, например, более передовое, а в Москве менее передовое – это неверно. Где-то может быть наоборот, где-то может быть действительно, у нас какие-то ранние образцы. Но во всем мире совершенно разные ситуации, в разных медицинских и научных учреждениях. Поэтому так ставить вопрос неправильно", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.На вопрос о том, не уточняли ли в Кремле, отличается ли оборудование, на основании которого выводы сделали немецкие специалисты, по своей чувствительности от российского оборудования, поскольку этот показатель может существенно повлиять на результаты, Песков заметил: "Наверняка".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576982803.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/navalnyy-1576940300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html

alnoor1953 Зря ожидает. Тело ещё до клиники в Омске не довезли, а западные "демократии" и наши "либералы" уже начали истерику не просто про отраву, а именно про "Novichok". Так что, никаких конкретных ответов. Не для ответов всю эту 'операцию H' замутили, а для усиления давления и максимальной изоляции России. Вот об этом гаранту надо бы сказать в предстоящей речи членам ООН. 18

Ольга Занкова и объяснение, почему мифическая бутылочка с водичкой появилась только в Германии... 14

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омск

берлин (город)

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мишель бачелет, генеральная прокуратура рф, омск, оон, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия